Akıllı saatleri özellikle sağlık ve spor verilerini takip etmek için tercih edenlerin mutlaka göz atması gereken bir saati inceliyoruz bugün: Huawei Watch D2.

Akıllı saatler günlük kullanımda pek çok yönden kolaylık sağlasalar da benim ve birçoğumuzun bu ürünleri sevmesinin ve kullanmasının en büyük sebepleri sağlık ve spor takip özellikleri. Henüz bu türden bir ürün kullanmazken bana çok da gerekli gelmiyordu açıkçası ama bir kere kullanmaya başlayıp sağlık verilerimi, günlük egzersizlerimi takip etmeye başlayınca gerçekten fark yarattı ve faydasını gördüm.

Huawei Watch D2 de hem spor hem sağlık takibi noktasında yüksek verim ve doğruluk sağlayan oldukça başarılı bir ürün. Bir süredir kullandığım Huawei Watch D2’nin tasarım detaylarına ve performansına gelin birlikte bakalım.

Önce teknik özelliklerine göz atalım:

Boyut: 48 × 38 × 13,3 mm

Kordon boyutu: 26,5 mm genişlik, M ve L iki farklı boyutta kordon

Ağırlık: 40 gram

Ekran: 1.82 inç AMOLED, 480×408 piksel, PPI 347

Mikrofon ve hoparlör desteği: Var

Toz ve suya dayanıklılık için IP68 sertifikası

Sensörler:

9 eksenli IMU sensörü (İvmeölçer sensörü, Jiroskop sensörü, Manyetometre sensörü)

Optik kalp atış hızı sensörü

EKG sensörü

Ortam ışığı sensörü

Barometre sensörü

Sıcaklık sensörü

Diferansiyel basınç sensörü

Hall sensörü

Huawei Watch D2 bilekte nasıl görünüyor, nasıl hissettiriyor?

Huawei Watch D2, siyah ve altın renk seçenekleri ile geliyor, ben siyah olanı kullandım ve oldukça şık görünüyor. Saat, bir önceki nesle göre çok daha sade bir tasarıma sahip. Özellikle çerçevede gidilen daha yumuşak hatlar ve ince çerçeve dokunuşları saatin görünüşünü çok daha modern bir hale getirmiş. Bu dokunuşlar sayesinde ekran da daha büyük olmuş ve çok daha kullanışlı hale gelmiş.

Yalnız tabii ki eğer tercihiniz daha küçük ve yuvarlak hatlı saatlerden yanaysa Huawei Watch D2’nin başlangıçta bileğinizde biraz farklı hissettireceğini söyleyebilirim. Ben genel olarak dikdörtgenimsi çerçeveye sahip saatleri daha çok beğeniyorum ve Huawei Watch D2 bu noktada beni tatmin etti.

Kordon kısmı ise birazdan detaylarına değineceğim tansiyon ölçme özelliklerinden sebep özel ve alışık olduğumuz hafif kordonlardan farklı. Bu da saati olduğundan daha büyük hissettiriyor diyebilirim. Yine de sağladığı özelliği göz önünde bulundurmak gerekiyor bu noktada.

Detaylara geçmeden önce bir de şarj konusuna bakalım:

Akıllı saatlerde şarj mevzusu gerçekten can sıkıcı olabiliyor. Düzenli olarak uykumuzu, sağlık verilerimizi takip etmek istediğimiz; bir yandan bazı senaryolarda telefon yerine koyabileceğimiz bir ürün olarak kullanmak istediğimiz için her gün her gün çıkarıp şarja takmak uğraştırıcı ve verimsiz oluyor.

Ancak Huawei genel olarak saatlerinde bu sorunu zaten çözmüş bir marka. Şimdiye kadar denediğim Huawei saatlerinde şarj sorunu hiç yaşamadım. Huawei Watch D2 de bu konuda aynı performansı sürdürüyor. Huawei’nin bu konuda verdiği söz 6 gün boyunca tek şarjla kullanım. Ben de kullanımımın 5. gününde şarja taktım. Yani burada verilen sözün tutulduğunu söyleyebilirim.

Ama tabii ki şunu da unutmamak lazım kullanım senaryoları şarjı çok etkiliyor. Ben saati bir yandan da incelediğim için çok kurcaladım, kimi günler bol bol ölçümler yaptım vb. Belki bu günlerin tamamını sıradan bir kullanıcı gibi geçirseydim 6. günü de rahatlıkla bitirirdim diye tahmin ediyorum. Ayrıca hızlı şarj özelliği de olduğu için kısa sürede şarj oluyor ve hemen kullanmaya geri dönebiliyoruz bunu da eklemiş olayım.

Gelelim sağlık ve spor özellikleri ile saatin genel performansına

Burada saatin en öne çıkan özelliklerinden olan tansiyon ölçme özelliğinden bahsetmem gerekir. Aslında pek çok akıllı saatte kan basıncı ölçme özelliği var. Ancak Huawei Watch D2’yi burada akıllı saatlerin genelinden ayıran şey tansiyonu ölçme şekli.

Bir tansiyon ölçme aletiyle tansiyonunuzu ölçerken manşon tabanlı ölçme aletleriyle bunu yapıyorsunuz. Manşon kısaca kolunuzu ya da bileğinizi sararak sıkmaya başlayan kısım. Huawei Watch D2 de tansiyonunuzu bu manşon sistemiyle ölçüyor. Kordondan bahsederken özel bir kordon olduğundan bahsetmiştim. Sebebi de bu ölçümü yapabilmek. Siz saatle tansiyon ölçmeye başlayınca kordondaki özel manşonlu tasarım bileğinizi sıkarak ölçüm yapıyor. Bu da doğruluk oranını artırarak daha güvenilir sonuçlar almanızı sağlıyor. Bu yönden saatin çok iyi çalıştığını söyleyebilirim.

Tansiyonu genel olarak düşük seyreden ve sık sık ölçüm yapan biri olarak hem her istediğimde güvenilir bir ölçüm yapabilmek hem de 24 Saatlik Kan Basıncı İzleme (ABPM) özelliği ile belirlediğim aralıklarla düzenli ölçüm ile günlük takip yapmak gerçekten faydalı bulduğum bir özellik oldu.

Ayrıca Huawei Watch D2’nin tıbbi sınıf doğruluğa sahip EKG ölçüm sistemi de var ve düzenli olarak EKG ölçümleri yapıp kalp sağlığınızı da rahatlıkla Huawei Health uygulaması üzerinden kontrol edebiliyorsunuz.

Uyku takibi ve stres seviyesi takibi de benim sevdiğim özellikler. Her iki ölçümün de düzenli takibini yapmak, üstüne tansiyon, EKG gibi ölçümler de eklenince genel sağlık için çok değerli veriler sunuyor. Hem kendi sağlığınızı gözlemlemek hem de gereken senaryolarda tüm bu verileri bir arada doktorunuza sunabilmek çok önemli.

Tabii ki bunlar dışında kalp atış hızı, SpO₂, cilt sıcaklığı gibi ölçümler de var Huawei Watch D2’de. Bunlar da benim deneyimlediğim süre boyunca sorunsuz çalıştı ve her birine Huawei Health üzerinden kolayca ulaşarak takiplerini yapabildim. Ayrıca saatin bir diğer güzel yanı ise sağlık verilerin kullanıcı izniyle E-Nabız'a aktarılabiliyor olması. Bu sayede tansiyon, EKG gibi kritik sağlık verileriniz E-Nabız sisteminde de yer alabiliyor.

Spor takibine baktığımızda saatte 80’den fazla antrenman modu var. Ben maalesef bu kadar aktif biri değilim, o yüzden her birini test edemedim. Ama yürüyüş ve koşu ile saatin egzersiz esnasında nabız ve kalori takibin sağlıklı bir şekilde yaptığını söyleyebilirim.

Bağlantı konusuna da bakalım:

Ben saati sık sık arama, mesaj, bildirim takibi için de kullandım. iOS ile uyumunu noktasında hiçbir sorun yaşamadım. Aramaların cevaplanması, telefondan saate arama aktarma vb. konularda hep sorunsuz bir performans gördüm. Aynı şekilde bildirimler noktasında da sorunsuz bir deneyimdi.

Test etmek için bir Android ile denediğimde de aldığım sonuçlar benzerdi. Yani hangi telefonu kullanırsanız kullanın Huawei Watch D2 bağlantı noktasında sizi yarı yolda bırakmayacaktır diyebilirim.

Sonuç olarak…

Özellikle de sağlık ve spor verilerinizi doğruluğu yüksek verilerle düzenli takip etmek istiyorsanız Huawei Watch D2 sizin için en iyi seçeneklerden biri olacaktır. Küçük saatler kullanmaya alışık olanlara başta biraz büyük hissettirse de alıştıktan sonra sunduğu performansla birlikte sizi memnun edeceğini söyleyebilirim.

Eğer saati incelemek ve satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.