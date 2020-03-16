Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Huawei, ultra ince çerçeveleri ile dikkat çeken yeni dizüstü bilgisayarı MateBook D 15’i, Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor. Huawei MateBook D 15’in özellikleri ve fiyatı hakkındaki tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türk kullanıcıların en sevdiği tüketici elektroniği markalarından biri olan Huawei, ilk kez geçtiğimiz kasım ayında tanıttığı yeni dizüstü bilgisayarı MateBook D 15’i ülkemizde satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

MateBook D 15, multimedya, okul ve iş ihtiyaçlarına aynı anda hitap eden oldukça işlevsel bir dizüstü olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcılara çoklu ekran deneyimi sunan cihaz, ultra ince çerçeveli FullView ekranı ile iddialı bir görsellik vadediyor.

Huawei MateBook D 15 tasarımı

Huawei Share özelliğine sahip olan MateBook D 15, bu sayede akıllı telefonda kaydettiğiniz bir görüntüyü doğrudan dizüstü bilgisayara yansıtmanızı sağlıyor. Bunun yanı sıra Multi-Screen Collaboration (Çoklu Ekran Uyumu) desteğini de bünyesinde barındıran MateBook D 15, telefonunuzdaki uygulamalara doğrudan erişim imkanı sağlayarak, mobil cihazınız ile dizüstü bilgisayarınız arasındaki sınırları ortadan kaldırıyor.

15.6 inç boyutunda FullView bir ekran ile gelen dizüstü, yüzde 87'lik ekran/gövde oranı, Full HD 1920 × 1080 çözünürlük ve 178 dereceye kadar gövde açıklığı sunuyor. 56 WH gücünde bir bataryadan beslenen Huawei MateBook D 15, 9,5 saate kadar 1080p çözünürlükte video izleme şansı tanıyor.

Huawei’in yeni nesil dizüstüsünün kalbinde AMD Ryzen 5 işlemci bulunuyor. Grafik tarafında AMD Radeon Vega 8’i kullanan MateBook D 15, 8GB RAM ve 256GB SSD + 1TB HDD seçenekleri ile geliyor.

Huawei MateBook D 15 Türkiye fiyatı

Hem tasarımı hem de özellikleri ile kullanıcıların beklentilerini fazlasıyla karşılamayı vadeden Huawei MateBook D 15, 20 Mart 2020 tarihi itibarıyla 4.599 TL fiyat etiketi ile raflardaki yerini alacak.