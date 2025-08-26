Huawei, en yeni tableti MatePad 11.5'i Türkiye'de satışa sundu. Dikkat çeken özelliklerle donatılan tablet, lansmana özel kampanyası ile büyük ilgi görecek gibi duruyor. İşte detaylar...

Çinli teknoloji şirketi Huawei'den en çok da öğrencileri sevindirecek bir hamle geldi. Şirket, yepyeni tablet modeli MatePad 11.5'i özel fırsatlarla Türkiye'de satışa sundu. Huawei MatePad 11.5 hem fiyatı hem de özellikleriyle tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte bu tablete yakından bakalım.

Huawei MatePad 11.5, adından da anlaşılabileceği üzere 11.5 inç boyutlu bir ekranla donatıldı. 2.5K çözünürlük, 120 Hz tazeleme oranı ve 600 nit tepe parlaklık değerine sahip olan bu ekran, PaperMatte olarak isimlendirilen bir teknoloji kullanıyor. Bu teknoloji, ekranın kâğıt dokulu olmasını ve hâliyle daha az yansıma yapmasını sağlıyor. Huawei'nin yeni tabletinde 8 MP çözünürlük sunan bir selfie kamera olduğunu da belirtelim.

Karşınızda Huawei MatePad 11.5:

Huawei'nin yeni tabletinde Kirin 9000WL işlemci bulunuyor. Bu işlemci 8 GB RAM ve 256 GB'ye depolama alanı ile destekleniyor. Huawei'nin HarmonyOS 4.2 işletim sistemiyle çalışan tablet, 10.100 mAh kapasiteli bir bataryaya ev sahipliği yapıyor. 3. nesil Huawei M-Pencil desteği sayesinde not almak veya çizim yapmak için rahatlıkla kullanılabilecek tablet, Huawei Akıllı Klavye ile geliyor. Böylelikle tüketiciler, yeni tabletlerini bilgisayar konforunda kullanma fırsatı yakalamış olacaklar.

Huawei MatePad 11.5, arka kısımda tek bir arka kameraya ev sahipliği yapıyor. 13 MP çözünürlük sunan bu kamera, yapay zekâ ile destekleniyor. 4 hoparlörlü yapısı ile dizi veya film izlerken de yüksek keyif vadeden tablet, çift mikrofon kurulumu ile sesinizin karşı tarafa pürüzsüz iletilmesini sağlayacak.

Huawei MatePad 11.5 teknik özellikleri:

Ekran 11.5 inç, 2.5K, 120 Hz, 600 nit, LCD İşlemci Kirin 9000WL RAM 8 GB Depolama 128-256 GB Ön kamera 8 MP Arka kamera 13 MP İşletim sistemi HarmonyOS 4.2 Batarya 10.100 mAh

Huawei MatePad 11.5 fiyatı ve kampanya bilgisi:

Versiyon Fiyatı 8 GB + 128 GB (düz ekran) 11.999 TL 8 GB + 256 GB (PaperMatte ekran - Klavyesiz versiyon) 12.999 TL 8 GB + 256 GB (PaperMatte ekran - Klavyeli versiyon) 15.999 TL

Huawei MatePad 11.5 için başlatılan kampanya kapsamında 8.198 TL değerindeki Huawei Akıllı Klavye ve M-Pencil hediye olarak alınabiliyor. Ayrıca 12 ay boyunca geçerli Ekran Hasarı Garantisi (1.999 TL) paketi için de ek ücret istenmiyor. Tüm bunlara ek olarak; peşin fiyatına 3 taksitle satın alabileceğiniz Huawei MatePad 11.5, "AMATEPAD700TL" kodu ile ekstra 700 TL indirim fırsatı sunuyor.

Eğer siz de hemen bir Huawei MatePad 11.5 satın almak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.