Çinli teknoloji devi Huawei, cihazlarına yüklenemeyen ABD'li uygulamaların yüklenmesini sağlamak için yeni bir çözümle karşımıza çıktı. Şirket, uygulamaları APK olarak farklı kaynaklardan toplayan 'AppSearch' isimli uygulamasını gösterdi.

Çinli teknoloji devi Huawei, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasında geçtiğimiz yıl başlayan ticaret savaşından oldukça olumsuz etkilenmişti. Huawei’yi casuslukla suçlayan ABD, teknoloji devinin tüm ABD’li müşterilerinin Huawei ile iş birliği yapmasına engel olmuştu.

ABD’nin Huawei ile iş yapmasına engel koyduğu en büyük şirket elbette Google’dı. Google’ın Huawei işe iş yapmasının önüne geçilmesiyle Huawei, Google’ın hiçbir servisini kullanamaz oldu. Bunun sonucunda şirket, Android’e alışan kullanıcılarına farklı alternatifler sunma yolunda devam etti.

Huawei, yasaklı uygulamaları indirmek için yeni bir çözüm sundu:

Huawei, Android işletim sistemini kullanabiliyor olmasına rağmen bu işletim sisteminde Google’ın herhangi bir servisine veya uygulamasına yer veremiyor. Android, Google’ın servisleri sayesinde kapasitesini inanılmaz artırdığından da kullanıcılar, Google’sız bir Android kullanmak istemiyor.

İşte şirket, geçtiğimiz günlerde kullanıcıları için yeni bir çözüm oluşturdu. Huawei, gelecek akıllı telefonu Huawei P40 Lite’ta da bulunacağı düşünülen ‘AppSearch’ uygulamasını gösterdi. AppSearch’ün Huawei’nin Play Store’u AppGallery’den en temel farkı, yeni uygulamanın WhatsApp ve Instagram gibi ABD’li uygulamalara yer veriyor olması.

Huawei, kullanıcılarına ABD’li uygulamaları yüklemek için bir seçenek sunmuş olsa da bu seçenek oldukça tartışılabilir. Zira Huawei’nin yeni uygulaması, Google uygulamalarının da içinde bulunduğu birçok uygulamayı kullanıcılarına direkt olarak sunmuyor, bunun yerine APK olarak veriyor.

Üstelik Huawei, APK’ları sisteme kendisi de yüklemiyor. AppSearch, sizi seçilen uygulamayı APK olarak indirebileceğiniz çeşitli sitelere yönlendiriyor. Yani Huawei’nin kullanıcılarına sunduğu yeni çözüm hem güvenlik açısından hem de uygulamaların güncelliği açısından sorunlar teşkil ediyor.

Huawei’nin AppSearch’ünden bir uygulama indirmeye karar veren bir kullanıcı, Amazon AppStore, APKPure veya apkmonk gibi sitelere yönlendiriliyor. Bunun yanı sıra Facebook ve WhatsApp gibi bazı uygulamalar, orijinal geliştiricilerin kendi sitelerinden indirilebiliyor.