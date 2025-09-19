Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Huawei, NVIDIA'ya Rakip Yeni Yapay Zekâ Altyapısını Tanıttı

Huawei, dün gerçekleştirdiği bir etkinlikle inanılmaz performans verileri sunan yeni yapay zekâ altyapısını tanıttı. Şirket, bu altyapı ile NVIDIA'ya büyük rakip olacak.

Huawei, NVIDIA'ya Rakip Yeni Yapay Zekâ Altyapısını Tanıttı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yapay zekâ konusundaki yarış dünya çapında devam ederken Çinli teknoloji devi Huawei de bu konuda adımlar atıyordu. Şimdi ise şirket, perşembe günü gerçekleştirdiği bir etkinlikte SuperPod Interconnect ismi verilen bir teknoloji duyurdu. Bu teknoloji, yeni bir yapay zekâ altyapısı olarak geliyor.

Huawei, tanıttığı yeni yapay zekâ altyapısı ile NVIDIA’nın yapay zekâ çipleri arasında yüksek hızda iletişim sağlayabilen altyapılarına **ciddi bir rakip olmaya **çalışacak. NVIDIA, son zamanlarda Çin’de sıkıntıya girmişti. Hükûmetin yerli şirketlerin NVIDIA’dan donanım almasını yasakladığını görmüştük. İşte Huawei de bunu avantaja çevirmek için hamle yaptı.

Huawei’nin yeni yapay zekâ altyapısı neler vadediyor?

ha

Huawei’nin yeni yapay zekâ altyapısı, 15.000 grafik kartını birbirine bağlayabilecek şekilde tasarlandı. Bunlar arasında Ascend yapay zekâ çipleri var. Aynı zamanda işlem gücünü de ciddi oranda artırabiliyor. Huawei’nin çiplerini NVIDIA’ya kıyasla daha zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Yeni teknoloji de onları bir araya getirmeyi sağlayarak yapay zekâ sistemlerini eğitme ve ölçeklendirmede ihtiyaç duyulan daha fazla işlem gücünü şirkete sunacak ve farkı kapatabilecek. Bu yüzden Huawei için çok kritik diyebiliriz.

Duyurularda Atlas 950 ve 960 SuperPod’lar da tanıtıldı. Atlas 950 altyapısı, Ascend 950DT çipi üzerine inşa ediliyor. FP8'de 8 EFLOPS işlem gücü ve FP4 hassassiyetinde** 16 EFLOPS** ve** 16,3 PB/s’lik ara bağlantı bant genişliği **ile acayip bir performans sunuyor. Pratiğe vurulduğunda bu, sistem yüklü bir yapay zekâ performansı sunabilecek demek. Önceki sistemlerden 17 kat daha iyi olduğunu da ekleyelim.

Atlas 960’a baktığımızda 2026’da piyasaya sürülmesi planlanan bir sistem olduğunu görüyoruz. Bu SuperPod, neredeyse her önemli özelliği 2 kat iyileştirecekmiş. 15.400 Ascend 960 yongası, 30 EFLOPS F8, 60 EFLOPS FP4, 34 PB/s bant genişliği gibi inanılmaz bir performansa sahip olacağı aktarılmış.

Kulağınızdan Çıkarmak İstemeyeceğiniz Huawei FreeBuds SE 4 Türkiye’de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri! Kulağınızdan Çıkarmak İstemeyeceğiniz Huawei FreeBuds SE 4 Türkiye’de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!
Yapay Zeka Huawei

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Tüm Samsung Telefonları Etkileyen Bir Güvenlik Açığı Tespit Edildi

Tüm Samsung Telefonları Etkileyen Bir Güvenlik Açığı Tespit Edildi

ChatGPT'nin Sevilen Özelliği Artık Gemini'a da Geldi (Biraz Geç Olsa da...)

ChatGPT'nin Sevilen Özelliği Artık Gemini'a da Geldi (Biraz Geç Olsa da...)

Togg T10F Almaya Değer mi? Corolla, Megane ve BYD Seal Gibi Rakipleriyle Kıyasladık

Togg T10F Almaya Değer mi? Corolla, Megane ve BYD Seal Gibi Rakipleriyle Kıyasladık

iOS 26 Yükleyenlerin Değiştirmesi Gereken 5 iPhone Ayarı

iOS 26 Yükleyenlerin Değiştirmesi Gereken 5 iPhone Ayarı

FC 26, Hangi Platformda Hangi Saatte Erişime Açılacak?

FC 26, Hangi Platformda Hangi Saatte Erişime Açılacak?

Eylül 2025: En İyi Kameraya Sahip Telefon Modelleri

Eylül 2025: En İyi Kameraya Sahip Telefon Modelleri

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim