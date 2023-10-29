Huawei'nin en son çıkardığı Nova ailesi beğeni toplamayı başarmıştı. Şimdiyse ailenin yeni üyesi Nova 11 SE odağımızda.

Google ile yollarını ayırmış olmasına rağmen kendi yolunda emin adımlarla ilerlemeyi başaran Huawei, hâlâ geniş kitlelerce kullanılan kaliteli ürünleri piyasaya sürüyor. Bu bağlamda kendi ekosistemini oluşturan şirket, son hızla inovasyonlarına devam ediyor.

Donanımın yanında malzeme kalitesine de önem veren şirket orta sınıf telefonlarında da üst sınıf (premium) bir his vermeyi tercih ediyor. Örnek olarak son Nova ailesindeki baz modeli gösterebiliriz. Pro modelini de incelemeye aldığımız ailenin yeni üyesi Nova 11 SE için de çıkış tarihi verildi.

31 Ekim tarihinde tanıtılacak.

Merakla beklenen yeni modelin tanıtım tarihi Huawei tarafından paylaşıldı. Paylaşılan posterde Nova logosunun olduğu cihazı, Nova 11 SE ibaresini ve tanıtım tarihini görebiliyoruz. Tarih olarak her ne kadar kasım ayı beklenmiş olsa da şirket, bu ayın sonunda cihazı tanıtacağını açıklamış oldu.

Ayın 31’inde, Çin saatiyle 10:08’de tanıtılacak olan cihazın özelliklerine geçmeden önce Çin’e nazaran 5 saat geriden geldiğimizi belirtelim. Yani bizim için saat, sabah 05:00 oluyor.

Huawei Nova 11 SE’nin sızdırılan özellikleri:

Ekran : 6,67 inç, FHD+, 90Hz, OLED

: 6,67 inç, FHD+, 90Hz, OLED Kasa : 162,39 x 75,47 x 7,39 mm ölçüler ve 186g ağırlık

: 162,39 x 75,47 x 7,39 mm ölçüler ve 186g ağırlık Arka kamera : 108 MP + 8 MP (geniş açı) + 2 MP (makro)

: 108 MP + 8 MP (geniş açı) + 2 MP (makro) Ön kamera : 32 MP

: 32 MP İşlemci : Snapdragon 680

: Snapdragon 680 Grafik birimi : Adreno 610

: Adreno 610 RAM ve ROM : 8 GB+256 GB veya 8 GB+512 GB

: 8 GB+256 GB veya 8 GB+512 GB Batarya : 4.500 mAh, 66W hızlı şarj destekli

: 4.500 mAh, 66W hızlı şarj destekli Renk seçenekleri: Siyah, yeşil, beyaz

Sizin cihaz hakkındaki düşünceleriniz neler?

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