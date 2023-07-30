Huawei nova serisinin yeni üyesi 11 Pro’yu derinlemesine deneyimleme ve inceleme fırsatı bulduk. Gelin, telefonun bir kullanıcıya neler sunduğuna yakından bakalım.

Özellikle ülkemizde akıllı telefon sektörünün baskın isimlerinden olmaya devam eden Huawei, orta-üst segmentte yer alan yeni serisi nova 11’i 4 Temmuz 2023’te Türkiye’ye getirmişti.

Biz de serinin ortanca modeli Huawei nova 11 Pro’yu derinlemesine inceleme fırsatı yakaladık. Telefon hakkında merak ettiğiniz her detayı bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

Huawei nova 11 Pro’yu tanıyalım:

İncelememize geçmeden Huawei nova 11 Pro’yu kağıt üzerindeki özellikleriyle tanımakta fayda var. Orta-üst segmentin yeni aktörü, 6,78 inç büyüklüğünde kavisli ekrana sahip.

Cihaz, bu ekranında 2652 x 1200 piksel çözünürlük ve 120 Hz’e kadar tazeleme hızı sunuyor. Bu değerler, cihazın rekabet ettiği segmentte artık standartlaşmış durumda. Ekran tazeleme hızı, cihazın kullanımına ve açık olan uygulamalara göre 30 Hz’e kadar otomatik olarak düşebiliyor.

Cihazın gövde tasarımı ise bir önceki serinin izlerini taşımayı sürdürüyor. Kavisli kenarlar ve neredeyse hiç olmayan ekran çerçevesinin yanı sıra arka kamera kurulumu bir pil şeklinde, iki ön kamera da tek bir delik içinde, ekranın sağ üst köşesinde bulunuyor. Ekran ise 10 kat nihai düşme direnci sunan Kunlun Cam ile korunuyor.

6,88 milimetre kalınlığa ve 1,59 milimetre çerçeveye sahip olan cihaz, gövdesinin altındaysa Qualcomm Snapdragon 778G 4G yonga setine ev sahipliği yapıyor. Bu birim, 8 GB’lık RAM ve 256 GB’lık depolama alanıyla destekleniyor.

Cihaz, AI akıllı zamanlama ile pil ömründe %10 iyileştirme, Touch Turbo ile dokunmalarda %5 azaltmış gecikme ve GPU Turbo 3.0 ile cihaz sıcaklığında 1 santigrat derece düşüş vadediyor.

Tüm bunların yanı sıra Huawei, yeni anten teknolojisi ile anten aktarımının 2 dB, alımının da 1,5 dB iyileştiğini belirtiyor. Bu iyileştirmelerin zayıf Wi-Fi sinyalini %80 artırdığı, zayıf hücresel sinyalini ise %50 güçlendirdiği söyleniyor.

Huawei nova 11 Pro, bu özellikleriyle bir önceki nova 10 Pro’nun ‘hafif yükseltilmiş’ hali olarak görülebilir. Ancak durum, özellikle kamera tarafında hiç de böyle değil.

Kamera ve batarya özelliklerine, değerlendirmelerimizle birlikte değiniyor olacağız.

Huawei nova 11 Pro, bu donanımlarıyla bize neler sundu? İncelemeye geçelim:

Tasarım, hissiyat ve ekran:

Telefonu anlatmaya yapısı ve tasarım özellikleriyle sunduğu hissiyatı anlatarak başlayabiliriz. nova 11 Pro, arka kapağında lekelere karşı dayanıklılık sunan ‘nova Monogram Vegan Deri Tasarım’ sunuyor. Bu tasarımda cihazın arkası, küçük litchi deseniyle kaplı durumda.

Bu arka kapağın sunduğu hissiyat, Huawei’nin son yıllarda piyasaya sürdüğü cihazlarıyla benzer. Parmağınız üzerinde kolayca kayıyor. Ancak pürüzsüz bir hissiyat isteyenler, derinlikli deseninden dolayı hayal kırıklığına uğrayabilir. Yine de bu aşamada cihazı bir kılıfla kullanacağınızı, yani arka yüzüne pek de dokunmayacağınızı hatırlatalım.

Cihazın inceliği ise telefonu elinize aldığınızda hissettiğiniz ilk şey. Telefonu kavramak ve kullanmak için parmaklarınızın sınırını zorlamanıza gerek kalmıyor, yine bu ince yapısı sayesinde yatay eksende telefonun her noktasına baş parmağınızla ulaşabiliyorsunuz.

Bir negatif nokta değil ancak halen tartışılan bir konuya da değinmekte fayda var. Cihaz, 21:9 en-boy oranına sahip. Bu oran orta-üst segmentte yaygın ve artık insanların alıştığı bir oran olsa da halen sevmeyenleri de var.

21:9 oran nedeniyle kolay kolay baş parmağınız ile cihazın bildirim çubuğunu açmaya kalkamıyor, diğer parmaklarınızla telefona destek vermeniz gerekiyor. Eğer halihazırda orta-üst segment kullanıcısı iseniz, bu durum sizi rahatsız etmeyecektir.

Ekran tarafına geçecek olursak bu noktada Huawei’nin başarısını bir kez daha görüyoruz. Cihaz, kâğıt üzerinde sunduğu 429 PPI’ı sonuna kadar hissettiriyor. Şu parlak yaz günlerinde bile Güneş’in alnında ekrandaki içeriği rahatlıkla görebiliyoruz.

Ekrandaki içerikleri görebiliyoruz dedik, peki ne kadar kaliteliler? Huawei, kendi segmentindeki birçok modelden farklı olarak amiral gemisi P60 Pro ile aynı çözünürlüğü sunuyor. OLED panel ile birleşen yüksek çözünürlük ile ekrana gözünüzü dayamadığınız müddetçe hiçbir piksel fark edilmiyor.

10,7 milyar renk desteğiyle ekrandaki canlılık da bir hayli yüksek. Üstelik bu canlılık ve OLED bir araya gelince, içerikleri izlemek de bir hayli keyif veriyor. Ayrıca 21:9 oran ile filmleri “olması gerektiği gibi" seyredebiliyorsunuz.

Tasarım noktasındaki bir diğer eksi nokta ise arka kamera kurulumunda yatıyor. Kurulum, barındırdığı lensler nedeniyle ince bir yapıya sahip değil. Hemen hemen iPhone 13 Pro seviyesinde. Bu da cihaza ince kılıf taktığınızda bile bir dengesizlik yaşamasına neden oluyor. Tabii piyasadaki her telefonda artık bu bir standart olduğundan bu duruma da alışığız.

Performans ve günlük işlerde verimlilik:

Huawei nova 11 Pro, Mayıs 2021’de duyurulan ve 2022 yılında yaygın bir şekilde kullanılan Qualcomm Snapdragon 778G 4G yonga setine sahip. Bu durum, en güncel donanıma sahip olmak istiyorsanız sizin için bir negatif olabilir.

Ancak telefonlarımızla sınırları zorlayan işlemler yapmadığımız aşikar. Bizim gibi standart bir kullanıcının yaptığı maksimum işlem sosyal medyada dolaşmak, eş zamanlı olarak müzik dinlemek, dizi/film izlemek ve oyun oynamak.

Qualcomm Snapdragon 778G 4G, uygulama mağazalarında bulunan her uygulama ve oyunda yeterlinin de üzerinde performans sunuyor. Elbette özellikle güncel ve grafik açısından üst düzey olan oyunları en yüksek ayarlarda oynayamıyoruz. Ancak orta ayarlarda akıcı ve takılma olmayan bir deneyim sunuluyor.

Yonga seti geçmiş yonga seti olduğundan cihazda biraz daha yüksek kapasiteli RAM olmasını isteyebilirdik. Ancak 8 GB RAM, hem şarj tüketimi hem de günlük kullanım için gayet yeterli destek sunuyor.

Bu kombinasyonun sonuçlarını Geekbench 6 uygulaması üzerinde de açık bir şekilde görebildik. Cihaz, tek çekirdekli performans testinde ortalama 1000, çok çekirdekli testte ise 2400 puan aldı. Bu sayılar, nova serisinin bir önceki eş değer modeli 10 Pro’da sırasıyla 870 - 2100 seviyelerindeydi.

Uygulamalar ve arayüz:

Cihazı kullandığımız süre boyunca uygulama geçişleri, uygulama içi, oyunlar ve AR filtreler gibi kalemlerde hiçbir takılma veya donma sorunuyla karşılaşmadık. Cihaz, gayet akıcı bir şekilde kullanım sunmaya devam etti.

Tabii güncel olmayan bir yonga setine sahip olmak, 3-4 yıl içinde etkisini belirgin bir şekilde hissettirebilir. Ancak akıllı telefon sektörünün oldukça durağanlaştığı şu günlerde bunun da bir sorun olacağını düşünmüyoruz.

Huawei nova 11 serisi, Huawei’nin kendi işletim sistemi HarmonyOS ile gelmiyor. Cihaz, Android 12 işletim sistemi ve EMUI 13 arayüzüyle çalışıyor. ABD’nin Huawei’ye uyguladığı yaptırımlar nedeniyle yeni bir Android sürümüne geçilemiyor, Google hizmetleri cihaza yüklü olarak gelmiyor.

Huawei’nin uygulama mağazası App Gallery ise günümüzde en çok kullanılan uygulamaların neredeyse tamamına ev sahipliği yapıyor. Bu uygulamalar arasında günlük işlerde kritik rol oynayan banka uygulamaları, e-Nabız ve e-Devlet gibi vatandaşlık uygulamaları, WhatsApp ve Telegram gibi mesajlaşma uygulamaları ve Disney+ ve Spotify gibi yayın platformları da yer alıyor.

Yani uygulama ve oyun açısından Huawei telefonlarda herhangi bir yokluk yaşanmıyor.

Öte yandan Google hizmetleri için de tüm Huawei cihazlarda olduğu gibi Huawei nova 11 Pro’da da bunun bir çözümü var. App Gallery’den edinilebilen Gbox uygulaması ile Google’ın Gmail, Haritalar ve Google uygulaması dahil pek çok hizmetine ve Uber ve Airbnb gibi çok daha fazla uygulama cihaza indirilebiliyor.

Kısaca bu uygulama sayesinde cihazı normal bir Android cihazdan farksız şekilde kullanabiliyorsunuz.

Gbox nasıl kurulur?

App Gallery’e girin.

Herhangi bir Google uygulamasını aratın.

Çıkan sonuca basarak Gbox sitesine yönlendirilin.

Gbox’ı indirip cihazınıza kurun, gerekli izinleri verin.

Google hesabınıza giriş yapın.

Ayrıca Gbox ayarlarındaki “KLON” seçeneği ile uygulamalardaki bildirim sorunları da ortadan kalkıyor.

Peki, cihazın kendi işletim sistemi nasıl bir performans ve deneyim sunuyor? Huawei, uzun yıllardır geliştirdiği EMUI arayüzü ile halihazırda deneyim konusunda büyük bir yol kat etti. EMUI 13 de bundan farksız durumda.

Cihazdaki animasyonlar, uygulama arası geçişler, picture-in-picture gibi özelliklerle eş zamanlı uygulama kullanımı ve pek çok özellik sorunsuz şekilde çalışıyor. Ayrıca cihazın yeterli seviyedeki donanımı, cihaz arayüzünde herhangi bir sorun yaşamamanızı sağlıyor.

Farklı bir telefondan geçiş deneyimi:

Huawei akıllı telefonlara ilk kez geçecek bir kullanıcıysanız yeni bir markaya geçişte dert etmeniz gereken bir şey bulunmuyor. Zira Huawei, “Phone Clone” uygulaması ile iOS veya Android telefonlardan Huawei telefonlara geçişi, eksta bir depolama birimine ihtiyaç duymadan tamamlamanızı sağlıyor.

Uygulama ile kullandığınız telefondaki fotoğraflarınız, dosyalarınız ve mesajlarınızın yanı sıra arama geçmişi ve daha pek çok önemli bilgi de doğrudan Huawei telefona aktarılabiliyor. Uygulamayı her iki telefona da kurduktan sonra yedekleyeceklerinizi seçiyor, kısa süre aktarım için beklemeniz yetiyor.

Huawei telefon kullanıcısı iseniz ve nova 11 Pro gibi yeni bir Huawei telefona geçiş yapıyorsanız, bu geçiş süreci çok daha kolay gerçekleşiyor. Mevcut cihazınızdaki tüm bilgileri Huawei Mobil Cloud’a yedekledikten sonra yeni telefonunuza doğrudan geçiş yapabiliyorsunuz.

Tabii bu yedekleme işlemi için cihaz değiştirmeyi beklemeye de gerek yok. Cihazı kullandığınız süre boyunca çektiğiniz fotoğraf ve tüm verilerinizi günlük olarak düzenli bir şekilde yedekleyebilirsiniz.

Kamera performansı:

Gelelim akıllı telefonların günümüzdeki en önemli değerlendirme kriterine, kameralara. Huawei nova 11 Pro, arka kısmında 50 MP Ultra Vision (f/1.9) ana kamera ve 8 MP ultra geniş makro kameradan (f/2.2) oluşan bir kuruluma sahip.

Fakat kurulum bununla sona ermiyor. Kamera kurulumuna bir adet lazer odak sensörü ve 10 kanallı renk sıcaklığı sensörü eşlik ediyor. Lazer odak sensörü, sıfır gecikmeli denklaşör ile özellikle hareketli anların çekimlerinde yardımımıza koşuyor.

Telefonun en şaşırtan ve öne çıkan kurulumu ise delikli ekrandaki kurulum. Pil şeklindeki kurulum, 60 MP ultra portre çift ana kamera, 60 MP ultra geniş otomatik odaklı ön kamera ve 8 MP yakın çekim portre ön kameraya ev sahipliği yapıyor.

Bu kameralar bize neler sunuyor?

Arka kamera kurulumu:

Huawei nova 11 Pro ile yaptığımız çekimlerde, kendisiyle aynı segmentte yer alan cihazların büyük çoğunluğundan daha iyi sonuçlar aldığımızı açık bir şekilde söyleyebiliriz. Doğal ışık altında gündüz çektiğimiz fotoğraflarda özellikle bu segmentte gördüğümüz abartı keskinlik sorunu da kesinlikle bulunmuyor.

50 MP’lik Ultra Vision kamera, fotoğraflardaki parlak ve karanlık alanların dengesini gerçek hayata yakın bir şekilde koruyor, çekim sonrası yazılımın uyguladığı filtre ile de renkler çok daha canlı hale getiriliyor. Ancak ana kameranın bu segment için en şaşırtan yanı, düşük ışık ve gece çekimleriydi.

Ana kamera, düşük ışık veya gece fark etmeksizin yakalayabildiği her ışığı yakaladı, özellikle bu segmentte gece çekimlerinde de sık sık karşılaştığımız keskinleştirme ve parazit sorunlarını bizlere göstermedi. Tüm fotoğraflar net ve neredeyse amiral gemisi seviyesine yakın görüntüler sundu.

Video çekimleri de bundan farksızdı. Ancak düşük ışıklı ortamlardaki videolarda karanlık ortamları aydınlatmakta bir tık geri kaldı. Düşük ışık altındaki bölgeler ise net ve doğal keskinlik seviyesinde sunuldu.

Ön kameralar:

Huawei nova 11 Pro’nun adından bahsettirecek en önemli kısım ise ön kameralar. Cihazın ana kamerası da aslında burada yatıyor. 60 MP ve 50 MP arasındaki fark da gözle görülür şekilde ortaya konuluyor.

Tabii MP fotoğrafların kalitesini belirleyen en önemli faktör değil. Asıl başarı, lense giren ışığın nasıl işlendiğinde gizli. Bu noktada her iki 60 MP’lik kamera da fazlasıyla başarılı işler ortaya koydu. Bazı noktalarda ana kameranın bile önüne geçti. Bu noktalardan birisi tabii ki bir obje/kişi çekimleriydi.

Ön kamera ile çektiğimiz videolar da bizi hayal kırıklığına uğratmadı. Ancak ön kamera için tek eksi bölüm, el hareketlerinizin ve genel sarsıntının kameraya arka kameralardan daha çok yansımasıydı. Yine de bir gimball yardımı veya sabit bir stand ile bu kameralar, özellikle içerik üreticilerinin yardımına koşabilir.

Detaylı kamera çekimlerimiz için yazımızın başındaki videomuza göz atmayı unutmayın.

Tüm bu imkânları destekleyen batarya ne durumda?

Huawei nova 11 Pro, şirketin üstün hızlı şarj teknolojisine ev sahipliği yapıyor. 4.500 mAh’lik bataryası, arada bir kamera açtığınız ve çok uzun videolar çekmediğiniz, sosyal medyada dolaştığınız bir günü rahatlıkla çıkarmanızı sağlıyor.

Eğer telefonu yoğun kullanan biriyseniz, bu konuyu dert etmenize de gerekmiyor. Cihaz, 100 W SuperCharge Turbo desteğiyle 20 dakikada %100 şarj seviyesine ulaşmanızı sağlıyor. Bu özelliği de doğrudan deneyimleme fırsatı elde ettik. Yoğun testler gerçekleştirdiğimiz inceleme sürecinde dakikalar içinde tam şarja ulaştık.

Son cevabı verelim: Huawei nova 11 Pro kimlere uygun? Artıları ve eksileri neler?

Artıları:

Şık ve ince tasarım

Kaliteli, canlı ve parlak ekran

Mobil oyunları orta-yüksek ayarlarda hiçbir sıkıntı yaşatmadan oynatma

Kendi segmentine göre üstün kamera performansı

100 Watt hızlı şarj desteği ile kısa sürede bir gün yetecek kadar şarj seviyesine ulaşma

Eksileri:

Google hizmetlerinin yerleşik olmaması

5G bağlantı desteği sunmaması (2024 yılında Türkiye çapında 5G’nin yaygınlaşması hedefleniyor)

Su veya toza karşı dayanıklılık sunmaması

Kime uygun?

Akıllı telefonlara çok bütçe ayırmadan yeterlinin de üzerinde performans arayanlar

Telefonuyla çektiği fotoğrafları rahatlıkla sosyal medyada paylaşmak isteyenler

Yoğun kullanım senaryolarında şarj derdi yaşamak istemeyenler

Huawei ekosistemine giriş yapmak isteyenler veya bu ekosistemden çıkmak istemeyenler

Huawei nova 11 Pro teknik özellikleri:

Ekran 6,78 inç, OLED, 2652 x 1200 piksel, 30-120 Hz yenileme hızı, HDR İşlemci Qualcomm Snapdragon 778G 4G RAM 8 GB Depolama 256 GB Ön kamera 60 MP ultra geniş açılı kamera + 8 MP yakın çekim özellikli portre kamera Arka kamera 50 MP Ultra Vision kamera + 8 MP makro kamera Batarya 4.500 mAh (100W hızlı şarj desteği) İşletim sistemi EMUI 13

Huawei nova 11 Pro fiyatı:

Huawei nova 11 Pro, 256 GB depolama seçeneği ile 27.999 TL’den satın alınabiliyor. Sınırlı süreyle bu fiyat, 24.999 TL’ye düşmüş durumda.

Huawei nova 11 Pro, kutudan 100 W hızlı şarj adaptörü, USB-A’dan USB-C’ye şarj kablosu, şeffaf silikon kılıf ve belgeleriyle çıkıyor. Huawei nova 11 Pro’ya göz atmak ve satın almak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

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