PaperMatte Ekran, Güçlü Batarya, Yüksek Performans: Süper Versiyonuyla Huawei MatePad 11.5 S’i İnceledik!

Huawei'nin en yeni ve yetenekli tableti MatePad 11.5 S'i baştan aşağı detaylıca inceledik!

Tablet pazarının en büyük sorularından biri “Bu cihaz gerçekten üretken mi, yoksa sadece büyük ekranlı bir tüketim aracı mı?”. Huawei, yeni HUAWEI MatePad 11.5 S ile bu soruya oldukça iddialı bir yanıt veriyor.

PaperMatte ekranı, 144 Hz yenileme hızı ve PC seviyesinde üretkenlik vaat eden yazılım özellikleriyle MatePad 11.5 S, her işinizi tek cihazda çözebileceğiniz bir tablet.

Elde taşımak konforlu, tasarımı şık, çantada hissedilmiyor bile.

Huawei MatePad 11.5 S, yeşil ve uzay grisi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile geliyor. Her iki renk de oldukça şık görünüyor. Huawei'nin tabletlerinde genel olarak takip ettiği sade, şık ve modern görüntü MatePad 11.5'te de devam ediyor.

Sadece 6,1 mm kalınlık ve 515 gram ağırlık, MatePad 11.5 S’i çantada neredeyse hissettirmiyor. Tek parça metal gövde hem premium bir his veriyor hem de dayanıklılık tarafında güven sağlıyor.

Tek parça meta gövdenin avantajları yalnızca tasarım ve dayanıklılıkta değil. Bu tasarımın altında Huawei'nin yenilikçi ısı yayma mimarisi yatıyor. Böylece tüm üretkenlik araçlarının kullanımından oyun oynamaya kadar yüksek performans gerektiren durumlarda bile yoğun ısınma yaşanmıyor.

Huawei'nin yıllar içinde sürekli geliştirdiği PaperMatte ekran teknolojisi farkını ortaya koyuyor.

Tablet gibi mobil bir cihazı kullanırken bu mobiliteden en iyi şekilde yararlanabilmek için iyi bir ekran şart. Işık altında net görüntü sunan, yansıma yapmayan ve uzun süreli kullanımda göz yormayan bir ekran, ürünü çok daha verimli kullanabilmemizi sağlıyor.

Huawei de ilk kez 2023 yılında karşımıza çıkardığı PaperMatte ekran teknolojisi ile tam olarak bunu sağlıyor. 2025 yılında ise bu teknoloji artık ''Ultra Net PaperMatte Ekran'' olarak karşımıza çıkıyor. Ekranda yansıma minimumda, ışık altında kusursuz performans sunuyor, ayrıca ekranın kağıtsı dokusu kullanım esnasında -özellikle de kalem ile kullanımda- fark yaratıyor. Not almak ya da çizim yapmak gibi aktiviteler çok daha akıcı ve keyifli hale geliyor.

11.5 inçlik, 144Hz yenileme hızına ve P3 sinema düzeyinde renk gamına sahip 500 nit maksimum parlaklık sunan bu ekran, yalnızca medya tüketmekten toplantı notlarını takip etmeye, video ve görsel düzenlemeden çizim yapmaya kadar her işinizi rahatlıkla halledebileceğiniz verimli bir cihaza dönüşüyor.

Ayrıca MatePad 11.5 S, göz yorgunluğunu %99'a kadar azaltıyor ve TUV Rheinland sertifikasına da sahip.

Aksesuarlar ile dizüstü bilgisayar konforu

Gün içinde farklı senaryolar için tablet kullanırken klavye&ekran konforu aranan bir özellik oluyor. Huawei NearLink klavye ve M-Pencil kalemi ile bu sorunu kökten çözüyor. Hafif ve kullanışlı NearLink klavye ile yazı yazma deneyimi kolaylaşıyor ve dilediğiniz an klavye bağlantısı ile tabletinizi dizüstü bilgisayar gibi kullanmaya başlıyorsunuz. Ayrıca klavye ile birlikte Huawei'nin Bluetooth mouse'unu da kullanarak deneyimi gerçek bir dizüstü deneyimine dönüştürebilirsiniz.

M-Pencil da bu noktada harika bir yardımcı aksesuara dönüşüyor. PaperMatte ekran, M-Pencil ile birleşince gerçekten kağıt üzerinde yazıyormuşsunuz gibi hissettiren bir deneyim ortaya çıkıyor.

Sırası gelmişken Huawei Notlar ve GoPaint uygulamalarına da değinelim.

Tablet kullanırken, özellikle de iş&eğitim ya da çizim gibi senaryolar için kullanıyorsanız kullandığınız uygulamalar da önemli hale geliyor. Huawei'nin bu konuda oldukça başarılı iki uygulamalası var.

Huawei Notlar uygulaması hem sunduğu özelleştirmeler ile kullanımı eğlenceli ve pratik hale getiriyor hem de entegre AI özellikleri ile el yazısı düzeltmeden denklem tanıma ve çözmeye kadar pek çok kolaylık sunuyor. Ayrıca

GoPaint ise çizime yeni başlayanlardan profesyonellere geniş bir kullanıcı kitlesini memnun edecek özellikler ile dolu. PaperMatte ekran ve M-Pencil ile birleşince kullanımı çok daha rahat olan GoPaint uygulaması, 3D fırça seçeneklerinden akıllı renk kartı ve animasyon özelliklerine kadar pek çok yönüyle kullanışlı bir çizim uygulaması.

Tabii ki bir diğer büyük artı da, bu uygulamaların rakiplerde yer alan alternatiflerin aksine tamamen ücretsiz olması ve uygulamaları zenginleştirecek farklı kaynaklara da tamamen ücretsiz erişebiliyor olmamız.

Peki Google servislerinin kullanımı ne durumda?

Aslında Huawei bu durumu uzun zamandır çözmüş durumda ancak tabii ki yine de akıllarda soru işaretleri olabiliyor. Aslında artık tek yapmanız gereken AppGallery üzerinden dilediğiniz uygulamayı indirip aratmak. Tüm popüler üçüncü parti uygulamalar zaten AppGallery'de mevcut ve indirip doğrudan kullanabiliyorsunuz.

Banka uygulamalarından e-devlet gibi uygulamalara, Google servislerinden oyunlara aradığınız her şeye AppGallery üzerinden rahatlıkla erişebilirsiniz.

Genel performansa gelecek olursak.

Ben hem iş için hem de günlük kullanımı test etmek adına video-dizi&film izlemekten oyun oynamaya pek çok noktada kullandım MatePad 11.5 S'i.

Özellikle bütün gününü ekrana bakarak, sekmeler arasında gezinip online görüşmelere katılarak geçiren biri olarak iş için kullandığım her anından çok memnun kaldım. Google servislerinin tamamını da sorunsuz şekilde kullandığımı söyleyebilirim. Huawei Notlar uygulaması da çok işime yaradı. Hele de ne olursa olsun kalem kağıtla not almayı bir türlü bırakamamış biri olarak, Huawei Notlar uygulaması + M-Pencil harika bir alternatif oldu.

MatePad 11.5 S ile bir şeyler izlemek de çok keyifli. Üstelik sadece ekran kalitesinden sebep değil, ses noktasında da harika bir performans var. Huawei'nin tescilli çoklu sürücü dizisi hoparlörleri (dört hoparlör) ile donatılmış MatePad 11.5 S, güncellenmiş Histen 9.0 ses algoritması ile gelişmiş bir ses deneyimi sunuyor.

Oyun tarafında ise her ne kadar aşırı kullanmamış olsam da test ettiğimde herhangi bir aşırı ısınma - donma sorunu gibi durumlarla karşılaşmadım.

Şarj zaten Huawei cihazlarda hiç dert etmemeniz gereken bir konu gerçekten. Yıllar içinde denediğim tüm Huawei cihazlarda -akıllı saatten tablete ve telefona- şarj konusunda inanılmaz memnun kaldım. Bu noktada hem şarjın uzun süre gitmesi hem de hızlı şarj özellikleri birlikte harika bir iş çıkarıyor diyebilirim.

Eğer bir tablet arayışındaysanız, MatePad 11.5 S'i kampanyaları devam ederken yakından inceleyin!

Yeni Huawei MatePad 11.5 S şu an lansmana özel bir teklif ile ön siparişe açılmış durumda.

MatePad 11.5S + Keyboard Inbox paketi 23.999 TL ve aşağıda belirttiğim fırsatlarla 3 ay vade farksız taksit fırsatı var:

5 - 13 Ocak : Lansmana katıl & yorum yap, Watch Fit 2 hediyesinin sahibi ol.

14 - 21 Ocak : 99 TL ön ödeme ile 1999 TL indirim kazan

14 Ocak - 25 Şubat : 9497 TL değerinde hediye M-pencil, Klavye ve Bluetooth Mouse

İncelemek için buraya tıklayabilirsiniz!