Huawei'nin Otonom Araçlarla İlgili Yaptığı Patent Başvurusu

Daha çok akıllı telefonlarıyla haberlerimize konuk olan Huawei'nin, otonom araçlarla ilgili 2018 yılında yaptığı bir patent başvurusunun detayları ortaya çıktı. Patent içeriğinde güvenli bir sürüş sağlamak için kullanılacak yöntem ve araçlardan bahsediliyor.

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, akıllı telefonların yanı sıra diğer pek çok sektöre de ilgi duyuyor. Huawei’nin ilgi duyduğu bu sektörlerin arasında otonom sürüş teknolojileri de yer alıyor. Bir süredir bu teknoloji üzerinde çalıştığı bilinen şirketin, daha önceleri yapılmış pek çok patent başvurusu bulunuyor. Şimdiyse Huawei tarafından 27 Aralık 2018 tarihinde yapılan bir patent başvurusunun detayları ortaya çıktı.

Patentte özetle, güvenli bir sürüş sağlamak için sürücünün geçmiş sürüş davranışları ve mevcut çevresel verilere dayalı otomatik bir sürüş stratejisi belirlemekten bahsediliyor. 10 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanan bu başvuru özetine göre, önceden kaydedilmiş sürücü davranışı verileri ile gerçek zamanlı olarak toplanan çevresel bilgiler bir araya getirilerek bir sürüş stratejisi belirleniyor ve otomatik sürüş, bu stratejiye göre uygulanıyor.

Huawei, kendi markası altında bir otomobil üretmekle ilgilenmiyor:

Huawei, daha önceleri yaptığı açıklamalarda kendi markasına ait bir otomobil üretmekle ilgilenmediğini belirtmişti. Bunun yerine şirket, otonom sürüş sistemleri geliştirmek ve bu sistemleri otomobil üreticilerine pazarlamak istiyor. Bu noktada Huawei Başkan Yardımcısı Xu Zhijun, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada hedeflerinin tam sürücüsüz bir sistem geliştirmek olduğunu dile getirmiş ve “Tesla yapabiliyorsa hepimiz yapabiliriz” demişti.

Teknoloji devi, bu yılın mayıs ayında otomotiv endüstrisinde 5G teknolojisinin ticari sürecini hızlandırmak ve 5G’ye dayalı bir otomobil ekosistemi kurmak için 18 Çinli otomobil şirketiyle güçlerini birleştirmişti. Huawei’nin kurduğu bu ekosistemde şu anlık BYD, Chery, JAC ve Great Wall gibi Asya merkezli otomobil firmaları yer alıyor.

Huawei’nin başı çektiği 5G otomobil ekosisteminin, otomobil endüstrisinde yüksek hız, düşük gecikme süresi, akıllı ağ bağlantısı ve yüksek güvenlik gibi daha pek çok yeniliği beraberinde getirmesi ve otonom araç sektörüne yeni bir soluk katması bekleniyor.