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Huawei MatePad Air Tablet ve FreeBuds Neo Kulaklık Resmen Türkiye’de! İşte Fiyatları

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Huawei, üretkenlik odaklı yeni tableti MatePad Air ve amiral gemisi gürültü engelleme özelliklerini erişilebilir segmente taşıyan FreeBuds Neo kablosuz kulaklığını Türkiye’de satışa sundu.

Huawei MatePad Air Tablet ve FreeBuds Neo Kulaklık Resmen Türkiye’de! İşte Fiyatları
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de de büyük ilgi gören bir marka olan Huawei, yeni nesil ürünlerini ülkemize getirmeye devam ediyor. Şimdi ise şirket, MatePad Air tablet ve FreeBuds Neo kulaklıklarını resmen Türkiye’de satışa sundu.

MatePad Air, PC seviyesinde üretkenliği hedeflerken inceliğiyle dikkat çeken bir model olarak sunuluyor. Öte yandan kablosuz bir kulaklık olan FreeBuds Neo ise üst segment ses teknolojilerini uygun fiyatlandırmayla sunuyor.

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İçerikten Görseller

Huawei MatePad Air Tablet ve FreeBuds Neo Kulaklık Resmen Türkiye’de! İşte Fiyatları
1790572501_Huawei_MatePad_Air_Mavi__5_
1790572535_Huawei_FreeBuds_NEO_Siyah__8_

MatePad Air

1790572501_Huawei_MatePad_Air_Mavi__5_

MatePad Air, mobil çalışan profesyoneller ve öğrenciler düşünülerek tasarlanmış bir mobil çalışma istasyonu olarak öne çıkıyor. Yalnızca 5,3 mm gövde kalınlığına ve 509 gram ağırlığa sahip olan cihaz, full-metal yapısı ve doğal mika tozu içeren sedefli yüzey kaplamasıyla zarif bir görünüm sunuyor. Tabletin 12 inç boyutundaki 2.8K OLED PaperMatte ekranı; nano düzeyde aşındırma teknolojisi sayesinde ortam ışığı yansımalarını yüzde 99’a kadar azaltıyor. Ayrıca 144 Hz yenileme hızı, 1.200 nit tepe parlaklığı ve kağıt benzeri yazma hissi vererek açık havada dahi rahat bir kullanım vaat ediyor.

Üretkenlik tarafında Türkiye’ye özel olarak 1 yıl ücretsiz sağlanan WPS AI yapay zeka asistanı sunuluyor. Yapay zekâ desteği, uzun PDF raporlarını özetleyebiliyor, metin ve sunum taslakları hazırlayabiliyor. 10.100 mAh kapasiteli devasa bir bataryaya sahip olan MatePad Air, 66W SuperCharge Turbo hızlı şarj desteğiyle 30 dakikada yüzde 42 şarj oranına ulaşıyor. 6 hoparlörlü crossover ses sistemi bulunan tablet, 16 saate kadar lokal HDR video ve yaklaşık 10 saat çevrimiçi video oynatma süresi sunuyor. MatePad Air, kalem ile birlikte 42.999 TL’lik fiyata sahip.

FreeBuds Neo

1790572535_Huawei_FreeBuds_NEO_Siyah__8_

Sesi ve sessizliği odak noktasına alan FreeBuds Neo, amiral gemisi seviyesindeki ANC yeteneklerini uygun fiyata sunan bir model. Yalnızca 4,8 gram ağırlığındaki “Light Mini Stem” gövdesiyle kulağa baskı yapmayan ürün, “Mini Shuttle” şarj kutusuyla taşımayı pratikleştiriyor. Çift kanallı gürültü engelleme mimarisi ve 3. nesil ses yongasından güç alan adaptif ANC sistemi, ortam şartlarına uyum sağlayarak ortalama 30 dB’ye kadar gürültü engelleme yapabiliyor. Yapay zekâ destekli Konuşma Farkındalığı modu ise kullanıcı konuştuğunda müziği otomatik kısıp dış sesleri içeri alıyor.

Üç mikrofon ve kemik iletimli sensör, 9 m/s rüzgarlı havalarda bile yapay zeka desteğiyle net görüşmeler yapılmasına imkân tanıyor. Ses tarafında 11 mm polimer kompozit dinamik sürücü kullanan kulaklık; Hi-Res kayıpsız ses ve 360° Sınırsız Uzamsal Ses teknolojilerini destekliyor. Kulaklığın tek şarjla 10 saat, şarj kutusuyla birlikte toplam 40 saate varan dinleme süresi vaat ettiğini belirtelim. Fiyatı ise **6.999 TL. **

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