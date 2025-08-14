HUAWEI'nin en yeni amiral gemisi serisinin en güçlü üyesi Pura 80 Ultra'yı her yönüyle detaylıca inceledik!

Huawei, Pura serisini baştan aşağı yenileyerek “fotoğraf makineli telefon” anlayışını başka bir seviyeye taşımış. Serinin en güçlü üyesi Pura 80 Ultra, yalnızca teknik özellikleriyle değil, elde yarattığı hisle de “amiral gemisi” kelimesinin hakkını veriyor.

Biz de bu yetenekli ve güçlü telefonu her yönüyle detaylıca inceledik. Kameradan genel performansa, telefonun farklı kullanım senaryolarına nasıl yanıt verdiğine gelin birlikte göz atalım.

Tasarımla başlayalım: Yumuşak hatlar, şık görünüm;

Pura 80 Ultra, Prestij Altın⁠ ve Altın Detaylı Siyah renk seçenekleriyle lüks segment mesajını veriyor. Bizdeki renk ''Altın Detaylı Siyah’’ modeli ve kamera çevresindeki sırlı altın dokusu, altın XMAGE rozeti ve lens etrafındaki altın halka, telefonun genelindeki siyah dokuyu renklendirip şık bir dokunuş yaratıyor.

Pura 80 Ultra'nın eldeki hissiyatı da oldukça iyi. Tabii ki birazdan detaylarına gireceğimiz devasa ve etkileyici kameradan sebep bir ağırlık hissi oluyor ama bu noktada da denge kurulmuş bence. Telefonun belirtilen ağırlığı ise 233,5 gram.

Geçtiğimiz sene gelen Pura 70 serisinde de yine Ultra modeli deneyimleme şansımız olmuştu ve tasarım noktasında Pura 80 serisiyle oldukça değişik bir yöne gidildiğini söyleyebilirim. Önceki seride mat ve dokulu bir yapı varken, Pura 80 serisi çok daha ''ışıltılı'' bir görünüm sergiliyor.

Bu tasarım, sektörde bir ilke imza atan dayanıklı ve verimli bir ekranla tamamlanıyor;

6,8 inç, 2848×1276 çözünürlüklü LTPO OLED panel, 1–120 Hz uyarlanabilir yenileme hızıyla hem akıcı kaydırma hem de enerji verimliliği sağlıyor. Seride yalnızca Ultra modelde yer alan ve sektörde bir ilk olan 2. Nesil Kristal Zırh Kunlun Camı, darbelere ve çizilmelere karşı Huawei’nin bugüne kadarki en dayanıklı camı.

Parlaklık tarafında kağıt üstünde 3000 nit’e kadar çıkabilen panel, güneş altında sosyal medyada gezinirken ya da fotoğraf çekerken “ekranı göremiyorum” derdini ortadan kaldırıyor. Ayrıca bu etkileyici ekranda video izlemek ve oyun oynamak da oldukça keyifli ve verimliydi.

Burada yine bir önceki seriye göre büyük bir gelişme görüyoruz. Örneğin Pura 70 Ultra'da 2500 nit olan değer yeni seride 3000 nit'e kadar yükselmiş durumda. Tabii bir de demin de bahsettiğim 2. Nesil Kristal Zırh Kunlun Camı var.

Performans tarafında Pura 80 Ultra ne durumda?

EMUI 15 arayüzü, uygulamalar arası geçişlerde ve çoklu görevde pürüzsüz çalışıyor. Günlük kullanımda 5170 mAh batarya, rahat bir günü çıkarıyor.

Ben gün içinde iş uygulamalarımı bol bol kullandım, sosyal medyada takıldımi, telefonun birazdan değineceğim aşırı yetenekli kamerasını hakkını vererek konuştum, video izledim. Kısaca aklınıza gelebilecek her şeyi yaptım. Ve bu aktif kullanım ile günü rahat rahat, hiçbir şarj kaygısı yaşamdan bitirdim. Bu da elimizden telefonları düşürmediğimiz bir dönemde oldukça kritik bir özellik tabii ki.

HUAWEI, şarj konusunda akıllı saatlerden telefon ve tabletlere sürdürdüğü şarj öncülüğünü Pura 80 serisinde de 100W HUAWEI SuperCharge kablolu ve 80W 100W HUAWEI SuperCharge kablosuz şarj desteği ile devam ettiriyor. 20 dakikalık kısa bir şarj ile günü kurtarabilecek seviyelere ulaşılıyor.

Ses noktasında da telefonun performansı oldukça iyi. ''Ultra Geniş Genlikli Çift Hoparlör'' sistemi sayesinde yalnızca yüksek değil, detaylı ve dengeli ses sunuyor. Bu da izleme deneyimi gibi ekran kadar sesi de ilgilendiren deneyimleri gerçekten üst seviyeye çıkarıyor.

Eğer mobil oyunlara da düşkünseniz, HUAWEI Pura 80 Ultra bu konuda da sizi memnun edecek bir telefon. Ben de bol bol mobil oyun oynayan biri olarak hem şarj tüketimi, hem ekran performansı hem de genel performans noktasında telefonun oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Telefonun en güçlü yanı olmasa da genel performans memnun edici.

Geldik Pura 80 Ultra'nın en etkileyici yönüne: Sektörün ilk değiştirilebilir çift telefoto kamerası!

HUAWEI Pura serisi her zaman kamerasıyla öne çıkan bir seri oldu. Bu durum, Pura 80 serisi ile bir üst seviyeye taşınmış durumda. En büyük yenilik ise Pura 80 Ultra'nın sektörün ilk değiştirilebilir çift telefoto kamerasıyla gelmesi diyebiliriz.

Peki bu ne anlama geliyor? Kısaca telefon, 3.7x orta telefoto ve 9.4x süper telefotoyu tek bir lenste bir araya getirerek geniş aralıkta farklı mesafelerde netlik sağlıyor. Örneğin bir gece yarısı uzaktaki bir noktaya farklı ölçeklerde zoom yaptığınızda şaşırtıcı derecede net sonuçlar alabiliyorsunuz.

Ana kamera tarafında ise 1 inç Ultra Lighting HDR Kamera görev başında. 16EV’lik dinamik aralık, hem parlak gökyüzünü hem de gölgede kalan detayları aynı karede koruyabiliyor. TCG-HDR teknolojisi, özellikle gece konserleri, neon ışıklı caddeler veya gün batımı manzaralarında patlamaları engelliyor.

Videolarda oldukça etkileyici bir dokunuş yapan Yapay Zeka Sinematik Motor da üretilen tüm videoların çok daha ''sinematik'' görünmesini sağlıyor.

Hareketli anları yakalama konusunda da Pura 80 Ultra "Yapay Zeka Çoklu Pozlama" (hareket izi efekti) ve "Yapay Zeka Uzun Pozlama" (arka planı akıcı hale getirme) özellikleri sayesinde donanım ve yazılımı bir arada en efektif şekilde kullanılıyor ve çok iyi sonuçlar veriyor.

Bu arada kameranın performans detaylarından ve özelliklerinden bahsettim ama tüm teknik kamera özelliklerini de topluca şöyle vereyim:

50 MP 1-inch Ultra Lighting HDR Camera (F/1.6-F/4.0 aperture, OIS)

50 MP Telephoto Camera (3.7x Optical Zoom, F/2.4, sensor-shift OIS)

12.5 MP Telephoto Camera (9.4x Optical Zoom, F/3.6, sensor-shift OIS)

40 MP ultra-wide camera (F/2.2 aperture)

1.5 M spectral channel Ultra Chroma Camera

EMUI 15 ile Pura 80 Ultra, pek çok yapay zeka özelliğine de sahip

Bu özelliklerden ilk ikisi, arama kalitesini üst seviyeye çıkaran Yapay Zeka Destekli Gürültü Engelleme ve Gizlilik Çağrıları özellikleri. Bu özellikler sayesinde hem aramalarda sesimiz karşı tarafa en gürültülü ortamlarda bile net şekilde aktarılıyor hem de karşı tarafın sesi en sessiz ortamlarda bile dışarı çıkmıyor ve görüşmelerimizin gizliliği garanti altına alınmış oluyor.

Ben bu iki özelliği de ofis ortamında test etmiş oldum ve hem ofiste gürültülü anlarda sesim tertemiz iletildi, hem de ofisteki sessizlik anlarında yaptığım görüşmelerde elimi ses tuşuna götürüp sesi kısmak zorunda hissetmeden görüşmelerimi tamamladım.

Ayrıca Akıllı Kontrol Düğmesi ve Yapay Zeka Destekli Hareket Kontrolü gibi efektif özellikler sayesinde telefon deneyimini özelleştirmek ve çok daha pratik hale getirmek mümkün oluyor.

"Emoji Crush" gibi eğlenceli temalar ve "Air Hoops" gibi kilit ekranına entegre edilmiş mini oyunlar da telefon deneyimine renk katıyor.

Hepimiz merak ediyoruz: Google servisleri ne durumda?

Tabii ki bu konu kafa karıştırıcı olabiliyor. Ama aslında uzun zamandır HUAWEI cihazlarında Google uygulamaları sorunu yok diyebiliriz. Telefonun kurulumunu yaptıktan sonra AppGallery üzerinden Gbox'ı indirip Gbox üzerinden Play Store'a giriş yapabilirsiniz. Sonrasında tüm Google servislerini rahatlıkla indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.

Bitirmeden bir de size serinin bir diğer üyesi olan Pura 80 Pro'dan bahsetmek isterim;

HUAWEI Pura 80 Ultra'daki pek çok özelliğe sahip olan ve yine serinin güçlü üyelerinden biri olan Pura 80 Pro, Sırlı Kırmızı, Sırlı Siyah ve Sırlı Beyaz renk seçenekleri ile geliyor. Yine tasarım olarak Ultra ile oldukça benzer bir görünüme sahip ancak renkler ve genel doku farkılaşmasını sağlıyor.

HUAWEI Pura 80 Pro, ekran tarafında da oldukça yüksek performans sunan bir telefon. 6,8 inç, 2848×1276 çözünürlüklü 1-120 Hz LTPO uyarlanabilir yenileme hızına sahip olan Pura 80 Pro, Kunlun Glass 2. Nesil cam ile geliyor. Bu da yüksek performansa dayanıklılığın eşlik ettiği anlamına geliyor. Batarya tarafında ise tıpkı Pura 80 Ultra gibi Pura 80 Pro da 5170 mAh pil ve 100W HUAWEI SuperCharge kablolu ve 80W 100W HUAWEI SuperCharge kablosuz şarj desteği ile geliyor.

Kamera tarafında değiştirilebilir çift telefoto kameraya sahip olmasa da 1 inç Ultra Aydınlatma Kamerası ve Ultra Aydınlatma Makro Telefoto Kamera gibi özellikleriyle kamerada yüksek performans sağlıyor. Bunun dışında yapay zeka özellikleri, ekran özellikleri gibi pek çok noktada da Ultra ile ortak noktaları bol. Fiyat/performans odaklı bir arayış içinde olan herkes için serinin en iyi alternatiflerinden biri de Pro modeli.

Eğer telefona daha yakından bakmak istiyorsanız ve ''Ultra değil de bana Pro da yeter'' diyorsanız ARWEBTEKNO80PRO kodu ile 2.500 TL indirim ile sahip olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Sonuç olarak...

HUAWEI Pura 80 Ultra özellikle kamera deneyimini bir üst seviyeye çıkaran bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Eğer kamera sizin için önemliyse, aynı zamanda güçlü ve şık bir telefon kullanmak istiyorsanız mutlaka göz atmalısınız.

HUAWEI Pura 80 Ultra'ya 3.500 TL indirim sağlayacak ve 26 Ağustos'tan itibaren kullanabileceğiniz ARWEBTEKNO80U kodu ile ve lansmana özel fırsatlarla sahip olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

HUAWEI Pura 80 Ultra için 19 Ağustos'ta saat 12:00'da başlayacak depozito kampanyası ile 99 TL'lik depozito ile 9.999 TL'lik indirim, WATCH GT 5 Pro 42m White ya da 46mm Black, 100W Şarj Aleti ve HUAWEI Care+ hediyeleri de kazanabilirsiniz.