Hizmete açılışının 10. yıldönümünü kutlayan Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, yeni yatırımları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hem Türkiye'den tüm dünyaya ihracat yaptıklarını hem de Türk BT uzmanı yetiştirdiklerini ifade eden Huawei Türkiye, gelecek yıl ekibi yüzde 10 büyüteceklerini ifade etti.

Halihazırda üretmiş olduğu yazılım çözümlerini Avrupa, Asya, Güney Amerika ve Afrika'ya ihraç eden Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, 10. yıldönümü kutlamaları kapsamında yapılan açıklamalarda Türkiye'deki bilgi ve iletişim teknolojileri ekosistemini yeni yatırımlarla büyütmeye kararlı olduğunu bildirdi.

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi’nin 10. yılı dolayısı ile açıklamalarda bulunan Direktör Hüseyin Hai, “Türkiye'deki toplam yatırımımız 520 milyon TL. Ayrıca daha da önemli bir konu olarak, on yıldır çok sayıda BT uzmanını eğitiyor ve BT yeteneklerini geliştiriyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana 1.500'den fazla mühendis ve araştırmacı, Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi ailesinin bir parçası oldu. Bugün 620 profesyonelle çalışıyoruz ve Türkiye'deki ICT yeteneklerine güveniyoruz. Gelecek yıl bu ekibimizi yüzde 10 büyütmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

"Türkiye'ye toplam 260 milyon dolar giriş sağladık"

Huawei’nin Çin dışındaki en büyük ar-ge merkezi olan Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi’nin direktörü Hüseyin Hai, “Çözümlerimiz 30'dan fazla ülkede 40 kurumsal müşteri tarafından kullanıldı. Ümraniye'deki merkezimizde Türk mühendisler tarafından üretilen teknolojiler, Avrupa'dan Güney Amerika'ya, Orta Doğu'dan Asya'ya dünyanın her yerinde kullanılmaktadır. Bu yazılım ihracatı ile birlikte Türkiye'ye toplam 260 milyon dolar giriş sağladık.” şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçtiğimiz gün “Türkiye’nin Huawei ve diğer Çinli şirketlere bağımlılığının artması, ABD ile askeri işbirliğini olumsuz etkileyebilir.” şeklindeki açıklamasıyla üstü kapalı bir şekilde Türkiye’nin de Huawei’ye karşı cephe alması gerektiğini belirtmişti. Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi’nden gelen son açıklamalar, Çinli şirketin Pompeo’ya bir cevabı niteliğinde.