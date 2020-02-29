Huawei'nin Yeni Tableti MediaPad M5 Lite Duyuruldu

Google’dan aldığı darbe sonrası batı pazarında bazı sorunlarla karşılaşan Huawei, Hindistan için MediaPad M5 Lite tabletini yayınladı. Yaklaşık 2.000 TL gibi bir fiyat etiketine sahip olacak olan cihaz 6 Mart’ta satışa sunulacak.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, MediaPad M5 Lite tabletini Hindistan’da resmi olarak yayınladı. 10,1 inçlik ClariVu 5.0 ekran yer alan tablette ayrıca göz konfor modu da bulunuyor. Cihazla birlikte kullanıcılara ayrıca M-Pen de sunuluyor.

MediaPad M5 Lite, dörtlü Harman Kardon hoparlörlere ve Huawei’nin Histen 5.0 ses geliştirme teknolojisine sahip. Bu teknoloji, düşük frekanstaki ses efektlerini geliştirirken harici sesleri de azaltıyor. Huawei QuickCharge teknolojisi bulunan tablette ayrıca 7.500 mAh değerinde de batarya yer alıyor.

Huawei MediaPad M5 Lite’ta yer alan donanımlar

Cihazda 1.200 x 900 piksel çözünürlüklü, FHD, 10,1 inç, 2.5D kıvrımlı ekran yer alıyor. Tablet; gücünü Kirin 659 işlemciden, ARM Mali-T830M MP2 GPU’dan ve 4 GB RAM’den alıyor ve 64 GB da dâhili depolamayla birlikte geliyor. Cihazın depolama özelliği 512 GB’a kadar çıkabiliyor. Cihaz, kutusundan Android 8.0 Oreo temelli EMUI 8 ile birlikte çıkıyor.

Huawei MediaPad M5 Lite’ın arka tarafında LED ışıksız 8 MP değerinde bir kamera yer alırken ön tarafında da 8 MP değerinde bir kamera yer alıyor. Cihaz, güvenlik tarafını ise parmakizi okuyucu sensörüyle sağlıyor. Cihazda yer alan bağlantı özellikleri ise şöyle; 4G LTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 4.2 ve USB Type-C. Tablet, 7.500 mAh değerindeki bataryasını 18 W hızlı şarj ile şarj edebiliyor.

Cihazın 4 GB RAM + 64 GB dâhili depolamaya sahip uzay grisi renk seçeneğine sahip olan modeli 22.990 Hindistan Rupisi yani yaklaşık olarak 2.000 TL’den 6 Mart tarihinde satışa sunulacak.

Huawei MediaPad M5 Lite özellikleri: