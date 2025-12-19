Tümü Webekno
Ön Kamerası Zoom Yapan Telefon: Huawei Nova 14 Pro İncelemesi

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Bu videomuzda Huawei Nova Serisinin yeni üyesi Huawei Nova 14 Pro'yu test ediyoruz! Huawei kendi işletim sistemi HarmonyOS'i kullanan ve özgün tasarıma sahip telefonlarla karşımıza çıkıyor ve Nova Serisi amiral gemisi Pura Serisine göre daha ulaşılabilir, orta segment telefonlar olarak öne çıkıyor. Tasarım, teknik özellikler, kamera performansı ve performans testlerini deneyimlerimizle değerlendiriyoruz.

Huawei'nin portre fotoğrafçılığına yeni bir soluk getiren Huawei Nova 14 Pro, özellikle görsel tasarımı ve kamera yetenekleriyle orta-üst segmentin sınırlarını zorluyor. Cihazın en dikkat çekici özelliği, amiral gemisi Mate serisinden miras kalan f/1.4 - f/4.0 arası fiziksel değişken diyaframlı 50 MP ana kamerası. Bu teknoloji, kullanıcıya ışık koşullarına göre derinlik algısını manuel veya otomatik olarak yönetme imkanı tanıyarak profesyonel düzeyde bokeh efektleri sunuyor. Ayrıca, arka taraftaki 12 MP telefoto lens ve 1.500.000 spektral kanallı "Ultra Chroma" sensörü, renk doğruluğunu en üst seviyeye taşıyarak her çekimde canlı ve gerçekçi kareler vaat ediyor.

Cihazın ön paneli, içerik üreticileri için adeta bir vlog makinesi olarak tasarlanmış. 50 MP + 8 MP çift ön kamera kurulumu, 0.8x ile 5x arasında değişen selfie zoom yeteneği sayesinde grup çekimlerinden en ince yüz detaylarına kadar geniş bir esneklik sağlıyor. 6.78 inç boyutundaki, dört taraftan kavisli LTPO OLED ekran, 1-120 Hz adaptif yenileme hızı ve 1200 nit parlaklık değerleriyle hem akıcı bir arayüz deneyimi hem de güneş ışığı altında yüksek görünürlük sunuyor. "Kunlun Glass" koruması ile dayanıklılığı artırılan bu panel, estetikle sağlamlığı bir araya getiriyor.

Donanım tarafında ise Kirin 8020 yonga seti ve 12 GB RAM ile güçlendirilen Nova 14 Pro, HarmonyOS 5.0 işletim sistemiyle akıcı bir ekosistem deneyimi sağlıyor. 5100 kapasiteli bataryası, 100W SuperCharge Turbo desteği sayesinde sadece dakikalar içinde gün boyu yetecek doluluğa ulaşıyor. Kablosuz şarj desteğinin eksikliği bir dezavantaj olarak görülse de, IP65 sertifikası ve uydu mesajlaşma gibi yenilikçi özellikler cihazı modern kullanıcının ihtiyaçlarına tam uyumlu bir hale getiriyor.

