Disney’in, geçtiğimiz yılın mart ayında 21st Century Fox’un eğlence alanındaki varlıklarını satın alması, X-Men karakterlerinin Marvel Sinematik Evreni’ne (MCU) girişinin yolunu açmıştı. Yeni söylentiler, Marvel Studios’un X-Men ile Avengers’ı karşı karşıya getirecek bir film üzerinde çalıştığına işaret ediyor.

Aynı anlatı dünyasında çektiği 23 filmlik Marvel Sinematik Evreni’nin (MCU), üç fazdan oluşan ilk perdesini kapatan Marvel Studios, dördüncü aşamada izleyicilere sunacağı yapımlar için kolları sıvadı ancak Marvel hayranlarının bir süredir kafasını kurcalayan çok önemli bir soru var: X-Men karakterleri, MCU’ya ne zaman adım atacak?

Bildiğiniz üzere Marvel Studios’un çatı şirketi Disney, uzun süren pazarlıkların ardından 21st Century Fox’un eğlence alanındaki varlıklarını tam 71,3 milyar dolar karşılığında satın almıştı. O andan itibaren aksiyon filmi seven herkes X-Men karakterlerinin Marvel dünyasına adım atacağı filmi beklemeye başladı.

X-Men ve MCU birlikteliğinin ne zaman gerçekleşeceği merakla bekleniyor

Marvel Studios Başkanı Kevin Feige, 2018’in son demlerinde yaptığı bir açıklamada, Deadpool ve X-Men filmlerinin 2019’un ilk altı ayında geliştirilmeye başlanabileceğini belirtmişti. Başrolünde diğer iki filmde olduğu gibi Ryan Reynolds’ı izleyeceğimiz Deadpool 3 için çalışmalar hala devam ediyor. Elimizde şimdilik bir vizyon tarihi yok. Ayrıca bu filmin MCU ile bir etkileşime girip girmeyeceğini de şu an için bilmiyoruz.

Epicstream’in sayfalarına taşıdığı yeni bir habere göre Charles Xavier'ın süper yetenekli mutant öğrencilerini, Avengers ekibine karşı mücadele ederken görebiliriz. İddialar, Marvel Studios’un X-Men vs Avengers konseptinde bir film üzerinde çalıştığına işaret ediyor. Fakat ilk önce Doctor Doom karakterinin MCU’ya girişi gerçekleşecek.

Bu crossover’ın ardından Marvel, X-Men karakterini yavaş yavaş sinematik evrene entegre edecek. Ve tüm bunların neticesinde X-Men ile Avengers’ın savaşına tanıklık edeceğimiz bir film ile karşılaşacağız. Elbette bunlar, teyite muhtaç olduğu için şüphe ile yaklaşılması gereken iddialar, ancak halükarda MCU ile X-Men birlikteliği 'bir gün' kesin olarak gerçekleşecek. Mesele sadece zaman...