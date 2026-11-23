Yeni Grizzly ve Fastback modellerinin 1.2 turbo benzinli, hibrit ve elektrikli motor seçenekleri ile lansmana özel satış fiyatları açıklandı.

Fiat'ın Türkiye pazarında merakla beklenen yeni Grizzly ve Fastback modellerinin teknik özellikleri ile lansmana özel satış fiyatları açıklandı.

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Hem içten yanmalı hem de hibrit motor seçenekleriyle satışa sunulan modellerin, 2027 yılının ikinci yarısında tamamen elektrikli versiyonunun da yollara çıkacağı duyuruldu.

Motor seçenekleri ve teknik özellikler

Paylaşılan teknik verilere göre modeller ilk etapta iki farklı motor alternatifiyle kullanıcıların karşısına çıkıyor:

1.2L Turbo Benzinli Manuel : 100 HP güç ve 1.750 rpm'de 205 Nm maksimum tork üreten bu versiyon, 0'dan 100 km/sa hıza 13,3 saniyede ulaşıyor ve 184 km/sa maksimum hız sunuyor. WLTP çevrimine göre birleşik yakıt tüketimi 5,9 - 6,2 L/100 km, CO2 emisyonu ise 134 - 139 gr/km olarak açıklanıyor.

: 100 HP güç ve 1.750 rpm'de 205 Nm maksimum tork üreten bu versiyon, 0'dan 100 km/sa hıza 13,3 saniyede ulaşıyor ve 184 km/sa maksimum hız sunuyor. WLTP çevrimine göre birleşik yakıt tüketimi 5,9 - 6,2 L/100 km, CO2 emisyonu ise 134 - 139 gr/km olarak açıklanıyor. 1.2 MHEV eDCT : 48V hafif hibrit teknolojisine sahip 145 HP'lik bu seçenek, 1.750 rpm'de 230 Nm tork üretiyor. 0-100 km/sa hızlanmasını 11 saniyede tamamlayan araç 198 km/sa azami hıza çıkabiliyor. Birleşik yakıt tüketimi 5,2 - 5,3 L/100 km, CO2 emisyonu ise 117 - 120 gr/km aralığında yer alıyor.

: 48V hafif hibrit teknolojisine sahip 145 HP'lik bu seçenek, 1.750 rpm'de 230 Nm tork üretiyor. 0-100 km/sa hızlanmasını 11 saniyede tamamlayan araç 198 km/sa azami hıza çıkabiliyor. Birleşik yakıt tüketimi 5,2 - 5,3 L/100 km, CO2 emisyonu ise 117 - 120 gr/km aralığında yer alıyor. 54 kWh Elektrikli (2027 2. Yarı): 2027 yılının ikinci yarısında ürün gamına eklenecek tam elektrikli versiyon 83 kW (113 HP) güç ve 122 Nm tork sunacak. 400 km menzile sahip olacak modelin 0-100 km/sa hızlanması 11,5 saniye, maksimum hızı ise 143 km/sa olacak.

Fiat Grizzly ve Fastback Türkiye fiyatları

Her iki model de Icon ve La Prima olmak üzere iki farklı donanım paketi ve lansmana özel indirimli fiyatlarla listelendi.