Huawei'nin Laptop Gücünde Yeni Tableti MatePad Edge Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Huawei, yeni Mate X7 ve Mate 80 serisi ile birlikte yeni en güçlü tableti MatePad Edge'i de tanıttı. Peki bu yeni model neler sunuyor?

Huawei, yüksek performanslı yeni MatePad Edge ile tablet pazarında iddialı bir giriş yaptı. Şirketin Mate X7 ve Mate 80 serisiyle birlikte tanıttığı bu model, özellikle profesyonel kullanıcılar ve içerik üreticilerini hedefliyor.

MatePad Edge, 14.2 inçlik 3.1K çözünürlüklü OLED ekranı, 120Hz yenileme hızı ve yalnızca 4.1 mm'lik çerçeveleriyle dikkat çekiyor. 32 MP ön kamera, ultra dar çerçeve teknolojisi sayesinde ekranda herhangi bir çentik ya da delik olmadan konumlandırılmış. HDR Vivid desteği, 1000 nit parlaklık ve profesyonel renk doğruluğu sunan ekranın yansıma önleyici Soft-Light seçeneği de bulunuyor.

Cihazın kalbinde ise Huawei’nin masaüstü bilgisayarlarında da kullanılan Kirin X90A işlemcisi yer alıyor. Şirket, bu yeni işlemcinin 2023’teki MatePad Pro 13.2’ye kıyasla 3.8 kat daha güçlü olduğunu belirtiyor. HarmonyOS 5.1 ile gelen tablet, tek dokunuşla tablet ve masaüstü modları arasında geçiş yapabilen gelişmiş bir arayüze sahip.

Arka tarafta ise 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş/makro kombinasyonu bulunurken, ön taraftaki 32 MP ultra geniş kamera özellikle toplantılar ve video içerikleri için optimize edilmiş. Devasa 12.900 mAh pil ise tam 140W hızlı şarj desteği ve diğer cihazları şarj edebilen 40W ters şarj özelliği sunuyor.

Huawei MatePad Edge özellikleri

Özellik Detay Ekran 14.2 inç, 3120 x 2080 çözünürlük, OLED, 120Hz yenileme hızı, 1000 nit tepe parlaklık İşlemci Kirin X90A RAM 16/24/32 GB Depolama 256 GB/512 GB/1 TB/2 TB Arka Kamera 50 MP, f/1.8 (geniş açılı) - 8 MP, f/2.2 (ultra geniş açılı) Ön Kamera 32 MP, f/2.4 Pil 12.900 mAh, 140W kablolu İşletim Sistemi HarmonyOS 5.1 Boyutlar ve Ağırlık 312.1 x 212 x 6.9 mm, 789 gr

Huawei MatePad Edge fiyatı