Hugo Ödülleri'nde İlk Kez Bir Oyuna Ödül Verildi

Bilimkurgu ve fantezi dünyasının en prestijli ödüllerinden birisi olarak görülen Hugo Ödülleri tarihinde ilk kez oyun kategorisinde ödül dağıtıldı. Hugo Ödülleri'nde ödül alan ilk oyun 'Hades' oldu.

Finalistlerin açıklanmasından aylar sonra tarihte ilk kez bir oyun Hugo Ödülü’ne layık görüldü. Gizmodo’nun haberine göre Supergiant Games’in oyunu Hades, aralarında Animal Crossing ve The Last of Us: Part II gibi oyunların bulunduğu oldukça güçlü rakiplerini eleyerek bir Hugo Ödülü kazanan ilk oyun oldu.

Dünya Bilim Kurgu Derneği tarafından yönetilen Hugo Ödülleri, genellikle bilimkurgu dalında ödüllerin dağıtıldığı oldukça prestijli bir ödül olarak görülmesi açısından oldukça önemli olarak kabul edilir.

Diğer oyunlara ödül verilip verilmeyeceği henüz bilinmiyor

Hugo Ödülleri'nin 2020 yılının Kasım ayında bir oyun kategorisi planladıklarını açıklamasından kısa bir süre öncesinde, Eylül 2020'de piyasaya sürülen Hades; geçtiğimiz ağustos ayında da PlayStation ve Xbox konsollarına gelmişti. Genellikle hızlı tempolu roguelike bir oyun olan Hades, sağlam anlatı öğesi ve tekrarlanan oyunları ödüllendiren mekanikleri sayesinde oyuncular tarafından büyük oranda sevilerek kabul görmeyi başarmıştı

Supergiant Games yetkilisi Greg Kasavin ise Twitter üzerinden ödüllere bizzat katılamadığı için üzgün olduğunu; ancak oyunlarının böyle bir ödüle layık görülmesinden ve Hugo Ödülleri’nin sonunda böyle bir kategoride ödül vermesinden son derece mutlu olduğunu aktardı.

Başka oyunların da ödül alıp almayacağı ise şimdilik meçhul olan apayrı bir konu. Kalıcı oyunlar kategorisi için henüz görünürde bir plan yok; ancak yıllar içinde Hugo Ödülleri, podcastler ve video yayınlarını da dikkate alacak şekilde gelişmiş durumda. Fantezi ve bilimkurgu oyunlarının giderek daha da karmaşık ve derinlikli hikayelere sahip olduğunu düşünecek olursak, bundan sonra Hugo Ödülleri’nde oyunlar için ayrılmış uzun vadeli özel bir kategorinin olması da açıkçası pek de şaşırtıcı olmayacaktır.