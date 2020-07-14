Ünlü oyuncu Hugh Jackman, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda X-Men evreninin 20. yıldönümünü kutladı. Ünlü oyuncu, serinin 20. yılı için X-Men filminden bir kamera arkası görüntüsü paylaştı.

Kendine kemik bir izleyici ve hayran kitlesi edinmeyi başaran X-Men serisi, bugün 20. yılını kutluyor. Modern süper kahraman sinemasını başlatan, 2000 yılında vizyona giren X-Men filminin 20. yıldönümü. ABD'de 14 Temmuz 2000'de vizyona giren film, ülkemizde 3 Kasım 2000 tarihinde gösterime sokulmuştu.

Hugh Jackman, ilk kez Wolverine rolünü bu filmde canlandırmış ve ardından 7 filmde daha aynı rolü üstlenmişti. Ünlü oyuncu, Wolverine can verdiği filmin 20. yılı için resmi Twitter hesabın üzerinden bir paylaşım yaptı. Jackman, X-Men filminden bir kamera arkası görüntüsü paylaştı.

X-Men'in 20. yılı

(Olay şu ki stüdyo beni çağırdığında 3 hafta içerisinde Wolverine'i oynamak için şekle girip giremeyeceğimi sordu. Biraz büyük konuşmuş olabilirim. Siz de aynısını yapmaz mıydınız? X-Men evreninin 20. yıldönümü kutlu olsun.)

X-Men, Wolverine'e ek olarak Patrick Stewart tarafından canlandırılan Professor X'i, Ian McKellen tarafından canlandırılan Magneto'yu, Ray Park tarafından canlandırılan Toad'u, Rebecca Romijn tarafından canlandırılan Mystique'i ve Tyler Mane tarafından canlandırılan Sabretooth'u seyircilerle buluşturdu.

X-Men serisi, geçtiğimiz sene vizyona giren Dark Phoenix ile son buldu. Hem seyirciler hem de eleştirmenler tarafından beğenilmeyen film, X-Men hayranları için kötü bir son olabilir. Tabii bir de çıkışı yılan hikâyesine dönen korku türündeki The New Mutants 'spin-off'u bulunuyor. Ancak hâlâ vizyona girmiş değil.

Peki, siz X-Men serisinin hayranı ve izleyicileri arasında mı yer alıyorsunuz? Seriyle ilgili düşünceleriniz neler? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.