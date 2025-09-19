Huawei, NVIDIA'ya Rakip Yeni Yapay Zekâ Altyapısını Tanıttı

Huawei, dün gerçekleştirdiği bir etkinlikle inanılmaz performans verileri sunan yeni yapay zekâ altyapısını tanıttı. Şirket, bu altyapı ile NVIDIA'ya büyük rakip olacak.

Yapay zekâ konusundaki yarış dünya çapında devam ederken Çinli teknoloji devi Huawei de bu konuda adımlar atıyordu. Şimdi ise şirket, perşembe günü gerçekleştirdiği bir etkinlikte SuperPod Interconnect ismi verilen bir teknoloji duyurdu. Bu teknoloji, yeni bir yapay zekâ altyapısı olarak geliyor.

Huawei, tanıttığı yeni yapay zekâ altyapısı ile NVIDIA’nın yapay zekâ çipleri arasında yüksek hızda iletişim sağlayabilen altyapılarına **ciddi bir rakip olmaya **çalışacak. NVIDIA, son zamanlarda Çin’de sıkıntıya girmişti. Hükûmetin yerli şirketlerin NVIDIA’dan donanım almasını yasakladığını görmüştük. İşte Huawei de bunu avantaja çevirmek için hamle yaptı.

Huawei’nin yeni yapay zekâ altyapısı neler vadediyor?

Huawei’nin yeni yapay zekâ altyapısı, 15.000 grafik kartını birbirine bağlayabilecek şekilde tasarlandı. Bunlar arasında Ascend yapay zekâ çipleri var. Aynı zamanda işlem gücünü de ciddi oranda artırabiliyor. Huawei’nin çiplerini NVIDIA’ya kıyasla daha zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Yeni teknoloji de onları bir araya getirmeyi sağlayarak yapay zekâ sistemlerini eğitme ve ölçeklendirmede ihtiyaç duyulan daha fazla işlem gücünü şirkete sunacak ve farkı kapatabilecek. Bu yüzden Huawei için çok kritik diyebiliriz.

Duyurularda Atlas 950 ve 960 SuperPod’lar da tanıtıldı. Atlas 950 altyapısı, Ascend 950DT çipi üzerine inşa ediliyor. FP8'de 8 EFLOPS işlem gücü ve FP4 hassassiyetinde** 16 EFLOPS** ve** 16,3 PB/s’lik ara bağlantı bant genişliği **ile acayip bir performans sunuyor. Pratiğe vurulduğunda bu, sistem yüklü bir yapay zekâ performansı sunabilecek demek. Önceki sistemlerden 17 kat daha iyi olduğunu da ekleyelim.

Atlas 960’a baktığımızda 2026’da piyasaya sürülmesi planlanan bir sistem olduğunu görüyoruz. Bu SuperPod, neredeyse her önemli özelliği 2 kat iyileştirecekmiş. 15.400 Ascend 960 yongası, 30 EFLOPS F8, 60 EFLOPS FP4, 34 PB/s bant genişliği gibi inanılmaz bir performansa sahip olacağı aktarılmış.