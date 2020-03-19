WhatsApp'ın Android beta sürümünü güncelleyen geliştirici ekip, uygulamaya getirilecek yeni bir özelliği ortaya çıkardı. Yeni beta sürümde görünen bu özellik, sohbet ekranına yeni bir arama butonu ekliyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, kısa bir süre önce karanlık mod özelliğine kavuştu. Bir süredir hem Android hem de iOS platformlarındaki kullanıcılar, WhatsApp'ın karanlık modunu deneyimleyebiliyorlar. Ancak karanlık modun hizmete sunulması, WhatsApp geliştiricilerini etkilemedi ve ekip, yeni özellikler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

WhatsApp geliştiricileri, bugün itibarıyla mobil uygulamanın Android beta sürümünü güncellediler ve uygulama sürümünü 2.20.94'e yükselttiler. Bu yükseltme, kısa bir süre sonra kullanıma sunulması muhtemel olan bir özelliği de gün yüzüne çıkardı. Ortaya çıkan yeni özelliğe göre WhatsApp, ilerleyen dönemlerde doğrudan Google'a bağlanabilecek.

WhatsApp geliştiricilerin Android platformu için sundukları yeni beta sürüm, uygulamadaki sohbet ekranına yeni bir arama butonu ekliyor. Bu buton, size gönderilen bir mesajların hemen yanında bulunuyor. Size gönderilen bir mesajla ilgili bir internet araması yapmak isterseniz de bu butona dokunuyorsunuz. Bu dokunuşun üzerine bir uyarı gösteren WhatsApp, söz konusu içeriği Google'da aramak isteyip istemediğinizi soruyor.

Aslına bakacak olursak WhatsApp, yaklaşık bir yıl önce yayınladığı bir beta sürümde daha böyle bir özelliğe yer vermişti. Ancak bu özellik, mesajlar için değil görseller için çalışıyordu. Bir süre WhatsApp'ın beta sürümünde kalan bu özellik, kararlı sürüme sunulmadan ortadan kayboldu. WhatsApp, bir yıllık sürecin sonunda bu özelliği mesajlar için yeniden revize etmiş gibi görünüyor.

WhatsApp'ın yeni özelliği işte böyle görünüyor