Huawei Quick App Uygulaması APK Olarak İndirilebilir Durumda

Android’e olan bağımlılığını azaltmak için kendi mobil ekosistemini yapan Çinli teknoloji devi Huawei, Google Instant’a rakip olarak geliştirdiği Quick App adındaki uygulamasını HarmonyOS’a getirdi. İşte söz konusu uygulamanın Android kullanıcılara getireceği avantajlar.

Geçtiğimiz yılın mayıs ayında ABD hükümeti tarafından kara listeye alınan Huawei, Çin ordusu ile güçlü bağları nedeniyle casusluk suçlamaları ile karşı karşıya kalıyor. Hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddeden şirket, ABD’nin yoluna çıkardığı engelleri aşmak için olağanüstü bir çaba sarf ediyor.

Bu çabanın en önemli ayaklarından birisini de HarmonyOS oluşturuyor. Huawei’in Google’ın Android’ine alternatif olarak çıkardığı bir işletim sistemi olan HarmonyOS, yalnızca Huawei Mobil Hizmetleri (HMS) için geliştirilen uygulamaları değil, aynı zamanda Android kökenli yazılımlara da ev sahipliği yapacak.

Huawei'nin mobil işletim sistemi HarmonyOS, Android uygulamaları ile birlikte çalışabiliyor

Huawei, geçtiğimiz yılın sonunda Google Mobil Servisleri’nin (GMS) yerini almayı amaçlayan HMS ve onun çatısı altındaki uygulamaları test etmeye başlamıştı. Çin’deki geliştiricilerin deneyimine sunulan HMS, AppGallery, Browser, Cloud, Themes, Music, Video ve Asistan gibi pek çok uygulamaya sahip. Dün itibarıyla bu uygulamaların arasına ‘Quick App’ de dahil oldu.

Google’ın ilk kez 2016 yılında piyasaya sürdüğü Instant Apps hizmeti ile benzer çalışma mantığına sahip olan Quick App, uygulamaların tamamen indirilmeden kullanılmasını sağlıyor. Huawei Mobile Servisleri'ne dahil olarak kullanıma sunulan servis, Java, HTML5 veya CSS dillerinde geliştirilen uygulamalara dahi destek verebiliyor.

Kullanıcıların bu hizmetten yararlanabilmesi için Quick App uygulamasını AppGallery’den veya buradaki bağlantıdan indirdikleri APK ile telefonlarına yüklemeleri gerekiyor. Hızlı uygulamaları aramak, erişmek ve yönetmek için AppGallery > Manager > Quick App manager > Quick App Center’a gidebilirsiniz. Ayrıca Quick App Center’ı ana ekranınıza da ekleyebilirsiniz. Hızlı uygulamaları ana ekrana ekledikten sonra, uygulama simgelerine dokunarak bunları indirmeden direkt olarak açabilirsiniz. Quick Apps hizmetiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için buradaki haberimizi okuyabilirsiniz.