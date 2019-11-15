ABD Adalet Bakanı: Huawei ve ZTE'ye Güvenemeyiz

ABD ve Çinli üreticiler arasındaki gerginlik sona ermeyecek gibi duruyor. Son olarak ABD Adalet Bakanı William Barr, Federal İletişim Kurulu’na gönderdiği mektupta Huawei ve ZTE'ye güvenilemeyeceğini savundu.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Huawei ve diğer birçok Çinli teknoloji şirketini casuslukla suçladığını duymuştuk. Bu suçlamalara göre Çinli şirketler, elde ettiği kişisel verileri Çin hükûmetiyle paylaşıyordu. Öyle görünüyor ki bu suçlamaların önü kesilmeyecek.

Son olarak Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanı William Barr, Federal İletişim Kurulu’na (FCC) bir mektup gönderdi. Bakanın gönderdiği mektupta ise Huawei ve ZTE’nin güvenilir olmadığına ilişkin detaylar yer alıyordu.

Huawei ve ZTE hedef tahtasında:

Barr, FCC’ye gönderdiği mektupta Huawei’nin, Amerika’nın İran’a yaptığı yaptırımları yok sayıp banka dolandırıcılığı ve ticari sır hırsızlığı yaparak bazı yaptırımlarla karşılaştığını belirtti. Ayrıca ZTE’nin de ABD ürünlerini Kuzey Kore ve İran’a yasadışı şekilde gönderdiğini iddia etti. ZTE, 2018 yılında da ABD ile sorunlar yaşamıştı. Şirket, ABD merkezli tedarikçilerle iş yapamama yasağı almıştı. Bunun yanı sıra son olarak Huawei bu yasak içerisine alınmıştı.

Diğer Çinli satıcılara da ABD pazarında faaliyet gösterememe yasağı getirilmişti. Bu da telefon operatörlerini Ericsson ve Nokia gibi şirketlerden telekomünikasyon ekipmanı satın almaya itmişti ancak buna rağmen hâlâ birkaç tedarikçi, fiyat uygunluğu nedeniyle Huawei ve ZTE’yi kullanmaya devam ediyor.

Şirketlerin dörtte biri hâlâ Çin üretimi ürünler kullanıyor:

ABD’de 100.000’den az kullanıcıya sahip olan operatörleri temsil eden The Rural Wireless Association, Çin üretimi ekipman kullanan firmalar hakkında bir tahminde bulunmuştu. Buna göre topluluğun içindekilerin dörtte biri, ağlarında Çin üretimi ekipman kullanmaya devam ediyor. Ayrıca yine aynı tahmine göre bu ağları yeniden düzenlemek 1 milyar dolar gibi bir fiyata patlayabilir.

Bunun üzerine FCC de gelecek hafta yerel operatörler için bir yasa teklifinde bulunacak. Bu yasaya göre Huawei veya ZTE’den ekipman satın alan operatörler, ABD’nin kaynaklarını kullanamayacak. Ayrıca altyapılarını yeniden yapılandırabilmeleri için kaynak sağlanacak.