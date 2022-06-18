Görünenin Ötesine Geçerek Yaratıcılığını Konuşturan Sanatçının Birbirinden Şahane 15 Eseri

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Bu içeriğimizde Hugo Suíssas isimli ve Portekiz asıllı olan fotoğrafçının birbirinden yaratıcı çekimlerini göreceksiniz. Sanatçı, çekimlerini yaparken hem mimari açıdan ortaya çıkan fırsatları hem de anlık olarak gerçekleşen durumları değerlendiriyor.

Konu sanata geldiğinde dünyanın farklı yerlerinden insanların ağzımızı açık bırakan eserler ortaya koyduğunu görüyoruz. Buna ek olarak sanatın zaman içinde evrimleşmesi (günümüzdeki NFT'ler gibi) ve saymakla bitiremeyeceğimiz kadar çok dalı olması da bu sanatçıların yaratıcılıklarını konuşturmalarına imkân tanıyor.

Bu içeriğimizde söz konusu sanatçılardan, fotoğrafçı Hugo Suíssas'ın eserlerine odaklandık. Manzara ve mimari yapı odaklı fotoğraflarını kendi yaratıcılığıyla yorumlayan Suissas'ın eserlerin gelin birlikte bakalım. 

Burada, kadının elleri yerine bir toka kullanmayı tercih etmiş

Eller yerine toka

Buradaki dikenli teller o kadar tehlikeli durmuyor. Bundan ziyade çok sayıda dönüş yapmış olan uçağın izler gibiler

Uçak

Diş fırçasının fırça kısmı yerine ağaçlar kullanılıyor:

Diş fırçası

Amsterdam evleri yerine marker kalemler koyunca pek de sırıtmıyor:

Amsterdam evleri

"En büyük kumdan kale"

En büyük kumdan kale

Sidney Opera Evi için yapılan 'kitap sayfaları' yorumu:

Sidney Opera Evi

Uçakların arkasında bıraktığı izle orkestra şefliği yapılıyor. Bu arada söz konusu izlerin ne olduğunu bilmiyorsanız fotoğrafın altına eklediğimiz içerikten öğrenebilirsiniz.

Orkestra şefi
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Tekerler yerine köprü ışıklarının kullanıldığı bir paten:

Paten

Kalemtıraşın içinden çıkan renkli merdivenler:

Merdiven

Pisa Kulesi, oyunu tam kaybederken (renklendirilmiş)

Pisa Kulesi

Düsseldorf'daki Frank Owen Gehry binalarından biri

Düsseldorf

Londra'daki Tower Bridge (Kule Köprüsü) ve Pinball'un eşsiz birleşimi:

Tower Bridge

Louvre Müzesi burada evlilik yüzüğüne çevrilmiş:

Louvre

Burada da büyük bir bina yerine matkap ucu geçmiş

Matkap

Singapur'da bulunan bu binalar, maket bıçağı yerine 'cuk' oturmuş

Maket bıçağı

BONUS: Rende yerine geçmiş olan bir bina

Rende
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Sanatçının birbirinden etkileyici diğer eserlerini görebileceğiniz Instagram adresine buradan ulaşabilirsiniz. Düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz.
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