Çinli teknoloji devi Huawei, bugün yaptığı duyuruda Avrupa’da açacakları ilk fabrikanın nerede olacağını açıkladı. Buna göre şirketin Avrupa’daki ilk fabrikası Fransa’da açılacak.

Çinli teknoloji devi Huawei’yi yalnızca akıllı telefonlarıyla tanımıyoruz. Şirket, dünya çapında birçok ülkede çok büyük altyapılar da kuruyor. Zaten geçtiğimiz aylarda ABD ve Çin arasında başlayan ticaret savaşının Huawei üzerindeki baskıları, özellikle telekomünikasyon sektörü açısından önem arz ediyordu.

İşte Huawei, bugün yeni bir duyuru yaptı. Şirket, 4G ve 5G ağ ekipmanlarının üretileceği yeni fabrikasının açılacağı yeri duyurdu. Duyuruya göre Huawei, ekipmanların üretileceği fabrikayı Fransa’da açacak. Şirket, bu projeye 200 milyon eurodan daha fazla bütçe ayırmış durumda.

Huawei, Fransa’da fabrika açacak:

Huawei, Fransa’da açacağı fabrikadan çıkacak ürünlerden 1 milyar dolarlık satış bekliyor. Şirketin açacağı fabrikanın tam yeri ise şu an için netlik kazanmış durumda değil fakat fabrika Fransa’da açıldığında bu fabrika, Huawei’nin Çin dışındaki fabrikalarının en büyüğü olacak ve Avrupa’da açılan ilk fabrika olma özelliğini taşıyacak.

Huawei’nin yeni fabrikası, 500 iş alanında da istihdam oluşturacak. Şirket, yaptığı duyuruda Fransa’nın 'en gelişmiş üretim merkezlerinden biri' olduğunu söyledi ve bunu Fransa’nın 'eğitimli iş gücü ve Fransa’nın uygun coğrafik konumuna' bağladı. Şirket, Avrupalı müşterilerinin teslimatlarını hızlandırmak için böyle bir hamlede bulunduğunu da ekledi.

Fransa’da açılacak fabrika, 4G ve 5G ağ ekipmanlarının yanı sıra gelecekte Avrupa pazarının ihtiyaçlarına göre diğer ürünler üretmeye de yönelecek ancak Huawei, bu konuda şu an için detaylı bilgi vermedi. Huawei yöneticisi Liang Hua, proje hakkında Fransa hükûmetiyle görüşme hâlinde olduklarını aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz aylarda Avrupa ülkelerine “Huawei ürünleri kullanmayın” çağrısını hatırlayacaksınızdır. Donald Trump’ın bu sözleri üzerine Avrupa’da henüz çok büyük değişimler olmasa bile birkaç operatör, Huawei yerine Nokia ve Ericsson’un ürünlerini kullanmaya başladı. Avrupa’daki durumun gelecekte nasıl bir hâl alacağı şu an için belirsiz.