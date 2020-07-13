Huawei'den Otomobil Simgeli Özelleştirilmiş P40

Huawei, son amiral gemisi P40'ın özel bir sürümünü duyurdu. Çinli bir otomobil üreticisi olan BYD ile bir iş birliğine giden şirket, "Han" olarak isimlendirilen otomobiller için özel bir P40 oluşturdu. Bu özel P40'ın detaylı özellikleri ise şu an için bilinmiyor.

Çinli teknoloji üreticisi Huawei, geçtiğimiz yıl itibarıyla sallantılı bir sürecin içerisine girdi. ABD hükümetinin casusluk suçlamalarından sonra aldığı ticaret yasağı kararı, Huawei'nin planlarını alt üst etti. Şirket, bu yasağı aşmayı bir türlü başaramadı ve kendi çözümlerini üretmeye başladı. Şimdiyse Huawei'nin son amiral gemisi telefonu P40, özel bir sürüm olarak yeniden duyuruldu.

Çin merkezli bir otomobil üreticisi olan BYD, kısa bir süre önce Avrupa pazarına odaklandığı yeni otomobilleri "Han" serisini duyurmuştu. Elektrik motoruna sahip olan Han, otomobil tutkunlarının da dikkatini çekmeyi başarmıştı. Üstelik bu şirket, Huawei ile de yakın bir ilişki içinde. BYD'nin Han serisi otomobillerinde Huawei'nin HiCar teknolojisine sahip olması da Huawei'yi harekete geçirdi ve Tüketici İş Grubu CEO’su Richard Yu, BYD'nin düzenlediği bir etkinlikte özelleştirilmiş P40'ı tanıttı.

İşte Huawei'nin özelleştirilmiş P40 modeli

Huawei, 2019 Haziran'ında HiCar teknolojisini duyurdu. Bu teknoloji, kullanıcılara onlarca yenilik vadediyor. Örneğin HiCar teknolojisine sahip olan bir araçla Huawei markalı bir akıllı telefon bir araya geldiğinde, anında bağlantı, ev kontrolü, tek tıkla gezinme, hareketle kontrol, görüntülü arama ve hatta uygulama aktarma gibi çeşitli özellikler kullanılabiliyor. İşte BYD'nin Han serisi araçlarıyla HiCar teknolojisine sahip akıllı telefonlar, bu özellikleri tümüyle kullanıcılara sunabiliyor.

Richard Yu'nun tanıttığı özelleştirilmiş P40, görünüm açısından klasik P40 ile aynı. Şirket sadece, telefonun arkasına bir otomobil simgesi ve "Han" yazısı eklemiş. Bunun haricinde telefonda herhangi bir farklılık yok gibi görünüyor. Ayrıca Yu da bu P40 ile ilgili detaylı bir açıklama yapmadı. Ancak bu akıllı telefonun bazı özel tweaklere sahip olduğu düşünülüyor.

Özel sürüm P40'ın, normal P40'la aynı donanım özelliklerine sahip olduğu tahmin ediliyor. Huawei çok büyük bir ihtimalle telefonun genel arayüzünde ve özelliklerinde ufak değişiklikler yapmış. Kullanıcılar, bunun dışında ise normal bir P40'taki tüm özellikleri olduğu gibi kullanmaya devam edebilecekler.

BYD'nin Han serisi otomobillerinin dikkat çeken bir özelliği var. Bu özellik, bu araçların dünyada ilk kez 5G destekli olacak olması. Ancak şirket, bu versiyonların biraz daha zamana ihtiyacının olduğunu ifade ediyor. Bu bağlamda 5G destekli bir aracın, Huawei için de önemli kapıları aralamasını sağlayabileceğini unutmamak gerekiyor. Son olarak, Richard Yu'nun yaptığı açıklamalarda bu telefonun fiyatına değinmediğini de belirtelim.