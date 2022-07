Marvel evreninin yeşil devi Hulk, en güçlü süper kahramanlardan bir tanesidir. The Avengers üyesi Hulk, Stan Lee tarafından çizgi roman sayfaları için yaratılmış ve daha sonra aralarında solo hikayelerinin de olduğu pek çok filmde karşımıza çıkmıştır. Gelin Marvel dünyasının en güçlü karakterlerinden olan Hulk hakkında bazılarını ilk kez duyacağınız ilginç bilgilere yakından bakalım.

Modern bir Dr. Jekyll ve Mr. Hyde uyarlaması olarak düşünebileceğimiz Hulk karakteri, Marvel evrenindeki en güçlü karakterlerden bir tanesi. Dr. Bruce Banner’ın radyasyona maruz kalması sonrası sinirlendiği olur olmadık zamanlarda ortaya çıkarak bir şeyleri yumruklamayı çok seven Hulk, aynı zamanda The Avengers üyesi olduğu için kendisine bir süper kahraman demek mümkün.

Stan Lee tarafından çizgi roman sayfaları için yaratılmış bir karakter olan Hulk sevildiği için daha sonra pek başarılı olmayan solo filmleri de yapılmış ama sinema perdesinde en büyük başarısını Marvel Sinematik Evreni’ndeki filmleriyle yakalamıştır. Gelin Marvel dünyasının en güçlü karakterlerinden olan Hulk hakkında bazılarını en sıkı hayranların bile ilk kez duyacağı ilginç bilgilere yakından bakalım.

Hulk hakkında ilginç bilgiler:

Hulk aslında gri devdi:

Hulk karakterini hepimiz yeşil dev olarak biliyoruz ancak bu karakter ilk çıktığı zaman gri renkli bir devdi. Stan Lee ve Jack Kirby’nin birlikte yarattığı karakterin hiçbir etnik gruba ya da kültüre çağrışım yapmaması için gri renkli olmasına karar verildi. Marvel’ın o dönemki renk uzmanı Stan Goldberg, gri rengi yakalamakta epey zorlandı.

Goldberg, gri renk ile doğru vurgular yapmak için pek çok farklı ton kullandı. Bu tonlar arasında bazı renkler açıkça yeşildi. Hulk karakterinin olduğu çizgi roman matbaaya gittiği zaman gri rengin basımı epey zor oldu. Tüm bu nedenlerden ötürü Hulk, zaman içinde bildiğimiz yemyeşil karaktere dönüştü.

Hulk ilk kez 1962 yılında okuyucuyla buluştu:

Pek çok Marvel kahramanı, var olan bir seriye konuk olarak girer ve öyle adını duyurur. Ancak Hulk öyle olmadı ve 1962 yılının Mayıs ayında yayımlanan The Incredible Hulk ile ortaya çıktı. Alışılmadık bir kahraman olduğu için yalnızca 6 sayı yayımlandı ve iptal edildi ama The Avengers ekibinde kalmaya devam etti.

The Incredible Hulk’ın iptal edilmesi sonrası Jack Kirby bir hayran mektubu aldı. Özellikle o dönemin liseli çocuklarının Hulk karakterine bayıldığını öğrendi. 1964 yılının Ekim ayında yani ilk çıkışından iki yıl sonra hedef kitlesine uygun bir hikaye ile The Incredible Hulk yeniden raflardaki yerini aldı.

Yere bakan yürek yakan dev:

Marvel Sinematik Evreni’ndeki fimlerden de bildiğimiz üzere Black Widow ile Hulk yani Bruce Banner arasından tatlı bir aşk vardır. Bu aşk çizgi romanlarda daha da derinlemesine işlenir. Ancak Hulk’ın tek aşkı Black Widow değildi. İlk yayımlandığı günden beri Hulk karakteri beşten fazla gönül ilişkisi yaşamıştır. Hulk sever!

Bruce Banner, yalnızca geceleri Hulk’a dönüştüğünü düşünüyordu:

Kendi halinde bir bilim insanı olan Dr. Bruce Banner, olur olmadık zamanlarda Hulk’a dönüşmeye başladığı kaza sonrası endişeliydi çünkü tam olarak ne zaman değişeceğini bilmiyordu. Klasik bir korku filmi klişesi gibi yalnızca geceleri Hulk’a dönüşeceğini düşünüyordu. Ancak bir gün Thunderbolt Ross, Bruce Banner’ı gündüz vakti uzaya fırlattı ve Hulk ortaya çıktı. O günden sonra öfkelendiği zaman Hulk’a dönüşeceği anlaşıldı.

Hulk, The Avengers’ın kurucu üyelerindendir:

Filmlerde pek detaylı göremesek bile aslında The Avengers ekibi oldukça kalabalıktır. Bu nedenle ilk kurucular önemlidir. The Avengers; Thor, Ant - Man, Iron Man ve Hulk tarafından kurulmuştur. Ancak Hulk kısa süre sonra ekipten ayrılmıştır.

The Avengers’ın ilk çizgi romanı 1963 yılının Eylül ayında yayımlandı. Aynı yılın Kasım ayında yayımlanan ikinci sayısında ise Hulk yoktu çünkü ekipten ayrılmıştı. Ayrılık nedeni Hulk’ın durdurulamaz olması ve ekibin bundan korkmasıydı. Tabii daha sonra işler kızışınca yeşil devimiz yardıma koşarak ekibe yeniden dahil oldu.

Hulk, Frankenstein'ın canavarından ilham alınarak yaratıldı:

Evet, Mary Shelley tarafından kaleme alınan kült korku romanı Frankenstein’da bilim insanı olan Victor Frankenstein’dır ve yaratığımız da Frankenstein’ın canavarıdır. İnsanlardan çok daha büyük ve güçlü olan Frankenstein’ın canavarı, Hulk karakterine ilham vermiştir. Girişte adını andığımız Dr. Jekyll ve Mr. Hyde hikayesindeki çift kişilikli olma durumu da Hulk orijin hikayesini besleyen unsurlardandır.

Bruce Banner’ın Hulk olmasının nedeni gama radyasyonu:

Hayranlar zaten biliyordu ancak Hulk ile ilk kez tanışanlar için kısaca orijin hikayesinden bahsedelim. Dr. Bruce Banner, gama bombası üzerinde çalıştığı sırada Rick Jones isimli bir genç test alanına girdi. Banner onu kurtardı ancak bomba patladığı sırada test alanındaydı. Toz duman dağılınca Banner ortada yoktu ama sinirli gri dev Hulk vardı. Bruce Banner ertesi gün zarar görmemiş halde bulundu. O artık Hulk adını verdiği ikinci bir karaktere sahipti.

Kırmızı bir Hulk da var:

Rulk olarak da bilinen Kırmızı Hulk, 2008 yılında Hulk #1 isimli bir seri ile duyuruldu. Yeşil devimize düşman olan Kırmızı Hulk’ın gerçekte kim olduğu uzun zaman saklandı. Daha sonra açıklandı ki Rulk, 1962 yılında yayımlanan ilk Hulk #1 hikayesinde Bruce Banner ile birlikte çalışan Thunderbolt Ross adlı bir subaydır.

Dişi bir Hulk da var:

Dişi Hulk ya da diğer adıyla She Hulk, tesadüf eseri Hulk’a dönüşmüş bir kızcağızdır. İyi bir avukat olan Jennifer Walters, bir gün bir gangster tarafından vurulur ve kan kaybından ölmek üzereyken Bruce Banner’dan kan nakli yapılır. Gama radyasyonu ile dolu olan Banner’ın kanını alan Jennifer Walters, She Hulk olur. İlk kez 1980 yılında yayımlanan The Savage She Hulk hikayesinde tanıdığımız bu karakterin dizisi 2022 yılının Ağustos ayında Disney Plus’ta yayınlanacak.

Hulk, Rolling Stone dergisine kapak oldu:

Dünyanın en popüler müzik dergilerinden bir tanesi olan Rolling Stone, bazen kapağında çizgi roman kahramanlarına yer verebiliyor. Bunlardan bir tanesi de Hulk’tır. Üstelik Hulk bu dergiye iki kere kapak olmuştur. İlk kez 16 Eylül 1971’de, ikinci kez de 15 Mayıs 2015’te Hulk, Rolling Stone dergisinin kapağında yer almıştır.

The Avengers üyesi de olan Marvel evreninin en güçlü karakterlerinden Hulk hakkında hayranlarının bile duymamış olabileceği ilginç bilgilerden bahsederek bu kahramanı daha yakından tanıdık. Hulk karakterini seviyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.