Vodafone En Uygun Fiyatlı Faturalı Tarifeler – 2019

Vodafone, Türkiye’nin en büyük 3 operatöründen biri ve yurt dışında da fazlasıyla popüler durumda. Biz de sizler için bu içeriğimizde en uygun Vodafone faturalı tarife ve paketlerini sıraladık ve bu tarifelere ve paketlere sahip olabilmek adına neler yapabileceğinizi birer birer anlattık.

Uzun süredir yurt dışında ve ülkemizde hizmet veren Vodafone, oldukça popüler bir operatör haline geldi. Şirket, Turkcell ve Türk Telekom ile birlikte Türkiye’nin en popüler 3 operatöründen biri ve daima rekabet içinde. Daha önce sizlere Turk Telekom ve Turkcell’in en uygun faturasız tarife ve paketlerinden bahsetmiştik.

Bu içeriğimizde sizlere Turk Telekom, PTTcell, BIMcell ve Turkcell’in ardından yurt dışında ve ülkemizde fazlasıyla popüler olan Vodafone’un en uygun faturalı tarife ve paketlerinden bahsedeceğiz. Faturalı hat denince ilk akla gelen operatör olan Vodafone’un, hem öğrenciler hem de normal vatandaşlar için en uygun Vodafone faturalı tarifelerine dair bütün bilgileri aşağıda bulabilirsiniz:

(Aşağıda bahsedeceğimiz tarifeler hattını taşıyacak veya yeni hat alacak müşteriler içindir. Eğer halihazırda Vodafone müşterisi iseniz ne yapmanız gerektiğini sayfanın en sonunda anlatacağız.)

Ekonomik Vodafone faturalı tarifeler:

Uyumlu 2 GB

Dakika: 750 DK

SMS: 250 SMS

İnternet: 2 + 2 GB (Ek 2 GB sadece ilk 12 ay için geçerli)

Fiyat: 29 TL/Ay

Bu içeriğimizdeki en ucuz tarife olan Uyumlu 2 GB tarifesi, özellikle lise öğrencileri için birebir. Taahhütle birlikte aylık sadece 29 TL’ye sahip olabileceğiniz bu fatıralı tarifede ilk 1 yıl için geçerli 2 GB ek internete sahip oluyorsunuz. Ayrıca akıllı devretme özelliği ile birlikte kullanmadığınız dakika, internet ve SMS’ler bir sonraki aya aktarılıyor. Taahhütsüz fiyatı ise 49 TL.

Uyumlu 4 GB

Dakika: 750 DK

SMS: 250 SMS

İnternet: 4 + 2 GB (Ek 2 GB sadece ilk 12 ay için geçerli)

Fiyat: 33 TL/Ay

Bir önceki Vodafone faturalı tarifesi Uyumlu 2 GB ile aynı dakika ve SMS’e, ancak 2 GB daha fazla internete sahip olan bu pakette yine ilk 1 yıl geçerli ek 2 GB internete sahip oluyorsunuz. Ayrıca yine akıllı devretme özelliğiyle kullanmadığınız paket içerikleri bir sonraki aya aktarılıyor. 33 TL için oldukça içi dolu bir paket. Taahhütsüz fiyatı ise 53 TL.

Saçma Güzel Online S

Dakika: 750 DK

SMS: 100 SMS

İnternet: 7 + 5 GB (Ek 5 GB seçeceğiniz paket için geçerli)

Fiyat: 39 TL/Ay

Vodafone’un en popüler tarifelerinden olan Saçma Güzel tarifeleri oldukça uygun fiyata geniş içerik sunuyor. Sadece online internet sitesi üzerinden numara taşıma işlemi gerçekleştirdiğinizde sahip olabileceğiniz bu Vodafone faturalı tarifesinde 7 GB internete ve ek olarak seçeceğiniz Müzik, Sosyal veya Gamer Video paketlerinden birini seçip bunlar için de 5 GB ek internet hakkına sahip oluyorsunuz.

Popüler Vodafone faturalı tarifeler:

Uyumlu 6 GB

Dakika: 750 DK

SMS: 250 SMS

İnternet: 6 + 2 GB (Ek 2 GB sadece ilk 12 ay için geçerli)

Fiyat: 39 TL/Ay

Uyumlu paketlerin en pahalısı olan Uyumlu 6 GB internet paketinde yine ilk 12 ay için kullanabileceğiniz ek 2 GB internet hakkına sahip oluyorsunuz. Aynı diğer uyumlu tarifelerde olduğu gibi bunda da ay içerisinde kullanmadığınız internet, SMS ve dakikalar bir sonraki aya sorunsuz bir şekilde aktarılıyor.

Saçma Güzel Online M

Dakika: 1000 DK

SMS: 100 SMS

İnternet: 9 + 7 GB (Ek 7 GB seçeceğiniz paket için geçerli)

Fiyat: 45 TL/Ay

Saçma Güzel Online S paketinin bir tık üst modeli olan bu Vodafone faturalı tarifesinde 45 TL gibi çok da pahalı olmayan bir fiyata 9+7 şeklinde tam 16 GB internete ve farklı olarak 1000 dakika konuşma hakkına sahip oluyorsunuz. Ek 7 GB interneti Sosyal, Müzik veya Gamer Video paketlerinden birinde kullanabiliyorsunuz. Bu tarife de sadece online numara taşıma işlemleri için geçerli.

Uyumlu Online 6 GB

Dakika: 1000 DK

SMS: 250 SMS

İnternet: 6 + 2 GB (Ek 2 GB sadece ilk 12 ay için geçerli)

Fiyat: 45 TL/Ay

Uyumlu tarifelerinin en pahalısı olan Uyumlu Online 6 GB, Uyumlu 6 GB tarifesinin sadece online hat taşıma işlemine özel olan bir sürümü. Normal Uyumlu 6 GB tarifesinden farklı olarak bu tarifede 1000 dakikaya sahipsiniz. Ayrıca Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp veya Spotify arasından seçeceğiniz bir uygulamayı sınırsız bir şekilde kullanabiliyorsunuz.

Bu Vodafone faturalı tarifelerinin hepsine Vodafone’un resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Tarifenizi seçtikten sonra taşımak istediğiniz numarayı girip gelen onay kodunu tuşlayın ve gerekli bilgileri doldurun. Site zaten sizi yönlendirecektir.

Eğer Vodafone müşterisiyseniz ne yapmalısınız?

Eğer halihazırda Vodafone müşterisiyseniz ve Vodafone faturalı tarifelerinden yararlanmak istiyorsanız bu da mümkün. Vodafone, müşterisi olan insanlara kişiselleştirilmiş özel tarifeler sunuyor. Bu tarifelere de Vodafone Yanımda internet sitesi veya mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Mobil uygulamaların indirme bağlantılarını aşağıya bırakıyoruz:

Türkiye’nin en büyük operatörleri Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone’un faturalı veya faturasız en uygun tarife ve paketlerini sizler için derledik. En uygun Turk Telekom tarifeleri için buraya, en uygun BIMcell tarifeleri için buraya ve son olarak en uygun PTTcell tarifeleri için buraya tıklayabilirsiniz.