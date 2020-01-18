Huawei P30 Lite, EMUI 10 Güncellemesi Alıyor

Huawei, Android tabanlı EMUI 10 güncellemesini getireceği akıllı telefonların arasına Huawei P30 Lite modelini de ekliyor. Huawei P30 ve P30 Pro cihazlarının ardından Huawei P30 Lite da son çıkan Android güncellemesine sahip olabilecek.

Çinli teknoloji devi Huawei, P30 ve P30 Pro model akıllı telefonları için Android 10 işletim sistemi tabanlı EMUI 10 güncellemesini yakın bir zamanda Birleşik Krallık’taki kullanıcılarına sunmuştu. Bahsi geçen cihazlar, 2019 yılının Kasım ayından beri güncellemelerini alıyor. Çinli teknoloji şirketi, son model Android güncellemesini getireceği cihazların arasına şimdi de Huawei P30 Lite modelini ekliyor. Huawei P30’un kardeşi diyebileceğimiz P30 Lite, EMUI 10 güncellemesine sahip olan cihazlar arasında yer alacak.

Elde edilen bilgiler, Güney Afrika’daki Huawei P30 Lite akıllı telefonlarının Android 10 güncellemesini şimdiden almaya başladığına işaret ediyor. Yeni sürüm donanım, Android 10 özelliklerinin tamamını beraberinde getiriyor ve 3.82 GB’lık bir alan kaplıyor. Buna ek olarak, Google’ın güncellemeye sağladığı katkıların ötesinde yalnızca EMUI’ye ait bazı özellikler de bulunuyor. Bunların arasında; cihazın bütün sistemlerini kapsayan ‘karanlık mod’, yeni bir arayüz, yuvarlak simgeler ve üst düzey performans gibi özellikler yer alıyor.

Huawei P30 Lite model akıllı telefonun özellikleri:

Huawei P30 Lite akıllı telefon; Kirin 710 SoC, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla kullanıcılar tarafından tercih edilmeye devam ediyor. Elbette farklı RAM ve depolama alanı seçenekleri sunan modeller de bulunmakta. Cihazın 6,1 inç FHD+ ekrana sahip ve 24 MP ön kamerası, bazı piyasalarda 32 MP olarak da kullanıcılara sunulmuş durumda. Huawei P30 Lite akıllı telefonun arka kısmındaysa 48 MP + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP derinlik sağlayan üçlü kamera setiyle karşılaşıyoruz. Bazı piyasalarda bu üçlü kamera setinde de değişiklikler meydana gelmekte.

Huawei P30 Lite akıllı telefonundan sıkılıp Huawei’nin P40 serisine yönelmeyi düşünen kullanıcılar, Huawei P30 Lite cihazlarına gelen EMUI 10 güncellemesiyle birlikte yepyeni deneyimler yaşayacak diyebiliriz.