Hugh Jackman, Bir Kamera Arkası Görüntüsüyle X-Men'in 20. Yılını Kutladı

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Ünlü oyuncu Hugh Jackman, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda X-Men evreninin 20. yıldönümünü kutladı. Ünlü oyuncu, serinin 20. yılı için X-Men filminden bir kamera arkası görüntüsü paylaştı.

Kendine kemik bir izleyici ve hayran kitlesi edinmeyi başaran X-Men serisi, bugün 20. yılını kutluyor. Modern süper kahraman sinemasını başlatan, 2000 yılında vizyona giren X-Men filminin 20. yıldönümü. ABD'de 14 Temmuz 2000'de vizyona giren film, ülkemizde 3 Kasım 2000 tarihinde gösterime sokulmuştu.

Hugh Jackman, ilk kez Wolverine rolünü bu filmde canlandırmış ve ardından 7 filmde daha aynı rolü üstlenmişti. Ünlü oyuncu, Wolverine can verdiği filmin 20. yılı için resmi Twitter hesabın üzerinden bir paylaşım yaptı. Jackman, X-Men filminden bir kamera arkası görüntüsü paylaştı.

X-Men'in 20. yılı

(Olay şu ki stüdyo beni çağırdığında 3 hafta içerisinde Wolverine'i oynamak için şekle girip giremeyeceğimi sordu. Biraz büyük konuşmuş olabilirim. Siz de aynısını yapmaz mıydınız? X-Men evreninin 20. yıldönümü kutlu olsun.)

X-Men, Wolverine'e ek olarak Patrick Stewart tarafından canlandırılan Professor X'i, Ian McKellen tarafından canlandırılan Magneto'yu, Ray Park tarafından canlandırılan Toad'u, Rebecca Romijn tarafından canlandırılan Mystique'i ve Tyler Mane tarafından canlandırılan Sabretooth'u seyircilerle buluşturdu.

hugh jackman wolverine

X-Men serisi, geçtiğimiz sene vizyona giren Dark Phoenix ile son buldu. Hem seyirciler hem de eleştirmenler tarafından beğenilmeyen film, X-Men hayranları için kötü bir son olabilir. Tabii bir de çıkışı yılan hikâyesine dönen korku türündeki The New Mutants 'spin-off'u bulunuyor. Ancak hâlâ vizyona girmiş değil.
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Peki, siz X-Men serisinin hayranı ve izleyicileri arasında mı yer alıyorsunuz? Seriyle ilgili düşünceleriniz neler? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak : https://comicbook.com/movies/news/x-men-movies-20th-anniversary-hugh-jackman-wolverine/
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