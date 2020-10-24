Z Kuşağının Mobil Uygulama Alışkanlıklarını Gösteren Rapor

App Annie, günümüz mobil sektörünün en önemli gruplarından biri olan Z kuşağının mobil uygulama alışkanlıklarını gösteren bir rapor yayınladı. Raporda tüketicilerin ilgi duyduğu uygulamalar, büyüme gösteren alanlar ve daha fazlası yer alıyor.

Mobil araştırma şirketi App Annie, geçtiğimiz günlerde Z kuşağının mobil uygulama alışkanlıklarını ortaya koyan yeni bir araştırma yayınladı. Kabaca 1995-2000 yılları arasında doğan gençlerin oluşturduğu bu grup, toplam dünya nüfusunun üçte birini oluşturuyor ve bu kuşaktaki bireylerin neredeyse %98'i erken çocukluk dönemlerinden beri akıllı telefon kullanıyor.

Bu grup, mobil uygulamalarda yıllık 143 milyar dolarlık tahmini harcama gücüyle mobil sektördeki en güçlü tüketici segmentlerinden birini oluşturuyor. Bu nedenle App Annie, mobil uygulamalar, işletmeler ve pazarlama açısından trendleri anlamak için Z kuşağının alışkanlıklarını incelemenin gerekli olduğuna inanıyor.

Z kuşağı nelere ilgi duyuyor?

Şirket, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde mobil trendleri anlamak için ABD, İngiltere, Brezilya, Güney Kore, Türkiye, Almanya, Fransa, Endonezya, Meksika ve Japonya dahil olmak üzere Android cihaz kullanan Z kuşağı tüketicileri üzerinde bir araştırma yaptı. Bu noktada yapılan analiz belirli bölgelerden kullanıcıları kapsadığı ve yalnızca Android cihazları ele aldığı için eksik olduğu ve tam olarak gerçeği yansıtmadığı söylenebilir.

Yayınlanan rapor, Z kuşağı tüketicilerinin çoğunun 2020'nin üçüncü çeyreğinde oyun dışı uygulamalarda ayda yaklaşık 4,1 saat harcadığını öne sürüyor. Bu oyun dışı uygulamalar arasında TikTok ve Snapchat, ankete katılan 10 pazardan 9'u arasında en çok kullanılan uygulamalar arasında yer alıyor. Bu da Z kuşağının sosyal medya uygulamalarına büyük ölçüde ilgi duyduğunu gösteriyor.

Eğlence uygulamaları arasında Twitch, Z kuşağı kullanıcıları için 10 pazarın 6'sında en çok endekslenen uygulama olurken, video oyunu oynayan oyuncular için geliştirilen iletişim programı Discord ise pandeminin de etkisiyle güçlü bir büyüme gösteriyor.

App Annie, finans ve alışveriş uygulamalarının henüz geniş bir Z kuşağı kitlesine ulaşmadığını ancak umut verici bir büyüme gösterdiğini kaydetti. Bu noktada bu tür uygulamalara olan ilgi, önceki yıla kıyasla 2020'nin aynı döneminde daha da arttı ve bu uygulamalar için yıllık bazda %60 büyüme yaşandı. Çevrimiçi alışveriş ve e-ticaret trendinin, koronavirüs pandemisi nedeniyle giderek güç kazandığı düşünülüyor.

App Annie'nin raporunda ayrıca Z kuşağının ilgi duyduğu oyunlar da yer alıyor. Rapora göre PUBG ve Free Fire gibi aksiyon oyunları Z kuşağının ilgisini çekiyor ve tüketicilerin %25'inden fazlası zamanlarını bunun gibi oyunlara harcıyorlar. Ayrıca Among Us, Toon Blast ve Candy Crush Saga, Mincecraft ve Roblox gibi oyunlar da bu kuşağın ilgisini çekmeyi başarıyor.