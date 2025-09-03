Huawei'nin gürültü engelleme özelliğine sahip en yeni kulaklığı Huawei FreeBuds SE 4, Türkiye'de satışa sunulmuş durumda.

Huawei, kablosuz kulaklık pazarına yeni modeli FreeBuds SE 4 ile güçlü bir giriş yaptı. Uzun pil ömrü, aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisi ve şık tasarımıyla öne çıkan kulaklık, önceki serisinin kısa sürede ulaştığı satış başarısını geçmeyi hedefliyor.

Tek şarjla 10 saate kadar kesintisiz kullanım, şarj kutusuyla birlikte ise tam 50 saatlik müzik keyfi sunmasıyla dikkat çeken bu yeni kulaklık, yalnızca 10 dakikalık hızlı şarj ile 4 saatlik kullanım imkânı sağlaması, gün boyu kulaklıktan vazgeçemeyen kullanıcılar için büyük avantajlara sahip.

İhtiyaca özgü modlara sahip

FreeBuds SE 4, 24 dB derinliğe kadar aktif gürültü engelleme özelliğiyle geliyor. Kullanıcılar ihtiyaçlarına göre “Ultra”, “Genel” ve “Rahat” modları arasında geçiş yapabiliyor. Ayrıca dış sesleri net şekilde duymayı sağlayan “Farkındalık Modu” da cihazda mevcut. Üç mikrofonlu arama teknolojisi sayesinde kalabalık ortamlarda bile sesin net bir şekilde karşıya iletilmesi sağlanıyor.

Dayanıklılık tarafında ise FreeBuds SE 4, IP54 sertifikası ile toza ve su sıçramalarına karşı koruma sunuyor. Bluetooth 5.4 bağlantısıyla kararlı performans sağlayan kulaklık, Windows, HarmonyOS, Android ve iOS cihazlarla uyumlu çalışıyor.

Huawei FreeBuds SE 4 fiyatı

Huawei, ürünü lansmana özel kampanya kapsamında 4–25 Eylül tarihleri arasında 500 TL indirimle 2.199 TL fiyat etiketiyle satışa sunmuş durumda.