Huawei XMAGE 2025'te Tokatlı Mehmet Emin Coruş Dünya İkincisi Oldu

Huawei XMAGE 2025 Mobil Fotoğrafçılık Ödülleri açıklandı. Tokatlı fırın ustası Mehmet Emin Coruş, çektiği fotoğrafla dünya ikincisi seçildi.

Huawei XMAGE Mobil Fotoğrafçılık Ödülleri 2025 sonuçları açıklandı. 170’ten fazla ülkeden yüz binlerce başvurunun yapıldığı yarışmada Tokatlı fırın ustası Mehmet Emin Coruş, çektiği etkileyici kareyle dünya ikincisi seçilerek “Yılın Fotoğrafçısı” finalistleri arasına girdi.

Coruş’un ödüle layık görülen fotoğrafı, Tokat'ın Pazar ilçesinde; yeni doğmuş bir manda buzağısını barınağa taşıyan bir çiftçiyi ve onları gözleriyle takip eden anne mandayı konu alıyor. Fotoğraf, doğa ve insan arasındaki sade bağı etkileyici bir şekilde yansıttığı için jüri tarafından övgü aldı.

Coruş, fotoğrafçılığa kendisine hediye edilen bir Huawei telefonla başladı. Daha önce Türkiye ayağında birincilikler kazanmıştı. Bu yılki başarısıyla yeteneğini uluslararası arenaya taşıdı. Yarışma, mobil fotoğrafçılığı demokratikleştirme amacı taşıyor ve her yıl büyük ilgi görüyor.

Türkiye’den iki isim daha “XMAGE 100” seçkisine girmeyi başardı: Hürdoğan Keskin ve Koray Özpalamutçu. Böylece Türkiye, yarışmada en yüksek katılım gösteren ülkelerden biri olmayı sürdürdü. Huawei, mobil kamera teknolojisinin sınırlarını zorlamaya devam ediyor.