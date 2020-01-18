Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei’nin, üreteceği yeni akıllı telefonlarında Google servislerini kullanamayacak olması şirketi yeni önlemler almaya itmişti. Şirket, Google servislerinden doğan açıklardan bir tanesini kapatmak için yeni bir anlaşmaya vardı.

ABD ile Çin arasındaki gerilimden en çok olumsuz etkilenen şirketlerden bir tanesi hatta belki de birincisi, Çinli teknoloji devi Huawei olmuştu. Huawei ile amansız bir mücadele içerisine giren ABD hükümeti, şirketi kara listeye almıştı.

Hem donanım hem de yazılım kısmında ABD’li şirketlerle işbirliği içerisinde olan Huawei’ye en büyük darbe ise hiç şüphesiz ki arama devi Google’dan gelmişti. ABD’li arama devi ve Android işletim sisteminin geliştiricisi olan Google, Huawei’nin Google Play Store, GMail, Google Haritalar gibi Google uygulamalarını ve servislerini kendi akıllı telefonlarında kullanamayacağını açıklamıştı.

Huawei’nin oluşan açıkları kapatma çabası

Özellikle Android işletim sistemli akıllı telefonların bel kemiği olarak adlandırılabilecek servislerden mahrum kalan Huawei, akıllı TV’lerde de kullandığı HarmonyOS’u geliştirmeye başladı. Şirket, Google Play Store’un yerini kendi uygulama mağazasıyla, diğer Google servislerinin yerini ise Huawei Medya Servisleri ile doldurmaya çalışıyor.

Kendi servislerini geliştirme çabası içerisinde olan Huawei, Hollandalı TomTom adlı bir şirketle anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre Huawei, TomTom’un haritalarını ve servislerini Huawei markalı akıllı telefonlara uygulama geliştirmek için kullanabilecek. Yani Huawei’nin haritalar ve navigasyon uygulamaları, kaynak veri olarak TomTom’un haritalarını kullanacak.

TomTom şirketinin sözcüsü Reemco Meerstra, yaptığı bir açıklamada anlaşmanın belli bir süre önce tamamlandığını ancak halka duyurulmadığını söyledi. Peki, sizce Huawei’nin bu çabaları Google servislerinin yerini doldurmaya yetecek mi? Şirket, batı pazarındaki yerini koruyabilecek mi?