Huawei, MediaTek'e Patent İhlali Davası Açtı

Huawei'nin âdeta yağmur gibi yağdırdığı patent davalarında yeni hedefi MediaTek oldu.

Huawei, aralarında dünyadaki tüm 5G teknolojilerinin yüzde 20'sinin de yer aldığı çok sayıda patentin sahibi. Çinli teknoloji devi ayrıca pek çok standada esas patente(SEP) sahip. SEP'ler, bir standardın uygulanabilmesi için zorunlu ya da vazgeçilmez nitelikte olan patentler olarak biliniyor. Bu patentlerin âdil, kabul edilebilir ve ayrımcılıktan uzak şekilde kullanılması da FRAND şartlarıyla düzenlenmiştir. Huawei şimdi bu patentlerinden gelen ancak ödenmemiş telifleri toplamaya çalışıyor.

Aslında Huawei bu çalışmalarına Çin-ABD Ticaret Savaşları başladığında start vermişti. Huawei, erişimi engellenen teknolojilerin yerine kendi teknolojilerini koymak için patentlerden gelecek parayı Ar-Ge departmanına yatırmayı planlıyor. Kısıtlamalar öncesinde Huawei, TMSC'nin Apple sonrasında en büyük müşterisi konumunda bulunuyordu.

2022'de patentlerden 560 milyon dolar kazanmıştı

Huawei, 2022 yılında patentlerinden 560 milyon dolar kazanmıştı. Yine de firmanın her firmadan alması gereken telifleri alamadığını söylemek mümkün. Çinli teknoloji devi bu yüzden çeşitli davalar açıyor. Nikkei Asia'ya göre MediaTek'e açılan davadan gelecek olan para da Ar-Ge departmanına aktarılacak.

Tahminlere göre şu anda 200 kadar firma Huawei'ye telif ödemesi yapıyor. Ayrıca firma, geçen yıl irili ufaklı pek çok firmaya dava açmıştı. Ayrıca Huawei, Oppo ve Samsung ile 5G lisans anlaşması yapmıştı. Ayrıca Huawei'nin Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, BMW ve Porsche gibi firmalarla da lisans anlaşmaları bulunuyor.