Twitter 15 Yaşında: 15 Yıl Önce Bugün İlk Tweet Atıldı

Günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından biri haline gelen Twitter, bugün tam 15 yaşına girdi. 21 Mart 2006'da ilk tweetin atıldığı platform, yıllar içerisinde büyük bir değişim geçirerek bir tür mikroblog sitesinden gündemi belirleyen güçlü bir platform haline geldi.

Bundan tam 15 sene önce, 21 Mart 2006'da Jack Dorsey isimli biri, Twitter'da ilk tweetini paylaştı. O dönemde henüz önünü göremeyen genç bir girişim olan Twitter, kişilerin karakter sınırlamasıyla yazdıkları kısa metinleri paylaşmalarına olanak sağlayan bir mikroblog olarak tasarlanmıştı ve Jack Dorsey, Noah Glass, Evan Williams ve Biz Stone tarafından geliştiriliyordu.

Bu dört kişilik ekibin çalışmaları sonrasında Jack Dorsey tarafından 'durum' konsepti ortaya atıldı, mart ayının ilk günlerinde Noah Glass’ın önerisiyle platformun ismi Twitter olarak belirlendi. Ardından ileride şirketin CEO'su olacak olan Jack Dorsey ilk tweetini 21 Mart 2006 tarihinde paylaştı ve Twitter'ın büyük değişimlerin yaşanacağı yolculuğu başlamış oldu.

Kişisel durum güncellemeleri paylaşılan bir mikroblogdan toplumsal gündemi belirleyen bir platforma:

Twitter, kullanılmaya başladığı ilk yıllarda gerçekten de kişisel bir blog tadında paylaşımlara ev sahipliği yapıyordu. Kişiler anlık durum güncellemelerini kısa cümlelerle aktardıkları bu platformda, etiketler üzerinden farklı konularda fikir paylaşımları gerçekleştiriyor, gerçekleşen etkinliklere ya da yaşanan olaylara dair kendi güncel durumlarını bildiriyorlardı. Ancak zamanla popülaritenin artmasıyla birlikte Twitter'ın kullanım amacı noktasında da değişiklikler yaşanmaya başlandı.

Aslında Twitter için Facebook, Instagram gibi diğer sosyal medya platformları arasında en az şekil değiştiren platform demek çok da yanlış olmayacaktır. Çünkü temelde uygulama bazında kullanıma yönelik büyük değişiklikler yaşanmadı. Tabii ki görsel ve video ekleme, karakter sınırlamasının artırılması, beğeni ve RT gibi özelliklerin eklenmesiyle platform kendi içinde yıllar boyunca bir gelişim yaşadı ancak Twitter'ı değiştiren şey bunlar olmadı.

Zaman içerisinde çok fazla insanla kolayca etkileşime girmenin ve aynı konuda her türden görüşü dile getirebilmenin öne çıktığı bir platforma dönüşen Twitter, artık kişilerin kendi durumlarını paylaştıkları değil, toplumsal durumlara dair fikirlerini paylaştıkları bir yere dönüşmüş durumda.

Hal böyle olunca da platformun kullanım amacında yaşanan bu büyük değişim, Twitter'ı yıllar içerisinde en güçlü platformlardan biri haline getirdi. Hem ülkemizde hem dünyada artık gündem olan her şeye anında ulaşmanın bir yolu olarak görülen Twitter, gözlerimizin önünde 'Bugün çok mutsuzum' tadında paylaşımların yapıldığı bir yerden ABD'nin henüz görevden ayrılmamış başkanının paylaşım yapmasını engelleyerek gündemi belirleyen bir yere dönüştü.

En hızlı iletişim ağının kurulabildiği sosyal medya

Ancak tabii ki ilk günlerden bu yana Twitter'da hiç değişmeyen şeyler de var. Twitter günümüzde bir afet ya da felaket yaşandığında insanların bunu en çok paylaştıkları, yeri geldiğinde bir tür iletişim mecrası olarak kullandıkları bir platform. Bu, Twitter'ın ilk kurulduğu günlerde de böyleydi. Şirketin kurucularından Evan Williams'ın da Jack Dorsey'in de platformdaki ilk aylarında atııkları deprem tweetleri ise bu durumun en net örnekleri.

15 yıllık bu uzun süreç boyunca Twitter Facebook tarafından satın alınmak istendi, dönem dönem ülkelerde erişim engelleri ile karşılaştı, dünyada yaşanan pek çok önemli olayda başrolde yer alan isimlerden biri oldu… Nihayetinde 15. yılında halâ dünyanın en çok kullanılan platformlarından biri ve uzunca süre daha bu popülariteden bir şey kaybetmeyecek gibi gözüküyor.