İkinci el araç alırken herkesin aklına "Acaba bu motor daha ne kadar gider?" sorusu mutlaka gelir. Çünkü otomobilde değiştirilebilecek birçok parça olmasına rağmen iş motorun içine girmeye geldiğinde masraflar bir anda can sıkıcı olabiliyor.

Neyse ki bazı motorlar öyle sizinle kolay kolay vedalaşmıyor. Hele bazıları doğru bakımla 300-400 bin kilometreyi geride bırakabilecek kadar sağlam bir geçmişe sahip.

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Peki hangi motorlar bu konuda gerçekten başarılı?

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1. Fiat 1.3 MultiJet

Fiat'ın 1.3 MultiJet motorunu özellikle Türkiye'de duymayan pek yoktur. Punto, Linea, Doblo ve Fiorino gibi modellerde karşımıza çıkan bu küçük dizel motor, düşük yakıt tüketimi sayesinde yıllarca çok popüler oldu. Üstelik sadece Fiat modellerinde değil, bazı Opel modellerinde de farklı isimlerle kullanıldı.

Peki bu motor neden bu kadar seviliyor?

Öncelikle bu motor, yakıt konusunda oldukça tutumlu ve düzenli bakımları yapıldığında yüksek kilometrelere ulaşabiliyor. Özellikle zamanlama zinciri, turbo ve partikül filtresi gibi parçaların durumuna dikkat etmek gerekiyor. Bakımlı bir 1.3 MultiJet, ikinci el otomobil arayanların değerlendirebileceği seçeneklerin başında geliyor.

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2. Renault 1.5 dCi

Renault'nun 1.5 dCi motoru, Türkiye'de uzun yıllardır kullanılan ve kendini fazlasıyla tanıtmış bir ünite. Clio, Megane, Symbol ve Kangoo'nun yanı sıra Dacia Sandero, Logan ve Duster gibi modellerde de karşımıza çıkıyor. Düşük yakıt tüketimi ve yaygın kullanımının yanında doğru bakımla yüksek kilometrelere ulaşabilmesi de onu sevilen motorlardan biri yapıyor.

Ancak eski örneklerde yakıt sistemi ve yatak sorunlarına dikkat etmek gerekiyor. İkinci el bir 1.5 dCi alacaksanız yalnızca kilometre değil, yağ değişimlerinin düzenli yapılmış olması, turbo ve enjektörlerin durumu da önemli.

3. Hyundai ve Kia 1.6 CRDi

Hyundai ve Kia'nın 1.6 CRDi motoru, dizel otomobil tercih edenlerin karşısına çıkan seçeneklerden biri. Hyundai i30 ve Tucson ile Kia Ceed ve Sportage gibi modellerde kullanılan bu motor, yakıt tüketimi ve performans arasında güzel bir denge kuruyor. Uzun ömrüyle 1.6 CRDi, bakımları aksatılmadığında yüksek kilometreleri gören motorlardan.

4. Toyota 1.6 1ZR-FE

Toyota denildiğinde akla gelen ilk şey dayanıklılık. 1.6 litrelik 1ZR-FE motor da markanın bu özelliğini destekleyen ünitelerden biri. Özellikle Corolla ve Auris gibi modellerde kullanılan atmosferik benzinli motor, turbo gibi ek sistemlere ihtiyaç duymadan çalışıyor.

Bu motorun güzel tarafı, genel olarak sade ve kendini kanıtlamış bir yapıya sahip olması. Zamanlama zinciri kullanması da önemli avantajlarından biri. Yüksek kilometrelerde su pompası, ateşleme bobinleri ve çeşitli yardımcı parçaların kontrol edilmesi gerektiğini de belirtelim.

5. Mazda 2.0 Skyactiv-G

Mazda'nın 2.0 Skyactiv-G motoru özellikle atmosferik benzinli motorlardan hoşlananların ilgisini çekebilir. Mazda 3, Mazda 6 ve CX-5 gibi modellerde kullanılan bu motor, turbo kullanmadan da verimli ve keyifli bir sürüş sunmayı başarıyor.

Yalnızca performansıyla değil, genel dayanıklılığıyla da beğeni toplayan bu motorda yine de doğrudan yakıt enjeksiyonlu yapısı nedeniyle zamanla emme supaplarında kurum birikmesi gibi sorunlar görülebiliyor. İkinci el alırken bakım kayıtlarını kontrol etmek ve aracın üretim yılına göre geri çağırma işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını öğrenmek önemli.

6. Volvo 2.5 T5

Listemizin son sırasında Volvo'nun 2.5 litrelik beş silindirli T5 motoru var. Hem sunduğu performans hem de sağlam mekanik yapısıyla otomobil meraklılarının sevdiği ünitelerden biri. S60, S80, V70 ve bazı XC90 versiyonlarında kullanılan bu motor, diğer seçeneklere göre çok daha yüksek performans sunuyor.

Üstelik doğru bakımla oldukça yüksek kilometrelere ulaşabiliyor. Tabii bu motoru alırken de birkaç noktaya özellikle dikkat etmek gerekiyor: Turbo sistemi, yağ kaçakları ve karter havalandırması mutlaka kontrol edilmeli.