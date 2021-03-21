Çin merkezli teknoloji devi Huawei'nin önümüzdeki nisan ayı içerisinde HarmonyOS 2.0 işletim sistemine kavuşacak akıllı telefon modelleri ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre Mate X2, Mate 40 serisi ve P40 serisi, nisan ayında güncellemeyi alan ilk modeller olacak.

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, Android rakibi yeni işletim sistemi Harmony OS 2.0'ı geçtiğimiz aylarda resmi olarak tanıtmıştı. İşletim sistemi üzerindeki çalışmalarına devam eden şirket, güncellemeyi yakın zamanda bazı mobil cihazlarına göndermeyi planlıyor. Şimdiyse hangi cihazların bu güncellemeyi alacağı ortaya çıktı.

Gelen son bilgilere göre HarmonyOS 2.0 güncellemesini alacak ilk Huawei akıllı telefonları Mate X2, Mate 40 serisi ve P40 serisi olacak. Daha önceki sızıntılarda güncellemeyi alacak ilk cihazların Mate X2 ve P50 serisi olacağı ve ardından Mate 40 serisi ve P40 serisi için güncellemenin yayınlanacağı söyleniyordu. Görünüşe göre P50 serisinin tanıtımının ertelenmesi, şirketin yol haritasında bazı değişikliklere yol açmış.

Huawei amiral gemileri, önümüzdeki ay HarmonyOS 2.0'a geçecek:

Çinli kaynaklar, Mate X2, Mate 40 serisi ve P40 serisinin önümüzdeki nisan ayı itibarıyla HarmonyOS 2.0 güncellemesini alacağını bildiriyor. Bununla birlikte HarmonyOS 2.0 özellikli yeni bir Huawei akıllı TV de bekleniyor ancak bu konudaki detaylar henüz oldukça sınırlı.

Diğer Huawei ve Honor akıllı telefonlar konusunda ise EMUI 11 ve Magic UI 4.0 alanlar, yonga setlerine bağlı olarak, bu yıl sona ermeden önce kademeli şekilde HarmonyOS'a geçecekler. Buradaki tek istisna ise Honor V40 serisi olacak gibi görünüyor

Bununla birlikte EMUI 10.1 ve Magic UI 3.1'e sahip bazı modellerin, EMUI 11 / Magic UI 4.0'ı atlayarak doğrudan HarmonyOS'la güncelleneceği aktarılıyor. Bu cihazlar arasında Huawei nova 7 SE, Honor 30S, Honor X10, Honor 9X gibi modeller yer alırken, MediaTek Dimensity yongalı cihazlar içinse şu aşamada herhangi bir gelişme bulunmuyor.

Ayrıca Huawei P50'nin, kutusundan HarmonyOS işletim sistemiyle çıkan ilk akıllı telefon olması bekleniyor. Gücünü geçen yılki Kirin 9000 yongasından alacağı söylenen cihaz, önümüzdeki mayıs ayında ilk kez gösterilecek.