İsveçli lüks saat üreticisi Hublot, yeni akıllı saati 'Big Bang e'yi duyurmaya hazırlanıyor. Görselleri internet sitesinde paylaşan firma, yeni saatin, bunun da diğer Big Bang serisi saatler gibi özel bir seri olacağını belirtti. Fiyatlandırmanın da buna göre olabileceğini ekleyelim.

Giyilebilir teknolojinin geliştiği son dönemde akıllı saatler, kullanım kolaylığı sayesinde birçok kullanıcıya hitap ediyor. Micheal Kors, Diesel gibi giyim ve lüks saat üreten markalarla birlikte Hublot da bu akıma dâhil olmuş durumda.

Hublot’un, yakında resmen tanıtmaya hazırlandığı 'Big Bang e’nin bazı görselleri ortaya çıktı ve bugün FCC’de de görülen saatin görüntüleri, markanın resmi internet sitesinde paylaşıldı. Pahalı saatleriyle bilinen Hublot'un akıllı saat tasarımında da iddialı olabileceğini ekleyelim.

Hublot, bugün yeni akıllı saatinin fotoğrafını paylaştı:

Lüks ve pahalı aksesuarlarıyla insanların kafasında yer etmiş markanın, yeni çıkaracağı akıllı saat modeliyle piyasada ne gibi başarı elde edeceği hakkında yorum yapmak için henüz çok erken. Rakipleri Apple Watch, Samsung Galaxy Watch ve Huawei Watch GT2 gibi ürünlerin oturmuş tasarım ve stabil performanslarıyla yarışmak isteyen marka, yeni akıllı saatini yakın zamanda resmen duyurmayı hedefliyor.

Saatin işletim sistemi olarak Wear OS ile mi birlikte geleceği hâlâ bilinmiyor ama son zamanlarda üretilen çoğu üst seviye akıllı saat gibi işletim sistemi tercihinin bu yönde olacağını tahmin ediyoruz. Şu anlık paylaşılan bilgilere göre saatin seri numarası 'HB440 1' olacak ve saat, Wi-Fi, Bluetooth, NFC destekleriyle birlikte gelecek. Hublot yakında tanıtacağı yeni saatini, 2018 yılında sınırlı sayıda ürettiği Dünya Kupası özel sürümü gibi olacağını belirtti.

Tabii Dünya Kupası için özel tasarlanan o saatin fiyatının 5.200 dolar olduğunu ekleyelim. Hublot’un, Big Bang adı altında ürettiği saatlerin İsveç saatçiliğinin somut örnekleri olarak sunduğunu da hatırlatalım. Unutmamamız gereken diğer bir konuysa Hublot’un, geçmişte Wear OS akıllı saat yapan TAG Heuer ve Lous Vuitton’la kardeş şirketler olduğu. Bu bağlamda gelecek olan yeni akıllı saatin Wear OS ile gelmesi çok olası gözüküyor.