Huawei Nova 8 SE Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Huawei Nova 8 SE; iki farklı işlemci seçeneği, ultra yüksek hızlı şarjı ve yüksek çözünürlüklü kamerasıyla tanıtıldı. Cihazlar, özellikleriyle rekabetçi ürünler olsalar da fiyatları için aynı şeyleri söylemek zor.

Çinli teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz haziran ayında duyurmuş olduğu Nova 7 SE modelinin halefi olan Huawei Nova 8 SE’yi Çin’de düzenlediği bir basın etkinliği ile duyurdu. Her ikisi de MediaTek işlemciden güç alan iki ayrı versiyon olarak karşımıza çıkan Huawei Nova 8 SE, selefinin aksine delikli ekran değil damla çentikli ekran ile geliyor.

Standart Huawei Nova 8 SE sürümü, Dimensity 720 işlemcisinden güç alırken; Nova 8 SE High Edition, Dimensity 800U işlemciden güç alıyor. Performansı bir kenara bırakacak olursak iki sürüm arasındaki en büyük farkın standart versiyonda 5G + 4G, High Edition versiyonda ise 5G + 5G çift SIM kart desteği olduğunu söyleyebiliriz.

Bunun dışında her iki Nova 8 SE sürümü de aynı özelliklere sahip. 6,53 inçlik Full HD+ OLED ekran ile karşımıza çıkan Nova 8 SE ikilisi, kullanıcılara 8 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanı sunuyor. 3.800 mAh’lik nispeten küçük bir bataryaya sahip olan akıllı telefonlar, 66W hızlı şarj ile bu açığı kapatmayı vadediyor.

Arka tarafta kare şeklinde bir modüle sıkıştırılmış dörtlü kamera kurulumuna sahip olan Nova 8 SE, f/1.9 diyaframa sahip 64 MP ana kameranın yanı sıra 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensöründen oluşan bir çoklu kamera kurulumu sunuyor. Cihazın önündeki damla çentikte ise 16 MP’lik bir selfie kamerası var.

Huawei Nova 8 SE özellikler

İşlemci: MediaTek Dimensity 720/Dimensity 800U

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB + microSD

Ekran: 6,53 inç Full HD+ OLED

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 3.800 mAh, 66W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 10

Bağlantı: Çift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, USB-C, 3.5 mm kulaklık girişi

Huawei Nova 8 SE fiyatı

Siyah, mavi, gümüş ve beyaz olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile tüketicilerin karşısına çıkacak olan Huawei Nova 8 SE’nin standart sürümü 390 dolar (yaklaşık 3.300 TL + vergiler), High Edition versiyonu ise 406 dolar (yaklaşık 3.436 TL + vergiler) fiyat etiketine sahip olacak.