Huawei’nin yeni tableti MatePad 11.5 (2025), ekran özelliklerinden genel performansına her yönüyle tüm işlerinizi rahatlıkla halledebileceğiniz bir tablet.

Tüm gününü bilgisayar karşısında geçiren biri olarak daha mobil olabileceğim ve ekran karşısında daha az yorulabileceğim bir alternatif sürekli arıyorum. Huawei MatePad 11.5 ofise gelince, bir süre kullanarak her yönüyle deneyimleme şansı yakaladım.

Şık tasarımı, iş odaklı özellikleri ve kâğıt dokulu ekranıyla MatePad 11.5, profesyonellerden öğrencilere kadar herkes için “her şeyi yapabilen” bir cihaz olmayı başarmış. Özellikle ekranı, ses performansı ve aksesuarlarıyla birlikte taşınabilirlik ve konforu bir arada sunması oldukça başarılı. Gelin detaylarına da bakalım.

Kâğıt dokulu ‘’PaperMatte’’ ekranla başlayalım.

Huawei MatePad 11.5 (2025), 11.5 inç büyüklüğünde 2,5K çözünürlüklü bir ekrana sahip. %86 ekran-gövde oranı ve 120 Hz yenileme hızıyla sayfalar arasında gezinmek akıcı. Asıl farkı ise kâğıt dokulu ekran teknolojisi yaratıyor. Bu ekran, ışığı %99 oranında dağıtan nano doku yapısı sayesinde parlamayı azaltıyor ve özellikle PDF okumaları ya da uzun not alma seanslarında gözlerinizi koruyor.

Uzun Zoom toplantıları, Slack üzerinden sürekli bildirimlerle dolu bir iş günü ya da birkaç saatlik e-kitap okuma… Hangi senaryoyu seçerseniz seçin, ekran göz sağlığınızı koruyacak şekilde tasarlanmış ve bunu uzun süreli kullanımda gerçekten hissediyorsunuz.

Ben günlük iş takibi dışında bir şeyler okumak için de sık sık kullandım ve gözlerimin çok daha az yorulduğunu gerçekten hissettim.

Mobil ofis deneyimi: Slack’ten Google Docs’a

Huawei MatePad 11.5 (2025), iş için ihtiyaç duyulan her uygulamayı sorunsuz çalıştırıyor. Ben kullandığım süre boyunca tüm Google hizmetlerine, Slack, Notion gibi iş için sık kullandığım uygulamalara sorunsuz eriştim.

Burada Google hizmetleri kısmında merak edilen konuya da açıklık getireyim; Huawei bu sorunu tamamen çözmüş durumda. AppGallery zaten inanılmaz geniş bir uygulama çeşitliliğine sahip ama oradan ulaşamadığınız Google uygulamaları gibi uygulamalara da GBox üzerinden erişebiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken AppGallery’den GBox indirmek ve GBox üzerinden PlayStore’a giriş yapmak. Sonra zaten her şey elinizin altında oluyor.

Buna ek olarak, Floating Multi-Window (Yüzen Çoklu Pencere) özelliği sayesinde aynı anda birden fazla uygulamayı açmak mümkün. Örneğin, bir yanda e-postalarınızı kontrol ederken diğer yanda notlarınızı düzenleyebilir, Slack üzerinden gelen mesajlara anında cevap verebilirsiniz. SuperHub ise içerikleri sürükle-bırak mantığıyla cihazlar arasında paylaşmayı inanılmaz pratik hale getiriyor.

Not alma ve yaratıcılık: Huawei Notes, GoPaint ve M-Pencil

Huawei MatePad 11.5, iş ve eğitim için en çok kullanılan senaryolardan birine odaklanıyor: not alma. HUAWEI Notes, ders notlarından toplantı özetlerine kadar dijital düzeni kolaylaştırıyor. El yazısı tanıma özelliği sayesinde yazınızı anında dijital metne dönüştürebiliyor.

Üçüncü nesil HUAWEI M-Pencil, 240 Hz örnekleme hızıyla kağıt üzerinde yazıyormuşsunuz gibi bir his sunuyor. Kâğıt dokulu ekran ile birleştiğinde, not almak ya da PDF üzerinde işaretleme yapmak hem doğal hem de keyifli hale geliyor.

Eğer çizim yapan biriyseniz de MatePad 11.5 sizin için harika bir seçenek. Ben bu konuda çok yetenekli değilim ve çok deneme yapamadım ama fırça seçeneklerinden kalem+kağıt hissi veren donanım deneyimine kadar her yönüyle tatmin edici bir kullanım sunduğunu söyleyebilirim.

İnce, hafif ve taşınabilir oluşu, günümü kolaylaştıran bir diğer detay.

Yalnızca 515 gram ağırlığında ve 6,1 mm inceliğinde olan Huawei MatePad 11.5 (2025), mobil ofis için tasarlanmış gibi. Çantanıza kolayca sığıyor ve gün boyu yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Şık Violet ve Space Gray renk seçenekleriyle iş yerinde de okulda da dikkat çekici bir görünüme sahip.

Ben gün içinde klavyesiyle de klavyesiz de kullandım ve her an bir bilgisayar açıp kullanma ihtiyacı olmadan tüm işlerimi çözebilecek, aynı zamanda şık görünen bir cihazla vakit geçirmek hem verimli hem keyifliydi.

Özellikle tablet ile gelen kılıf+klavye formundaki aksesuarı da çok kullanışlı buldum. Klavyesiz kullanmak istediğim anlarda kılıftan klavye eklentisini çıkarıp destekli bir kılıf ile kullanmak konforlu bir deneyimdi.

Pil ve performans konusunda da asla yarı yolda bırakmıyor.

10.100 mAh bataryasıyla 14 saatten fazla video oynatma süresi sunan tablet, yoğun iş günlerinde şarj aramak zorunda bırakmıyor. 40W Huawei SuperCharge desteğiyle yaklaşık 90 dakikada tamamen şarj olabiliyor ￼.

Huawei’yi akıllı saat ve kulaklık gibi cihazlarda da kullanmış biri olarak şarj noktasında sunduğu performanstan hep çok memnun kalıyorum. MatePad 11.5 de bu konuda şaşırtmayan bir cihaz oldu ve gün boyu yoğun kullanım senaryolarında bile bana şarj sorunu yaşatmadı.

HUAWEI MatePad 11.5 (2025), yalnızca bir tablet değil; işlerinizi organize eden, gözlerinizi koruyan ve mobil çalışmayı kolaylaştıran bir asistan gibi. Not uygulamaları, güçlü donanımı, kâğıt dokulu ekranı ve uzun pil ömrüyle rakiplerine ciddi bir alternatif.

Kısacası ister öğrenci olun, ister profesyonel; bu tablet elinizden düşmeyecek.

İncelemek ve 700 TL değerindeki AMP115WT700 kodu ile satın almak için tıklayın!