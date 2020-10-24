Huawei P30 ve Mate 20 Serisi EMUI 11 Beta Tarihi

EMUI 11 beta güncellemesinin, Avrupa'daki Huawei P30 ve Mate 20 serisi akıllı telefonlar için önümüzdeki aralık ayının başında yayınlanacağı ortaya çıktı. Huawei; Huawei P40, Mate 30 ve MatePad Pro modelleri için bazı bölgelerde güncellemeyi yayınlamaya başladı.

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, ilk olarak Huawei Geliştirici Konferansı'nda duyurulan EMUI 11'in beta test programına başladı. Bu noktada Huawei P40, Mate 30 ve MatePad Pro, bazı bölgelerde birinci ve ikinci EMUI 11 beta yazılım güncellemelerini çoktan almış durumda.

Çinli şirket, EMUI 11 beta üzerindeki çalışmalarına devam ediyor ve daha fazla ülke için beta testini sürekli olarak genişletiyor. Bu kapsamda Avrupa'da Huawei P40 serisi ve Mate 30 Pro gibi cihazlar için EMUI 11'in ilk beta sürümü yayınlanırken, kullanıcılar P30 ve Mate 20 serisinin ne zaman güncelleme alacağını merak eder oldu. Yayınlanan yeni bir rapor, bu cihazların ne zaman güncelleme alacağını ortaya koyuyor.

Huawei P30 ve Mate 20 serisi, aralık ayında EMUI 11 beta güncellemesi alacak:

Huawei Central'in bildirdiğine göre Avrupa'daki Huawei P30, P30 Pro, Mate 20 ve Mate 20 Pro kullanıcıları önümüzdeki aralık ayının başında EMUI 11 beta sürümünü almaya başlayacak. Bu cihazlara ek olarak nova 5T modelinin de aralık ayının başında EMUI 11 beta güncellemesini alması bekleniyor.

Huawei P30 ve Mate 20 serileri için belirlenen tarih şimdilik aralık ayını işaret etse de bu tarihlerin değişiklik gösterebileceğini unutmamak gerekiyor. Cihazların güncelleme tarihinde herhangi bir değişiklik yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

EMUI 11 güncellemesini alacak akıllı telefon modelleri:

Mate Serisi

Huawei Mate 40 Pro 5G

Huawei Mate 40 Pro Plus 5G

Huawei Mate 40 5G

Huawei Mate 40 RS Porsche Design

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30 Pro 5G

Huawei Mate 30

Huawei Mate 30 5G

Huawei Mate 30 RS Porsche design

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20 X (5G)

Huawei Mate 20 X (4G)

Huawei Mate 20 Porsche RS

Huawei Mate X

Huawei Mate Xs

P serisi:

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro +

Huawei P40 Lite

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Nova serisi:

Huawei Nova 7 SE

Huawei Nova 7

Huawei Nova 7 Pro

Huawei Nova 6

Huawei Nova 6 5G

Huawei Nova 5T

Huawei Nova 5

Huawei Nova 5 Pro

Huawei Nova 5Z

Huawei Nova 5i

Huawei Nova 5i Pro

Tablet modelleri:

Huawei MatePad Pro

Huawei MatePad

Huawei MediaPad M6

Honor: