Huawei P50'nin Global Versiyonunun Tanıtım Tarihi Açıklandı

Çinli teknoloji devi Huawei, yeni amiral gemisinin global versiyonlarının tanıtımına işaret eden bir tarih paylaştı. P50 ve P50 Pro'nun yanında Nova 9 modelinin de tanıtılması beklenen lansman, 21 Ekim'de Viyana'da gerçekleştirilecek.

Ülkeler arasındaki gerginliğin kurbanı olan Huawei, Google servislerine erişimi kaybetmiş olsa da akıllı telefonlarının performansı, piyasaya sürülen her modelde daha iyiye gitti. Bunun yanında Google servislerinden bağımsız olan ve tamamen kendisine ait hizmetleriyle kullanıcı kitlesinin büyük bölümünü elinde tutmayı başaran şirket, oldukça başarılı P40 ailesinin ardından P50 serisinin global versiyonlarıyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz haziran ayında tanıtımı yapılmış olan yeni amiral gemisi, özellikle kamerasıyla daha deneyimlenmeden beğenileri toplamıştı. Bu bağlamda kullanıcıların heyecanla beklediği modellerin global versiyonlarının tanıtımına işaret eden bir tarih, Huawei tarafından paylaşıldı.

21 Ekim’de Huawei P50 ve Nova 9’un global versiyonları tanıtılabilir:

Huawei, 21 Ekim tarihinde hangi ürünlerin tanıtılacağını söylemedi fakat şirket için zaman ve imkanlar kısıtlı olduğundan P50 ailesi dışında bir modelin gelmesinin zor olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca etkinlik tarihinin görselinde bir akıllı telefonun yer alması da P50 ailesinin geleceğine dair güçlü bir işaret.

Önceki serilerin aksine Huawei’nin bu sefer tek amiral gemi serisi olacak. P50 olarak göreceğimiz bu seriye, daha önceki alışkanlıklardan farklı olarak bir Mate serisi eşlik etmeyecek. Söz konusu Mate serisi, bu sene iptal edildiğinden önümüzdeki yıla kadar yeni Mate modelleri görme ihtimalimizin de oldukça düşük olduğunu söyleyebiliriz.

Etkinlikte, Huawei’nin P50 ailesinin yanında Nova 9 modelinin de bulunması bekleniyor. Orta seviye bir telefon olacak olan Nova 9’da 6,57 inç boyutunda OLED bir ekran, Full HD+ çözünürlük sunuyor ve Snapdragon 778G işlemcisiyle çalışıyor.

Huawei’nin başındaki yaptırımlar sebebiyle global versiyonlarında 5G bulunmayacağı biliniyor. Bu bağlamda bağlantı konusunda rakiplerinin arkasında olacak olan modellerin yine de zor bir rakip olacağı kesin.