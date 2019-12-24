Çinli teknoloji devi Huawei, ABD’nin uyguladığı ticari yaptırımlar nedeniyle Google’ın mobil servislerine alternatif olarak geliştirdiği Huawei Mobile Service (HMS) ekosisteminin açık betasını Çin’de başlattı.

Geçtiğimiz mayıs ayında Donald Trump yönetimi tarafından kara listeye alınan Huawei, yeni cihazlarına Amerikan menşeli donanımları veya yazılımları dahil edemiyor. Bildiğiniz üzere, bu yasağın içine Google çatısı altındaki hizmetler ve uygulamalar da giriyor.

Her ne kadar ABD’li teknoloji devine bağlı olduğunu söylese de, kendi alternatifine de sahip olmak isteyen Huawei, bir süredir kendi geliştirdiği mobil ekosistemi Huawei Mobile Service (HMS) üzerinde çalışıyor. Google’ın mobil servislerine alternatif olarak geliştirilen servis, bugün itibarıyla Çin’de beta sürecine başladı.

Geliştiricilerin deneyimine sunulan HMS, beta süreci boyunca Google’ın servislerine gerçek bir alternatif olduğunu kanıtlayabilir. Geçtiğimiz ekim ayında tanıtılan platform, AppGallery, Browser, Cloud, Themes, Music, Video ve Asistan uygulamalarına sahip. Çinli şirketin yeni amiral gemisi serisi Mate 30, Google Play Store, Gmail, YouTube ve Google Haritalar gibi servislere sahip değil. Buna rağmen Android 10 tabanlı EMUI 10 arayüzü ile gelen akıllı telefon, ocak ayında ülkemizde satışa çıkacak.

Halihazırda bir ödeme sistemine ve hatta bir uygulama mağazasına sahip olan Huawei, kendi uygulamalarını ve servislerini HMS ekosistemi ile çok daha efektif ve baskın bir şekilde kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyor. Öte yandan bir uygulamayı Google yerine Huawei hizmetlerini kullanacak şekilde uyarlamak, oldukça pahalı bir işlem. Huawei ve Honor'un Hindistan'daki CEO'su Charles Peng, The Economic Times ile yaptığı bir röportajda her iki ülkedeki en iyi 150 uygulama ile çalıştıklarını ve bunun için 1 milyar dolar kaynak ayırdıklarını ifade etmişti.