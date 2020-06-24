Huawei P10 Serisi, 4,07 GB'lık Güncelleme Aldı

Huawei'nin 2017 yılında piyasaya sürdüğü P10 serisi, 2 büyük güncellemeden sonra Android 10 tabanlı EMUI 10/10.1 güncellemesini almamış olsa da 4,07 GB'lık OTA güncellemesi aldı. 2 yeni özelliğin cihazlara eklendiği güncelleme, birçok kullanıcı tarafından beğenildi.

Birçok cihazın rahatça kullanılmasını sağlayan işletim sistemleri, şirketler tarafından gönderilen güncellemelerle güncel tutuluyor. İşletim sistemleri açısından oldukça önemli olan bu güncellemelerin önemi, Huawei tarafından da biliniyor gibi gözüküyor. Huawei, bir cihaz için yeterli sayılabilecek 2 büyük güncelleme alan telefonlarına bir güncelleme daha sundu.

Huawei'nin 2017'nin başında piyasaya sürdüğü P10 serisi, Android Nougat tabanlı EMUI 5.1 ile kutudan çıkıyordu. Seride bulunan telefonlar P10 ve P10 Plus, daha sonra Android Oreo tabanlı EMUI 8.1 ve Android Pie tabanlı EMUI 9.1 güncellemelerini de aldı. Hâlihazırda 2 büyük güncelleme alan cihazların, Android 10 tabanlı EMUI10/10.1 güncellemesini alması zaten beklenmiyordu ancak şirket başka büyük bir güncellemeyi cihazlara sunarak birçok kişiyi şaşırttı.

Güncellemeyle birlikte 'Akıllı Şarj' ve 'Huawei Assistant' P10 serisine eklendi:

Android 10 tabanlı EMUI10/10.1 güncellemesini almayacağı açıklanan Huawei P10 ve P10 Plus, Mayıs 2020 güvenlik güncellemesiyle birlikte birkaç kullanışlı özelliğin bulunduğu yeni bir güncelleme aldı. Çinli akıllı telefon devi, P10 serisine 4,07 GB'lık oldukça büyük bir OTA güncellemesi veriyor olsa da bu serideki cihazları aylık ve üç aylık güncellemeye uygun cihazlar listesinden kaldırdı.

EMUI 10.1 güncellemesini alamayan kullanıcılar bir miktar hayal kırıklığına uğramış olsa da cihazlarına gelecek 2 yeni kullanışlı özellikten memnun gözüküyorlar. Ayrıca güvenlik yamasının Mayıs 2020'ye yükseltilmesiyle birlikte 2 kritik, 22 yüksek ve 2 orta düzey güvenlik açığı kapatılmış oluyor. Cihazlara gelen özelliklerse şu şekilde:

Akıllı Şarj: Batarya tamamen şarj olduktan sonra şarj olmayı keserek pil ömrünü uzatır.

Batarya tamamen şarj olduktan sonra şarj olmayı keserek pil ömrünü uzatır. Huawei Assistant: Ekrana eklenen Huawei Assistant; akıllı hatırlatmalar, kişiselleştirilmiş haberler ve kullanıcıyla alakalı diğer içerikleri kullanıcıya sunar.

Yakın zamanda Huawei ve HONOR'ın üst düzey cihazlarına sunulan Akıllı Şarj özelliğinin, Huawei'nin 3 yaşındaki amiral gemisi telefonuna gelmesi birçok kullanıcıyı sevindirdi.