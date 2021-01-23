Teknoloji devi Huawei, birçok uygulamasını tek bir çatı altında toplayacak 'My Huawei' isimli yeni uygulamasını duyurdu. Yıllık konferansta yeni uygulamayı tanıtan şirket, mobil dünyanın merakla beklediği yeni oyun teknolojisini de gösterdi.

Çinli teknoloji devi Huawei, her yıl olduğu gibi bu yıl da yıllık konferansını düzenledi. Şirket, konferansta Huawei kullanıcılarını ilgilendiren bir tanıtım yaptı. Huawei'nin yeni tanıttığı ürünü, şirketin birkaç uygulamasını tek bir çatıda birleştirecek yeni "My Huawei (Benim Huaweim)" uygulaması oldu.

Huawei Telefon İşleri Başkanı Kevin Ho, konferansta yeni uygulamanın hangi uygulamaları birleştireceğini açıkladı. Bu açıklamaya göre My Huawei uygulaması, Huawei Club, Huawei Mobil Servisleri, GameCenter ve Üye Merkezi uygulamalarının bir araya geldiği bir uygulama olacak.

Yeni My Huawei uygulaması:

My Huawei uygulaması sayesinde Huawei kullanıcıları, yukarıda saydığımız uygulamalardaki işlerini tek bir uygulama üstünden halledebilecekler. Huawei'nin yeni uygulamasının ne zaman yayınlanacağıysa henüz kesin bir şekilde açıklanmadı. Ancak uygulamanın yakın zamanda yayınlanması bekleniyor.

Huawei'nin My Huawei uygulaması, Honor'un V40 akıllı telefonlarını ön yüklü My Honor uygulamasıyla piyasaya sürmesinin ardından geldi. Honor'un uygulaması da Huawei'de olduğu gibi birçok uygulamayı bir araya getiriyordu. Honor, kasım ayında Huawei bünyesinden ayrılmıştı.

Huawei, mobil dünyaya ışın izleme teknolojisi getirecek:

Huawei, konferansta yalnızca yeni uygulamasını da duyurmadı. Şirketin Developer Alliance bölümü, Çinli bir oyunla yeni teknolojilerini tanıttı. Konferansta gösterilen oyun, Huawei HMS Core Scene Kit'inde bulunan ışın izleme teknolojisinden yaralanıyordu. Yani ışın izleme teknolojisinin yavaş yavaş mobil dünyaya da gelişini görebiliriz.