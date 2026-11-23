Xbox Series X|S konsollarında GTA 6'nın 30 FPS kilidini kaldırarak daha yüksek kare hızlarına ulaşmanızı sağlayan yeni bir yöntem keşfedildi.

Konsollarda 30 FPS kilidiyle piyasaya sürülen GTA 6 için oyuncuların kare hızı sınırını aşmasını sağlayan yeni bir yöntem ortaya çıktı.

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Xbox Series X|S konsollarına özgü bu açık, Rockstar Games’in konsollar için planlamadığı daha yüksek bir akıcılık sunuyor.

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Kare hızı kilidi açıldığında neler değişiyor?

Keşfedilen bu yöntem oyunu doğrudan sabit 60 FPS'e çıkarmak yerine kare hızı kilidini tamamen serbest bırakıyor. Oynanış sırasında değerler nadiren 60 FPS'e ulaşsa da genellikle 40 FPS civarında seyrediyor ve bazı ara sahnelerde 100 FPS seviyeleri görülebiliyor ancak kare hızının dalgalı olması ve VRR (Değişken Yenileme Hızı) desteğine ihtiyaç duyması bazı oyuncular için dezavantaj yaratabilir.

Ayrıca tıpkı GTA 5'te olduğu gibi oyun fiziği doğrudan kare hızına bağlı olduğundan oynanış animasyonları normalden iki kat daha hızlı çalışıyor, ara sahneler ise bu hızlanmadan etkilenmiyor.

GTA 6 kare hızı kilidi nasıl kaldırılır?

Reddit kullanıcısı u/Meowwie64 tarafından fark edilen bu yöntem, Xbox'ın Quick Resume (Hızlı Devam Et) özelliğini kullandığı için yalnızca Xbox konsollarında ve 120Hz destekli bir ekranda uygulanabiliyor:

Adım #1 : Xbox konsolunuzdan TV ve Görüntü ayarlarına girin.

: Xbox konsolunuzdan TV ve Görüntü ayarlarına girin. Adım #2 : Açılır menüden yenileme hızını 60Hz olarak ayarlayın.

: Açılır menüden yenileme hızını 60Hz olarak ayarlayın. Adım #3 : GTA 6'yı başlatın.

: GTA 6'yı başlatın. Adım #4 : Giriş sekansındaki 6 yıldız logosunu görene kadar bekleyin.

: Giriş sekansındaki 6 yıldız logosunu görene kadar bekleyin. Adım #5 : Oyundan çıkmadan Xbox ayarlarına dönün ve yenileme hızını tekrar 120Hz yapın.

: Oyundan çıkmadan Xbox ayarlarına dönün ve yenileme hızını tekrar 120Hz yapın. Adım #6 : Xbox Rehberi üzerinden GTA 6'yı kapatmadan, Quick Resume listesinde yer almayan başka bir oyunu sıfırdan başlatın.

: Xbox Rehberi üzerinden GTA 6'yı kapatmadan, Quick Resume listesinde yer almayan başka bir oyunu sıfırdan başlatın. Adım #7: Tekrar GTA 6'ya geçiş yapın.

Rockstar Games’in gelecekte yayınlayacağı bir güncellemeyle bu açığı kapatması kuvvetle muhtemel.