Huawei Nova 7, Nova 7 Pro ve 7 SE - Fiyatı ve Özellikleri

Huawei, fiyat/performans odaklı üst seviye cihazlar olarak karşımıza çıkan Nova serisinin en yeni modelleri Nova 7, Nova 7 Pro ve Nova 7 SE'yi tanıttı. Etkileyici bir tasarıma ve güçlü özelliklere sahip olan cihazlar, fiyat noktasında ise tüketicileri üzmeyeceğe benziyorlar.

Google servislerine olan desteğini kaybetmesinin ardından popülaritesi bir miktar da olsa azalan Huawei, buna karşın her kesimden tüketicilerin dikkatini çekecek yeni akıllı telefonlar tanıtmaya devam ediyor. Huawei’nin tüketicilere sunduğu son akıllı telefonlar ise günümüz tasarım ve kamera trendlerini yakından takip eden Nova 7 Serisi oldu.

Kısa süre önce çevrimiçi bir lansman ile tanıtılan Huawei Nova 7 Serisi; Nova 7, Nova 7 Pro ve Nova 7 SE olarak adlandırılan üç farklı modelle karşımıza çıkıyor. Nova 7 serisinin tüm üyeleri benzer bir tasarım çizgisi sunuyor olsa da uygun fiyatlıdan premium modele doğru gittikçe çok daha şık, güçlü ve nispeten pahalı akıllı telefonlarla karşılaşıyoruz. Ayrıca tüm modellerin 5G bağlantı desteğine sahip olduğunu da belirtelim.

Huawei Nova 7 ve Nova 7 Pro

Serinin en dikkat çeken modelleri olan Nova 7 (6,53 inç) ve Nova 7 Pro (6,57 inç), kavisli OLED ekran ile geliyor. HDR10 görüntü kalitesi, Full HD çözünürlük ve 60 Hz yenileme hızı özelliklerine sahip olan bu ekran, 1,3 mm kalınlığındaki çerçevelerle birlikte son derece modern ve keyifli bir kullanıcı deneyimi vadediyor.

Kirin 990’a nazaran uygun fiyatlı bir amiral gemisi işlemci olarak karşımıza çıkan Kirin 985 işlemciden güç alan cihazlar, dahili olarak 5G bağlantı desteğine sahipler. 8 GB gibi günümüz şartlarında ‘iyi’ diyebileceğimiz bir RAM kapasitesine sahip olan cihazlar, 128GB ve 256 GB depolama alanı seçeneklerine ek olarak microSD kart desteği de sunuyorlar.

Her iki model de dörtlü kamera kurulumu ile karşımıza çıkıyor. Ancak kullanılan lens ve sensörlerin farklı olduğunu belirtelim. Nova 7’de 64 MP çözünürlüğündeki ana kamera, net, detaylı ve canlı fotoğraflar çekebilmenizi mümkün kılarken 8MP’lik geniş açı, 2MP derinlik ve 2MP makro kameralar da farklı fotoğraf modları için destek sunuyor. Bu kameralar ile 10x dijital zoom yapmak mümkün. Ayrıca cihazın ön tarafında ekran deliğine yerleştirilmiş 32 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alıyor.

Nova 7 Pro modeli ise çok daha gelişmiş bir kamera kurulumuna sahip. 64 MP ana kameraya 8 MP periskop kamera, 8 MP üçüncül kamera ve 2 MP dördüncü kamera eşlik ediyor. Cihaz, 50x’e kadar dijital zooma destek sunuyor. Ön tarafta ise 32 MP ve 8 MP olmak üzere çift selfie kamera yer alıyor. Bu arada her iki cihazın da 40W hızlı şarj destekli 4000 mAh bataryaya sahip olduğunu belirtelim.

Huawei Nova 7 teknik özellikleri

Ekran: 6,53 inç, Full HD+, OLED, HDR10, 60 Hz

İşlemci: Kirin 985 5G

RAM: 8 GB

Depolama: 128/256 GB

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya 4000 mAh, 40W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 10

Huawei Nova 7 fiyatı

Huawei Nova 7 (8GB/128GB): 2.999 yuan/ 2.943 TL+vergiler

Huawei Nova 7 (8GB/256GB): 3.399 yuan/ 3.336 TL+vergiler

Huawei Nova 7 Pro teknik özellikleri

Ekran: 6,57 inç, Full HD+, OLED, HDR10, 60 Hz

İşlemci: Kirin 985 5G

RAM: 8 GB

Depolama: 128/256 GB

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 32 MP + 8 MP

Batarya 4000 mAh, 40W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 10

Huawei Nova 7 Pro fiyatı

Huawei Nova 7 Pro (8GB/128GB): 3.699 yuan/ 3.630 TL+vergiler

Huawei Nova 7 Pro (8GB/256GB): 4.099 yuan/ 4.023 TL+vergiler

Huawei Nova 7 SE

Nova 7 serisinin uygun fiyatlı modeli olarak karşımıza çıkan Nova 7 SE, orta-üst seviye bir işlemci diyebileceğimiz Kirin 820’den güç alıyor. Bununla birlikte cihazda 5G desteği de sunuluyor. Yine 8 GB ram ve 256 GB’a kadar dahili depolama alanı seçeneği sunan Nova 7 SE, üst seviye modellerde olduğu gibi 40W hızlı şarj destekli 4000 mAh bir bataryaya sahip. Cihazın kamera kurulumları hakkındaki bilgiler net olmamakla birlikte 64 MP bir ana kamera ve 16 MP’lik bir selfie kamerasına sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Huawei Nova 7 SE teknik özellikleri

Ekran: 6,5 inç, Full HD+, LCD

İşlemci: Kirin 820 5G

RAM: 8 GB

Depolama: 128/256 GB

Arka Kamera: 64 MP, diğer üç kamera bilinmiyor

Ön Kamera: 16 MP

Batarya 4000 mAh, 40W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 10

Huawei Nova 7 SE fiyatı