Çin menşeli teknoloji firması Huawei'nin akıllı telefonları, Google uygulamasını virüs olarak görüyor. Peki bu durumun nedeni ne? Açıklıyoruz.

Yakın zamanda Huawei marka akıllı telefon kullanan kişiler, Google uygulamasının virüs olarak görülmesi üzerine ciddi bir panik yaşamıştı. Kullanıcılar yaşadıkları sorunları da çevrimiçi platformlarda dile getirmekten geri kalmamışlardı.

Bir kullanıcı, Huawei P10 cihazında Google uygulamasının trojan olarak gözüktüğünü ifade etmişti. Bu kullanıcı uygulamayı silip yeniden yüklediğinde de aynı sorunla karşılaştığını ve bu durumdan tek etkilenenin de kendisi olmadığını ifade etmişti. Huawei telefonlarda çıkan uyarıda "Bu uygulama etkilenmiştir. Bu uygulama gizlice SMS gönderirken, kullanıcılara yetişkin içeriklerine ödeme yapmayı cazip kıllıyor, gizlice uygulamalar indiriyor veya kişisel bilgileri çalıyor. Bu durum ürün hasarına ve hassas bilgilerinsızıntısına neden olabilir. Hemen kaldırmanızı tavsiye ediyoruz." uyarısıyla karşılaşıyordu.

Huawei'den açıklama geldi

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Huawei, "Huawei bu durum için bir açıklama yaptı. Huawei'ye göre, virüs tespit ve kaldırma motoru Avast'tan alınıyor. Virüs uyarısının tetiklenmesinin, Google uygulamasındaki belirli değişikliklerin neden olduğu yanlışlıkla yapılan işlemlere bağlıyorlar. Huawei bu sorunla aktif olarak ilgileniyor ve çözüm için çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Avast yazılımı, Huawei telefonların içinde yer alan Optimizer uygulamasında gömülü olarak çalışıyor. Telefonu olası risklere korumak için Huawei bu alanda Avast ile birlikte hareket ediyor. Bu uygulama otomatik olarak cihazı tarayıp virüsleri kaldırıyor, bir tehdit bulunması durumunda da kullanıcıyı bilgilendiriyor.

Şimdilik Google uygulamasının bu uyarıyı vermesine neden olan değişikliğin ne olduğu bilinmiyor.