Sızıntılara göre Galaxy S27 serisinde yeni nesil UFS 5.0 depolama ve LPDDR6 RAM yalnızca 512 GB Ultra ile 1 TB Pro ve Ultra modellerinde sunulacak.

Meeco platformunda paylaşılan yeni bir sızıntıya göre Samsung’un Galaxy S27 serisindeki on konfigürasyondan yalnızca üçü yeni nesil LPDDR6 RAM ve UFS 5.0 depolama teknolojilerine sahip olacak. 256 GB kapasiteli Galaxy S27 Ultra ise bu yükseltmelerin dışında bırakılıyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Meeco kullanıcısı 흡혈귀왕 (Vampire King) tarafından paylaşılan "nihai" bellek planı, yeni nesil hızların yalnızca üst düzey seçeneklere ayrıldığını gösteriyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Hangi modeller yeni nesil hızlara kavuşacak?

Paylaşılan tabloya göre standart Galaxy S27, S27+ ve S27 Pro modellerinin 256 GB ile 512 GB seçenekleri ve 256 GB Galaxy S27 Ultra, mevcut UFS 4.1 depolama ile 12 GB LPDDR5X RAM standartlarını koruyacak. UFS 5.0 ve LPDDR6 desteği ise yalnızca şu üç seçenekte yer alacak:

Galaxy S27 Pro (1 TB) : UFS 5.0 depolama ve 16 GB LPDDR6 RAM

: UFS 5.0 depolama ve 16 GB LPDDR6 RAM Galaxy S27 Ultra (512 GB) : UFS 5.0 depolama ve 12 GB LPDDR6 RAM

: UFS 5.0 depolama ve 12 GB LPDDR6 RAM Galaxy S27 Ultra (1 TB): UFS 5.0 depolama ve 16 GB LPDDR6 RAM

Bu plana göre 512 GB Ultra modelinde kapasite artmadan LPDDR6 standardına geçilirken, 16 GB RAM yalnızca 1 TB kapasiteli modellerle sınırlı kalıyor. Samsung'un UFS 5.0 birimi, UFS 4.1'e kıyasla yüzde 40 daha iyi güç verimliliği ve 10,8 GB/sn okuma ile 9,5 GB/sn yazma hızları sunuyor.