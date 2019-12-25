Huawei Mobil Hizmetleri, Google ile Birlikte Çalışabiliyor

Çinli teknoloji devi Huawei, dün itibarıyla Google Mobil Servisleri’nin (GMS) yerini almayı amaçlayan Huawei Mobil Servisleri’ni (HMS) ve onun çatısı altındaki uygulamaları test etmeye başladı. Bugün ortaya çıkan yeni bilgiler, her iki servisin de birlikte çalışabileğine işaret ediyor.

Dün sizlerle paylaştığımız haberde, Huawei’in Google’ın mobil servislerine alternatif olarak geliştirdiği Huawei Mobil Servisleri (HMS) adındaki ekosistemini test etmeye başladığını belirtmiştik. Çin’deki geliştiricilerin deneyimine sunulan HMS, AppGallery, Browser, Cloud, Themes, Music, Video ve Asistan gibi pek çok uygulamaya sahip.

Bugün keşfedilen bir detay, HMS’nin, yalnızca Mate 30 serisi, Nova 6 serisi ve Honor V30 serisi gibi Google sertifikasına sahip olmayan yeni akıllı telefonlara değil, aynı zamanda eski Huawei veya Honor cihazlarına da yüklenebileceğini gösteriyor.

Huawei, Google'a tamamen sırt çevirmiyor

Geçtiğimiz mayıs ayında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından kara listeye alınan Huawei, yeni cihazlarına Amerikan menşeli donanımları veya yazılımları dahil edemiyor. Bu yasağın içinde Google çatısı altındaki hizmetler ve uygulamalar da bulunuyor. Bu nedenle Çinli şirketin yeni amiral gemisi Mate 30, Google Play Store, Gmail ve YouTube gibi Google’ın mobil servisleri olmadan piyasaya çıkmak zorunda kalmıştı. Bunun yerine cihazda HMS ve onun çatısı altındaki mobil uygulamalar yer alıyor.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde, Huawei Mate 30 Pro (Sol) ve Honor V10 (Sağ) üzerine kurulu Huawei Mobil Servisleri'ni görüyorsunuz. Bu da, yukarıda belirttiğimiz gibi, HMS’nin Google’ın mobil servisleri ile entegre bir şekilde çalışabileceğini kanıtlıyor.

HMS, Huawei tarafından akıllı telefon ekosistemi için geliştirilen bir dizi uygulama ve hizmete ev sahipliği yapıyor. Bu hizmetler arasında, Huawei Kimliği (Hesap), Ödeme hizmetleri, Mesaj Bildirimi, Sanal Cüzdan, Güvenlik Doğrulaması ve daha fazlası bulunuyor.

Öte yandan, HMS Çekirdek test paketinde Oyun, Kullanıcı Verileri Kimlik Doğrulaması, Uygulama içi satın alımlar, Tarama ve Makine Öğrenimi dahil olmak üzere 6 HMS temel hizmet uygulaması daha olacağını da söylemiş olalım. Huawei’nin Google’ın mobil hizmetleri olmadan çıkardığı ilk akıllı telefon olan Mate 30, ocak ayında ülkemizde satışa çıkacak. Android 10 tabanlı EMUI 10 arayüzü ile gelecek olan cihazın fiyatı önümüzdeki günlerde belli olacak.