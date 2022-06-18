Bu içeriğimizde Hugo Suíssas isimli ve Portekiz asıllı olan fotoğrafçının birbirinden yaratıcı çekimlerini göreceksiniz. Sanatçı, çekimlerini yaparken hem mimari açıdan ortaya çıkan fırsatları hem de anlık olarak gerçekleşen durumları değerlendiriyor.

Konu sanata geldiğinde dünyanın farklı yerlerinden insanların ağzımızı açık bırakan eserler ortaya koyduğunu görüyoruz. Buna ek olarak sanatın zaman içinde evrimleşmesi (günümüzdeki NFT'ler gibi) ve saymakla bitiremeyeceğimiz kadar çok dalı olması da bu sanatçıların yaratıcılıklarını konuşturmalarına imkân tanıyor.

Bu içeriğimizde söz konusu sanatçılardan, fotoğrafçı Hugo Suíssas'ın eserlerine odaklandık. Manzara ve mimari yapı odaklı fotoğraflarını kendi yaratıcılığıyla yorumlayan Suissas'ın eserlerin gelin birlikte bakalım.

Burada, kadının elleri yerine bir toka kullanmayı tercih etmiş

Buradaki dikenli teller o kadar tehlikeli durmuyor. Bundan ziyade çok sayıda dönüş yapmış olan uçağın izler gibiler

Diş fırçasının fırça kısmı yerine ağaçlar kullanılıyor:

Amsterdam evleri yerine marker kalemler koyunca pek de sırıtmıyor:

"En büyük kumdan kale"

Sidney Opera Evi için yapılan 'kitap sayfaları' yorumu:

Uçakların arkasında bıraktığı izle orkestra şefliği yapılıyor. Bu arada söz konusu izlerin ne olduğunu bilmiyorsanız fotoğrafın altına eklediğimiz içerikten öğrenebilirsiniz.

Tekerler yerine köprü ışıklarının kullanıldığı bir paten:

Kalemtıraşın içinden çıkan renkli merdivenler:

Pisa Kulesi, oyunu tam kaybederken (renklendirilmiş)

Düsseldorf'daki Frank Owen Gehry binalarından biri

Londra'daki Tower Bridge (Kule Köprüsü) ve Pinball'un eşsiz birleşimi:

Louvre Müzesi burada evlilik yüzüğüne çevrilmiş:

Burada da büyük bir bina yerine matkap ucu geçmiş

Singapur'da bulunan bu binalar, maket bıçağı yerine 'cuk' oturmuş

BONUS: Rende yerine geçmiş olan bir bina

Sanatçının birbirinden etkileyici diğer eserlerini görebileceğiniz Instagram adresine buradan ulaşabilirsiniz. Düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz.