Kağıt Dokulu Ekran, PC Tadında Güç: Huawei MatePad 12X Tableti ve M-Pencil Pro Kalemi İnceledik!

Huawei'nin en yeni tableti MatePad 12X'i, tüm yönleriyle detaylıca inceledik.

Hem üretkenlik hem de yaratıcılık isteyen kullanıcılar için tasarlanan tabletler, artık tek cihazda çoklu performans ve verimle çalışarak iş ve eğlence arasındaki çizgiyi inceltiyor.

Huawei’nin yeni MatePad 12 X modeli de bu yaklaşımın en güncel temsilcilerinden biri. Günlük iş akışında, ders notlarında ya da çizim yaparken sunduğu his, klasik tablet algısını değiştiriyor. Gerektiğinde çantanızda ince bir kitap gibi hissettirirken, gerektiğinde aksesuarları ile birlikte tam bir bilgisayar deneyimi sunuyor.

Kağıt hissi veren PaperMatte ekran ile başlayalım.

İlk karşılaşmada dikkat çeken detay ekranın dokusu. Huawei’nin 12 inçlik Ultra Net PaperMatte paneli, 2.8K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızıyla netlikten ödün vermeden göz yorgunluğunu ciddi biçimde azaltıyor. Ayrıca MatePad 12X SGS Düşük Görsel Yorgunluk Premium Performans 2.1 Sertifikası'na sahip. Eğer uzun saatler ekrana bakan biriyseniz, bu detay da oldukça kritik.

Güneşli bir dış mekanda dahi parlamadan yazı okumak mümkün; nano ölçekli aşındırma sayesinde %50’ye varan parlama engellemesi fark edilir düzeyde ve deneyimi gerçekten etkiliyor. Parmak ucunda kağıt benzeri hafif sürtünme, uzun okumaları ve çizimleri doğal kılıyor.

Tasarım detayları, tableti hem şık hem kullanışlı hale getiriyor.

MatePad 12 X, 555 gram ağırlık ve 5.9 mm incelikle tek elle taşınabilecek kadar hafif. %88 ekran-gövde oranı, kenarlardaki ince çerçevelerle birleşince 12 inçlik paneli olduğundan daha kompakt gösteriyor. Çantaya attığınızda ince bir kitap kadar yer kaplıyor.

Sedefli kaplama gövdesi ışık altında ince bir ışıltı bırakıyor. Yeşil ve beyaz renk seçenekleri farklı zevklere hitap ediyor. Ben her iki rengi de çok beğendim. Özellikle yeşil olan, tabletin ruhuna uygun enerjik ve genç bir hava katmış. Beyaz olan ise zarif ve sade tasarımlardan yana olanların oldukça beğeneceği bir renk ve dokuyu bir araya getirmiş.

Huawei M-Pencil Pro ve akıllı manyetik klavye ile verimlilik en üst düzeyde.

Tablet kullanımına yönelik genel olarak ''bilgisayarda halledilmesi gereken her işi halletmek için yeterince pratik olmadıkları'' yönünde bir algı var. Çünkü genelde tablete bir klavye ya da kalem eklendiğinde bunlar ayrıca taşınması gereken aksesuarlar olarak görülüyor ve pratik gelmiyor.

Fakat Huawei tüm aksesuarlarla tableti bir bütün gibi tasarlayarak bu deneyimi üst seviyeye çıkarmış durumda. Kılıf ile birleşmiş 1.5 mm'lik klavye tasarımı ve yine bu kılıfa entegre taşıyabildiğiniz M-Pencil Pro, tabletin birer parçası gibi kullanılıyor. Hafif, kompakt yapıda bu aksesuarlar sayesinde incecik tablet bir anda adeta bir bilgisayara dönüşüyor ve her işinizi halledebiliyorsunuz.

Tabii ki sürekli bilgisayar klavyesi kullanan biriyseniz daha ufak boyda bir klavyeye alışmak için kendinize biraz zaman vermeniz gerekiyor ama alıştıktan sonra her şey kolaylaşıyor.

M-Pencil Pro'ya ayrıca değinmek gerek.

Huawei MatePad 12X, yepyeni M-Pencil Pro'yu destekleyen ilk tablet. Huawei'nin en yeni ve en gelişmiş kalemi olan M-Pencil Pro, 16.384+ basınç algılama seviyesi, döndürme hareketiyle fırça açısını anında değiştirme ve kalemin ucundaki tuşla hızlı uygulama açma gibi detaylar, dijital çizimi gerçek defter hissine yaklaştırıyor.

Özellikle kalemin önünü sıkıştırma hareketi, kullanıma büyük bir pratiklik katıyor. Sıkıştırma hareketi ile açılan radyal menü, farklı uygulamalara göre değişerek özelleştirilmiş bir deneyim sunuyor.

Bu deneyimi iyileştirmek için M-Pencil Pro'da boyama ucu, yazma ucu ve küçük yazı tipi yazma ucu olmak üzere üç farklı uç var. Bu sayede farklı kullanım senaryolarında gerçeğe en yakın hisle işlem yapmak mümkün oluyor.

Ayrıca M-Pencil Pro'yu uygulamaları ve genel olarak tabletinizi kullanırken pratiklik kazanması için de özelleştirebilirsiniz. Örneğin kalemin arkasına sanki uçlu bir kalemin arkasına basar gibi bastığınızda açılacak farklı uygulamaları ayarlayabilirsiniz.

Huawei Notes ve GoPaint uygulamaları, özellikle de öğrenciler ve genç profesyoneller için oldukça kullanışlı.

Eğer dijital çizim yapan bir profesyonelseniz GoPaint tüm ihtiyaçlarınıza yanıt verecek türden bir uygulama. 3D yağlı boya fırçası, kare kare animasyon ve akıllı renk kartı gibi özellikleri, M-Pencil Pro ile birleşince animasyon ve çizim süreçlerini çok daha pratik hale getiriyor.

Notes uygulaması ise öğrenciyseniz ya da benim gibi iş takibi yapan ve sürekli not alması gereken biriyseniz çok hoşunuza gidecek. Kalemle yazdıklarınızı tek tıkla yapay zekâ desteği sayesinde dijital font gibi düzenlemek harika bir özellik. Bir de ekranın etkisi bu noktada gerçekten çok hissediliyor. Kalem kağıtla not alma alışkanlığını terk edemeyen benim gibi biri için bile M-Pencil Pro + Huawei'nin kağıt dokulu PaperMatte ekranı harika bir ikili diyebilirim. Notes uygulamasında ayrıca farklı ''not defterleri'' açıp özelleştirebilmek, ihtiyaca göre farklı sayfa taslakları seçebilmek vs. de son derece pratik.

Batarya performansı ne durumda?

Yeni 3D ısı yayılım mimarisi sayesinde uzun süreli kullanımda elde rahatsız edici ısınma olmuyor ve Huawei önceki nesil tabletlerine göre performansı %27 oranında iyileştirmiş.

10.100 mAh batarya, yoğun kullanımda dahi tek şarjla tüm günü çıkarıyor; 66 W SuperCharge ile yaklaşık 85 dakikada tamamen doluyor. Burada verilen resmi rakamlar 14 saat video oynatma, 12 saat internette gezinme şeklinde. Ben günlük kullanımda sabah %100'le başladığım bir günde tüm gün işlerimi yapıp bir yandan Spotify, YouTube gibi uygulamaları kullanırken akşamı çok rahat gördüm.

Google uygulamalarına erişim nasıl sağlanıyor?

Huawei ürünlerinde Google uygulamaları ön yüklü olarak gelmese de bu uygulamalara kolayca erişmek mümkün. AppGallery üzerinden GBox'ı indirip Play Store hesabınıza erişebilir ve tüm Google uygulamalarına rahatça erişebilirsiniz.

Ben kurulum yaptıktan sonra Google uygulamalarında herhangi bir sorun yaşamadım. İş için Drive'dan Gmail'e tüm Google servislerini aktif şekilde kullanmam gerekiyor ve denediğim süreçte bu konuda herhangi bir sorun ile karşılaşmadan kullanımlarımı rahatça yaptım.

Sonuç olarak...

Huawei MatePad 12X, özellikle işlerini artık daha kompakt bir cihazda çözmek isteyen bir profesyonelseniz, dijital çizim gibi yaratıcı süreçler için bir tablete ihtiyacınız varsa ya da bir öğrenciyseniz sizin için oldukça yetenekli bir seçenek olacaktır.

